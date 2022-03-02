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Два российских Су-25 нанесли удар по жилым домам в Ирпене. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия
Российские оккупанты нанесли авиаудар по жилым домам в Ирпене.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео бомбардировки опубликовано в соцсетях.
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+37 kuba
показать весь комментарий02.03.2022 13:43
+35 neodoc1976
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+19 neodoc1976
показать весь комментарий02.03.2022 13:43
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Де їх взяти на кожний населений пункт ось це питання
Просто вбивці. Кассаби. Як були касабами, так і залишилися
Нічого, долітаються!!!