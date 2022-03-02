"Враг стягивает силы все ближе к столице. Мы будем оборонять Киев!" - Кличко. ВИДЕО

Войска Российской Федерации стягивают силы все ближе к украинской столице, но Киев не сдастся, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Об этом говорится в обращении Кличко, опубликованном в Телеграмме, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Враг стягивает силы все ближе к столице. Ночью обстреливал Белую Церковь, шли бои в Буче и Гостомеле. Мы готовимся и будем оборонять Киев!" - заверил Кличко.

Он призвал всех киевлян не терять выдержку и не верить дезинформации.

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Кличко сообщил, что Киев отправил гуманитарную помощь в город Буча, обороняющийся от российских войск на подступах к Киеву.

"Я горжусь быть украинцем! Такой сплоченности, патриотизма и отваги, которую сегодня демонстрируют украинцы, я не видел ни в одной из стран, где я был. Как держатся Харьков, Мариуполь, Херсон и многие другие города и поселки Украины, которые враг пытается уничтожить огнем и танками! Вы – герои!" - написал мэр столицы.

"Такой боевой дух и самопожертвование армии, полиции, других силовых структур, бойцов теробороны и всех украинцев – это наша сила! Которую не сломает никто!" - заверил Кличко.