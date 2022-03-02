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"Враг стягивает силы все ближе к столице. Мы будем оборонять Киев!" - Кличко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Войска Российской Федерации стягивают силы все ближе к украинской столице, но Киев не сдастся, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Об этом говорится в обращении Кличко, опубликованном в Телеграмме, сообщает Цензор.НЕТ.

"Враг стягивает силы все ближе к столице. Ночью обстреливал Белую Церковь, шли бои в Буче и Гостомеле. Мы готовимся и будем оборонять Киев!" - заверил Кличко.

Он призвал всех киевлян не терять выдержку и не верить дезинформации.

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Кличко сообщил, что Киев отправил гуманитарную помощь в город Буча, обороняющийся от российских войск на подступах к Киеву.

"Я горжусь быть украинцем! Такой сплоченности, патриотизма и отваги, которую сегодня демонстрируют украинцы, я не видел ни в одной из стран, где я был. Как держатся Харьков, Мариуполь, Херсон и многие другие города и поселки Украины, которые враг пытается уничтожить огнем и танками! Вы – герои!" - написал мэр столицы.

"Такой боевой дух и самопожертвование армии, полиции, других силовых структур, бойцов теробороны и всех украинцев – это наша сила! Которую не сломает никто!" - заверил Кличко.

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Топ комментарии
+45
Тут кожен будинок- термінал, а кияни- КІБОРГИ.
СМЕРТЬ ВОРОГАМ!
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02.03.2022 12:34
+38
НАТО повинне зрозуміти, що те, до чого вони готувалися 60 років і витрачали купу грошей наступило, але за них воює Україна. Не треба сидіти і сцяти, допоможіть по максимуму! Якщо самі не здатні носити зброю.
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02.03.2022 12:38
+37
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02.03.2022 12:40
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Тут кожен будинок- термінал, а кияни- КІБОРГИ.
СМЕРТЬ ВОРОГАМ!
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02.03.2022 12:34 Ответить
Слава Україні та її захисникам!!!
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02.03.2022 12:34 Ответить
Вітю Януковича привезли, під час переговорів будуть гатити
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02.03.2022 12:37 Ответить
А можливо його хочуть віддати Україні, як "добру волю" для початку перемовин про капітуляцію і безпечний відхід з України?
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02.03.2022 12:51 Ответить
перемовини з канонадою 100 відсотково.Ялинковичу одінуть на голову вінець миротворчий,з ялинки і дадуть олівець ,шоб він поламав.Він як лялька вже..він навіть не знає шо,Україна докорінно змінилась
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02.03.2022 13:56 Ответить
НАТО повинне зрозуміти, що те, до чого вони готувалися 60 років і витрачали купу грошей наступило, але за них воює Україна. Не треба сидіти і сцяти, допоможіть по максимуму! Якщо самі не здатні носити зброю.
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02.03.2022 12:38 Ответить
В то же время, как сообщают источники OBOZREVATEL, Министерство обороны Российской Федерации во внутреннем отчете указало, что безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ составляют 7688 человек.
Щось підказує що це більш схоже на правду.
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02.03.2022 12:44 Ответить
Та ні, це те, що вони фактично зарахували, а ще скільки типу "пропало безвести"....
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02.03.2022 13:15 Ответить
читайте уважно "Министерство обороны Российской Федерации во внутреннем отчете указало..тобто для своїх. а не для публічного визнання втрат
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02.03.2022 13:52 Ответить
Та НАТО не СЦЯЛО, а просто ядерної катастрофи боялось! А Україна- неядерна держава, тому Путін її і не боїться, зате жіночий статевий орган в рот отримує! Бідна Західна Єврпопа, хто ж тебе окрім України захистить? Але, це дорого повинно бути! Та ще б дорожче було б для вас, якби України не було , а був триєдиний Славянсь кий союз- голуба мрія хворого шизофреніка із Кремля!
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02.03.2022 13:47 Ответить
я на стімах їх запитую---"Вы же говорили ,что мы украинцы ,вам"братья славяне"беларусы и руские.Так кто теперь нам братья славяне?" ніхто навіть не відповів
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02.03.2022 14:00 Ответить
nadejusj praviljno otklonil. Po kursu ********...
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02.03.2022 13:53 Ответить
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02.03.2022 12:40 Ответить
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02.03.2022 16:16 Ответить
Вiталiй, треба Навального обявляти президентом расеi
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02.03.2022 12:41 Ответить
Лучше Ваню Урганта. Больше толку будет.
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02.03.2022 12:44 Ответить
це кому краще?
тільки дід Петро з сусіднього під'їзду, на малороссії це "параднaя" зветься..
злий і справедливий.
русня пливе за корабелем, який без компасу пішов на ***.
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02.03.2022 12:51 Ответить
Не Киев оборонять а подступы к Киеву, где десятки населенных пунктов, леса, реки где можно держать оборону лучше чем в Киеве и не давать врагу подвести арту на прямую наводку. Если Киев плотно возьмут в кольцо то будет пздц.
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02.03.2022 12:46 Ответить
Поэтому. в этих лесах и буду гореть лаптеногие.Не паникуй.их разнесут. часть на подступах в тех лесах..если и какую часть пропустят.до для того чтобы уничтожить .Военные. знают свою работу.лучше нас.
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02.03.2022 12:58 Ответить
Ty praf
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02.03.2022 12:58 Ответить
сили врага существенно больше, дай бог силы выстоять
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02.03.2022 13:00 Ответить
Про бої на вулицях Києва не може бути й мови!!! Про що цей козел плямкає?! Козломордих треба вже гнати сраною мітлою від нашої столиці, не панікувати! Плющити треба цих моССковитів нещадно й у полон не брати!
Слава Україні!!!
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02.03.2022 12:47 Ответить
Спокойно. Его задача говорить по бумажке
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02.03.2022 12:52 Ответить
Вже кілька днів відомо про ту колону що простяглася аж на 64 км. Що заважає ЗСУ нанести по ній артобстріл? Така жирна та велика мішень.
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02.03.2022 12:55 Ответить
Та немає вже тієї колони, пане "офіцер", частини знищена, інші роззосеридились... поки шо.
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02.03.2022 13:20 Ответить
Они в К иеве получат свою Фаллуджу...
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02.03.2022 13:00 Ответить
Недолуге порівняння - у Фалуджі по-повній отримували рештки "великої непереможної" армії, котра за 3 дні захопила маленький Кувейт.
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02.03.2022 14:19 Ответить
ЛЕВАДА центр 02.03.22 опрос одобрение деятельности Путина 71%,одобрение дел в стране 52%,кацапы одобряют войну и не понимают пока глубину изоляции России!
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02.03.2022 13:25 Ответить
Ці данні не відповідають дійстості оскільки 2 з 3 бояться висловлювати свою думку......
Але москалів які бажають посилати своїх дітей воювати дуже багато!!!!!!!!
Злидарство москалів дається у ознаку.
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02.03.2022 14:09 Ответить
Коли ворог кучкується це добре.
Місце кучкування добре знищувати і відправляти " у вирій"
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02.03.2022 14:02 Ответить
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Не стріляйте по ворогу.
Бо так домовився зеленський
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02.03.2022 14:14 Ответить
Якщо ти не зассяна свинособака, то зараз маєш перебувати на захисті держави.
А що ти тут робиш ?
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02.03.2022 17:08 Ответить
 
 