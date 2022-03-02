РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
53569 посетителей онлайн
Видео Происшествия
36810 30
война (6246) Ирпень (109) Россия (35517) бомбардировка (148)

Два российских Су-25 нанесли удар по жилым домам в Ирпене. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Российские оккупанты нанесли авиаудар по жилым домам в Ирпене.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео бомбардировки опубликовано в соцсетях.

Также смотрите: Попадание снаряда в киевскую многоэтажку на улице Лобановского. ВИДЕОкамер видеонаблюдения

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+37
с мирняком воюют , падаль трусливая
показать весь комментарий
02.03.2022 13:43
+35
очко хай собі на 4 частини роздере,скотина вусата
показать весь комментарий
02.03.2022 13:45
+19
мразь...
показать весь комментарий
02.03.2022 13:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
комментарий отмечен как спам
Лукашенко случайно показал необычную карту: Украина разделена на 4 зоны - NVL..Издание Avia.pro рассказало, что лидер Республики Беларусь Александр Лукашенко, когда комментировал проводимую Россией спецоперацию в Донбассе, показал весьма необычную карту Украины. На ней страна поделена на четыре области, которые, по всей видимости, будет освобождать РФ от националистов
показать весь комментарий
02.03.2022 13:43 Ответить
очко хай собі на 4 частини роздере,скотина вусата
показать весь комментарий
02.03.2022 13:45 Ответить
пиши грамотно- не "скотина вусата" а "скотина усцята"
показать весь комментарий
02.03.2022 13:55 Ответить
Досить постити усіляку *****
показать весь комментарий
02.03.2022 13:45 Ответить
Вы бы ещё с Панорамы притащили, что бы ржали какие хохлы тупые на цензоре
показать весь комментарий
02.03.2022 13:50 Ответить
с мирняком воюют , падаль трусливая
показать весь комментарий
02.03.2022 13:43 Ответить
мразь...
показать весь комментарий
02.03.2022 13:43 Ответить
в мене тут такі думки все частіше з'являються,думаю поки наша авіація не почне бомбити кацапскі і бульбашистскі міста,вони не припинять це
показать весь комментарий
02.03.2022 13:44 Ответить
Вони- не ми. А ми- не вони.
показать весь комментарий
02.03.2022 13:45 Ответить
Вони і так не припинять
показать весь комментарий
02.03.2022 13:46 Ответить
низко летят, где Стингеры..
показать весь комментарий
02.03.2022 13:44 Ответить
стингеры против вертолетов эффективны, пртив самолетов - так себе
показать весь комментарий
02.03.2022 14:26 Ответить
Стінгери по таких цілях саме те що треба...
Де їх взяти на кожний населений пункт ось це питання
показать весь комментарий
02.03.2022 14:57 Ответить
Фашистські *****... Горіти в пеклі вам і вашим дітям..
показать весь комментарий
02.03.2022 13:47 Ответить
Є ще робота для ппо
показать весь комментарий
02.03.2022 13:47 Ответить
Проблема с ПЗРК у нас серьезная. Враг особо даже не осторожничает. Хоть бы пару-тройку ПЗРК на етот район пригорода Киева Белогородка-Борщаговка,Чайки, Макаров, ГОреничи. Тут кацапва совсем обнаглела над головой летает
показать весь комментарий
02.03.2022 13:52 Ответить
Ляді... Якщо просто скидуєте боєкомплект - скидуйте в якомусь безлюдному місці, в Кремлі, хочаб. Навіщо ж по людських домах-то бити.
Просто вбивці. Кассаби. Як були касабами, так і залишилися
показать весь комментарий
02.03.2022 13:54 Ответить
ось що скажу як льотчик (в запасі): Скинули бомбу що називається обісравшись. Не прицільно, хаотично, будь-де - аби скинути і драпати. Вони знають вже, що їх наші захерячать. Тому обсираються й витрушують свій кал з комбінезонів вже в бульбандії (якщо долітають туди, звісно)
показать весь комментарий
02.03.2022 13:58 Ответить
ординських пілотів в полон не брати.
показать весь комментарий
02.03.2022 14:02 Ответить
А что,"стрингерами" без шансов? Это ж штурмовики.
показать весь комментарий
02.03.2022 14:02 Ответить
Против армии серут воевать твари. Очко играет
показать весь комментарий
02.03.2022 14:17 Ответить
Их палками можно посбивать..
показать весь комментарий
02.03.2022 14:24 Ответить
Словосочетание - руский мир не должно существовать, руский война - это правда.
показать весь комментарий
02.03.2022 14:39 Ответить
На відео на короткий момент помітно інверсійний слід, що прямує за курсом на перехоплення ватольоту. Сподіваюсь, зенітна ракета наздогнала лаптеногого рашиста
показать весь комментарий
02.03.2022 15:00 Ответить
Людина яка з вікна це знімала наражалася на смертельну небезпеку
показать весь комментарий
02.03.2022 16:47 Ответить
Виродки людського роду!

Нічого, долітаються!!!
показать весь комментарий
02.03.2022 17:13 Ответить
де Стінгери ...((((
показать весь комментарий
02.03.2022 18:43 Ответить
На низкій висоті йдуть. Мабуть, ЗУшка або Шилка стали б в пригоді. Не знаю.
показать весь комментарий
02.03.2022 20:30 Ответить
Можна стріляти навіть з стрілецької зброї але ні в якому разі не трасерами, стріляти перед літаком

показать весь комментарий
02.03.2022 21:30 Ответить
 
 