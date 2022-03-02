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Разрушенный кабинет помощника начальника Нацполиции Харьковщины Маркова после сегодняшнего ракетного удара войск РФ. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Помощник начальника Нацполиции Харьковской области Вячеслав Марков показал свой рабочий кабинет после сегодняшнего ракетного удара войск РФ по зданию областного управления полиции в Харькове.
Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в соцсети Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.
"Кабинет на время стал нерабочим, но я в Нацполиции Харьковской области как всегда в строю. Служу украинскому народу", - написал он.
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Лилия Стацкая
показать весь комментарий02.03.2022 13:10 Ответить Мне нравится 4
Вася Шевченко f77d76ba
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Ярема Стогін 6249da91
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