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Брифинг советника руководителя Офиса Президента Арестовича по поводу российского вторжения. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович проводит брифинг по поводу ситуации с российским вторжением в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Лукашенко случайно показал необычную карту: Украина разделена на 4 зоны - NVL Издание Avia.pro рассказало, что лидер Республики Беларусь Александр Лукашенко, когда комментировал проводимую Россией спецоперацию в Донбассе, показал весьма необычную карту Украины. На ней страна поделена на четыре области, которые, по всей видимости, будет освобождать РФ от националистов.
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02.03.2022 13:39 Ответить
"случайно"... это свинособачья ипсо
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02.03.2022 13:43 Ответить
Смоктати кацапам, не насмоктатись...

Зайшли в Баратівку (Снігурівського р-ну, Миколаївської обл.), зупинились і бігають по хатам, просять їсти. Отримують тільки одне: " ідіть на ***!".
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02.03.2022 13:39 Ответить
Украине сейчас нужно сильное ПВО, и не стингеры а Пэтриоты чтобы работать на дальних дистанциях. Чем мы будем сбивать Су 57, когда Пуйло раскроет козыри?
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02.03.2022 13:44 Ответить
Сколько их на вооружении РФ - 1?
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02.03.2022 13:51 Ответить
Не СУ, а стратегические ТУ-22 и ТУ-160
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02.03.2022 14:00 Ответить
Шануймося українці!
Чому,до сих пір,УПЦ МП не оголосило АНАФЕМУ *****???????????????
Смерть ворогам!!!!!!!!!!!!!!
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02.03.2022 13:46 Ответить
Только что фирма в которой работаю, проплатила партию тепловизоров для ВСУ.
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02.03.2022 13:51 Ответить
Кстати, арестович говорит, что у свинособак заканчиваются резервы - нашим сдалась рота курсантов 2-го курса военного училища
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02.03.2022 13:54 Ответить
Спокойно друзья ,кацапов под Николаевом разхерачили .
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02.03.2022 14:09 Ответить
что, *****, кроме люси-проститута номального журналиста не нашли? дерьмак даже на крови украинцев продолжет подыгрывать кацапам...
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02.03.2022 14:52 Ответить
 
 