Жители Нового Буга кормят пленника из Крыма. Тот плачет. ВИДЕО

В Николаевской области местные жители накормили, напоили чаем и успокоили юного пленника из Крыма. А также позвонили его маме.

Соответствующее видео опубликовано в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

"Они не знают, куда едут, они просто бродят здесь. Вставайте, женщина, вставайте, весь Крым на ноги поднимайте. Поднимайте людей. Вы видите, ваш сын жив, здоров. Никто с ним плохого ничего не будет делать", - говорит на видео мужской голос за кадром, обращаясь к матери оккупанта.

Автор видео призвал крымчан "подниматься всем народом", перекрывать трассы и забирать назад солдат.

"Он пришел - он даже не знал, зачем он шел сюда, к нам. Они идут по старым картам, и они блуждают", - добавил он.

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