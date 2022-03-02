18417 11
Брифинг советника руководителя Офиса Президента Арестовича по поводу российского вторжения. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович проводит брифинг по поводу ситуации с российским вторжением в Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Зайшли в Баратівку (Снігурівського р-ну, Миколаївської обл.), зупинились і бігають по хатам, просять їсти. Отримують тільки одне: " ідіть на ***!".
Чому,до сих пір,УПЦ МП не оголосило АНАФЕМУ *****???????????????
Смерть ворогам!!!!!!!!!!!!!!