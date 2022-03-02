РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
50753 посетителя онлайн
Видео Война в Украине
4898 3
армия РФ (3413) война (6246) обстрел (4783) Харьков (2467) ГСЧС (2280)

В результате сегодняшнего ракетного удара по Харькову предварительно 4 погибших, 9 человек травмированы, - ГСЧС. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Продолжаются аварийно-спасательные работы в админзданиях после утреннего вражеского ракетного обстрела Харькова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"Информация о российском вторжении. Продолжаются аварийно-спасательные работы в админзданиях после утреннего вражеского ракетного обстрела Харькова. В настоящее время 10 человек спасены из-под завалов. Предварительно 4 погибших, 9 травмировано. На месте работает 21 единица техники ГСЧС и 90 чел. Работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Последствия обстрелов Житомира войсками РФ. ФОТОрепортаж

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
R.I.P.
показать весь комментарий
02.03.2022 12:12 Ответить
Я не один догадуюся, що на площі Свободи перед мерією в Харкові буде стояти пам'ятник Степану Андрійовичу Бандері.
показать весь комментарий
02.03.2022 12:16 Ответить
Харків'яни повною мірою відчули запах "русского мира", а недавно спалювали укр.прапорці на відео для ютуба
показать весь комментарий
02.03.2022 13:49 Ответить
 
 