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В результате сегодняшнего ракетного удара по Харькову предварительно 4 погибших, 9 человек травмированы, - ГСЧС. ВИДЕО
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Продолжаются аварийно-спасательные работы в админзданиях после утреннего вражеского ракетного обстрела Харькова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
"Информация о российском вторжении. Продолжаются аварийно-спасательные работы в админзданиях после утреннего вражеского ракетного обстрела Харькова. В настоящее время 10 человек спасены из-под завалов. Предварительно 4 погибших, 9 травмировано. На месте работает 21 единица техники ГСЧС и 90 чел. Работы продолжаются", - говорится в сообщении.
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Muron
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