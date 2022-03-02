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Разрушенный кабинет помощника начальника Нацполиции Харьковщины Маркова после сегодняшнего ракетного удара войск РФ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Помощник начальника Нацполиции Харьковской области Вячеслав Марков показал свой рабочий кабинет после сегодняшнего ракетного удара войск РФ по зданию областного управления полиции в Харькове.

Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в соцсети Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

"Кабинет на время стал нерабочим, но я в Нацполиции Харьковской области как всегда в строю. Служу украинскому народу", - написал он.

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зостається Маркову змінити кабінет на кабіну танка.
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02.03.2022 13:10 Ответить
та то таке...
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02.03.2022 13:16 Ответить
Знайшли ***, чим перейматися! До сраки і до ***** кабінет цього мента. Важливо, щоб він і поліція виконувала поставлені задачі і не здалися, як свого часу у Криму і Донецьку...
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02.03.2022 15:11 Ответить
Дома бомбят квартиры вместе с людьми.. Кабинет разбомбили . Я бы эту херьню людям не показывал...
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02.03.2022 17:06 Ответить
 
 