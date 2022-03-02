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Жители Нового Буга кормят пленника из Крыма. Тот плачет. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В Николаевской области местные жители накормили, напоили чаем и успокоили юного пленника из Крыма. А также позвонили его маме.
Соответствующее видео опубликовано в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.
"Они не знают, куда едут, они просто бродят здесь. Вставайте, женщина, вставайте, весь Крым на ноги поднимайте. Поднимайте людей. Вы видите, ваш сын жив, здоров. Никто с ним плохого ничего не будет делать", - говорит на видео мужской голос за кадром, обращаясь к матери оккупанта.
Автор видео призвал крымчан "подниматься всем народом", перекрывать трассы и забирать назад солдат.
"Он пришел - он даже не знал, зачем он шел сюда, к нам. Они идут по старым картам, и они блуждают", - добавил он.
Топ комментарии
+98 albacha
показать весь комментарий02.03.2022 15:04
+69 Сергей Иванченко 88fe5c6e
показать весь комментарий02.03.2022 15:03
+56 Слава Шустрий
показать весь комментарий02.03.2022 15:06
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Вини тут хуже собак валяються повсюди,без ніг,рук та голів,а вона каже що це ми крематорії возимо!
уже почти поколение выросло
в крыму, они в армии рашки служат
и что с ними делать?