"Враг стягивает силы все ближе к столице. Мы будем оборонять Киев!" - Кличко. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Войска Российской Федерации стягивают силы все ближе к украинской столице, но Киев не сдастся, заявил мэр Киева Виталий Кличко.
Об этом говорится в обращении Кличко, опубликованном в Телеграмме, сообщает Цензор.НЕТ.
"Враг стягивает силы все ближе к столице. Ночью обстреливал Белую Церковь, шли бои в Буче и Гостомеле. Мы готовимся и будем оборонять Киев!" - заверил Кличко.
Он призвал всех киевлян не терять выдержку и не верить дезинформации.
Кличко сообщил, что Киев отправил гуманитарную помощь в город Буча, обороняющийся от российских войск на подступах к Киеву.
"Я горжусь быть украинцем! Такой сплоченности, патриотизма и отваги, которую сегодня демонстрируют украинцы, я не видел ни в одной из стран, где я был. Как держатся Харьков, Мариуполь, Херсон и многие другие города и поселки Украины, которые враг пытается уничтожить огнем и танками! Вы – герои!" - написал мэр столицы.
"Такой боевой дух и самопожертвование армии, полиции, других силовых структур, бойцов теробороны и всех украинцев – это наша сила! Которую не сломает никто!" - заверил Кличко.
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СМЕРТЬ ВОРОГАМ!
Щось підказує що це більш схоже на правду.
тільки дід Петро з сусіднього під'їзду, на малороссії це "параднaя" зветься..
злий і справедливий.
русня пливе за корабелем, який без компасу пішов на ***.
Слава Україні!!!
Але москалів які бажають посилати своїх дітей воювати дуже багато!!!!!!!!
Злидарство москалів дається у ознаку.
Місце кучкування добре знищувати і відправляти " у вирій"
Бо так домовився зеленський
А що ти тут робиш ?