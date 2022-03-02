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Мэр Чернигова Атрошенко: Нужно готовиться к уличным боям. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко призвал горожан максимально организоваться и готовиться к возможным уличным боям.

Об этом он написал в соцсети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Война продолжается и нам нужно готовиться к уличным боям. Мы будем все защищать Чернигов. Но надо максимально организоваться и помогать друг другу", - отметил Атрошенко.

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Он также призвал жителей города организоваться для дежурства у своих домов, а также наладить коммуникацию с постами терробороны в случае, если отключится связь.

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Топ комментарии
+14
Чернігівчани,ми знаємо,Ви вистоїте.По іншому бути не може.
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02.03.2022 12:47
+13
Експрезидентка Литви закликала НАТО вступити у війну за Україну
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02.03.2022 12:49
+11
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02.03.2022 12:44
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02.03.2022 12:44 Ответить
Цікаво, де його бойова подруга Гадя?
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02.03.2022 13:37 Ответить
а надя где дел ?
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02.03.2022 13:50 Ответить
Вчера там вроде поменяли одна ахвицера на наших. А раньше этот медведчуковский мопс был чуть ли не единственным, через кого шёл пленными из лднр. Как выяснилось как вчера-есть куча альтернатив таким вот безальтернативным.
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02.03.2022 14:18 Ответить
Вистоємо.
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02.03.2022 12:46 Ответить
Чернігівчани,ми знаємо,Ви вистоїте.По іншому бути не може.
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02.03.2022 12:47 Ответить
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02.03.2022 12:48 Ответить
тримайсь Чернігів...
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02.03.2022 12:50 Ответить
Есть ли там оружие и боеприпасы для горожан?
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02.03.2022 13:00 Ответить
Є!достатньо.Їдь ,-для тебе знайдуть.Навітьпригостятьгарячимсмузі
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02.03.2022 13:27 Ответить
Я уеду, кто будет мой город защищать? Ты?
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02.03.2022 13:54 Ответить
"Корнеплодов"фамілія,яку давали більшості селянпіслявідміни кріпосногоправанаросії ....То яке містозахищать будеш,Стьопа
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02.03.2022 14:27 Ответить
ЧЕРНИГІВ, ДОРОГІ НАШІ, ТРИМАЙТЕСЬ!!! МИ МОЛЕМОСЬ ЗА ВАС УСІМ БОГАМ!!!
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02.03.2022 13:18 Ответить
Мій любий Чернігів,тримайся!Вірю!Боженько збережи життя кожного.Смерть рашистам!Здохніть тварі.
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02.03.2022 13:29 Ответить
7 день учений ? ну эту туфту росийским пленным свиньям уже не пропихнуть ...пленных нет смысла брать после 2000 убитых мирных людей ....нах все .....милосердие закончилось или мы или они
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02.03.2022 15:22 Ответить
Чернигов, держитесь! Слава героям Украины! Слава народу Украины!
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02.03.2022 19:07 Ответить
 
 