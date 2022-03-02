РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
53569 посетителей онлайн
Видео Война в Украине
69703 209
война (6246) Николаевская область (628) плен (750)

Жители Нового Буга кормят пленника из Крыма. Тот плачет. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В Николаевской области местные жители накормили, напоили чаем и успокоили юного пленника из Крыма. А также позвонили его маме.

Соответствующее видео опубликовано в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

"Они не знают, куда едут, они просто бродят здесь. Вставайте, женщина, вставайте, весь Крым на ноги поднимайте. Поднимайте людей. Вы видите, ваш сын жив, здоров. Никто с ним плохого ничего не будет делать", - говорит на видео мужской голос за кадром, обращаясь к матери оккупанта.

Автор видео призвал крымчан "подниматься всем народом", перекрывать трассы и забирать назад солдат.

"Он пришел - он даже не знал, зачем он шел сюда, к нам. Они идут по старым картам, и они блуждают", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Братцы, здесь все не так": Депутат Костенко взял в плен спецназовца. Тот просит россиян возвращаться домой

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+98
2000 загиблих українців, не враховуючи військових, а ви годуєте і заспокоюєте окупанта? Ви серйозно?
показать весь комментарий
02.03.2022 15:04
+69
Говном его накормите, и землей Украинской!!!
показать весь комментарий
02.03.2022 15:03
+56
Потрібно щоб іще переглянули його профілі у соцмережах - вже показували одного такого плаксу - як перед наступом кукурікав як хочєт у вайска ((
показать весь комментарий
02.03.2022 15:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Вибісили
показать весь комментарий
02.03.2022 17:49 Ответить
Самки ще ті,упороті!Є інтерв'ю,де самка побачила свого сина в полоні,а в студії на питання про пересувні крематорії починає розказувати що,ще не ясно чії там крематорії!
Вини тут хуже собак валяються повсюди,без ніг,рук та голів,а вона каже що це ми крематорії возимо!
показать весь комментарий
02.03.2022 18:25 Ответить
не знаю??но как по мне что то идёт не так!!сильно сомневаюсь что такие видосики и посылы идут на пользу!!(воюющей стране)
показать весь комментарий
02.03.2022 18:45 Ответить
Нас программируют достойные дяди из богоизбранных/небожителей и тд. Ну а вдруг у украинцев(их рабов) проснется всеобщая злость. Это ж негодится.
показать весь комментарий
02.03.2022 20:01 Ответить
там за 8 лет
уже почти поколение выросло
в крыму, они в армии рашки служат
и что с ними делать?
показать весь комментарий
02.03.2022 19:25 Ответить
Большинству из нас известно что!
показать весь комментарий
02.03.2022 19:58 Ответить
Бабу ему там не нашли ещё...для догоева?? По моему ,одна почти готова.
показать весь комментарий
02.03.2022 20:02 Ответить
Маразм высочайшего уровня! Какой « всего вам хорошего» по телефону??? Воды бы дали скоту с разгромленного колодца и все. Дебилы!
показать весь комментарий
02.03.2022 21:13 Ответить
Смолы горячей!!!
показать весь комментарий
03.03.2022 14:09 Ответить
Страница 3 из 3
 
 