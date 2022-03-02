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Видео Война в Украине
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Путин рассчитывал захватить Украину за три дня. Именно такой запас провизии он раздал своим солдатам, - СБУ опубликовала видео допроса очередного пленника. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Путин рассчитывал захватить Украину за три дня.

Об этом говорится в очередном видео СБУ с допросом вражеского оккупанта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Путин рассчитывал захватить Украину за три дня. Именно такой запас провизии он раздал своим солдатам, отправив воевать на нашу землю. По приказу высшего руководства РФ у захватчиков забрали телефоны и документы, выдали еды и воды на три дня и отправили воевать с Украиной", – говорится в сообщении.

"Итак, кремлевский план блицкрига уже провалился. Мы на своей земле и будем защищать ее до последнего! Вместе победим!" - добавили в СБУ.

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Топ комментарии
+94
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02.03.2022 15:15
+61
Даля Грибаускайте отметила, что одни лишь санкции, какими бы жесткими ни были, не могут остановить Путина


Даля Грибаускайте. Фото: коллаж "Сегодня"

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте призвала Североатлантический альянс вступить в войну за отстаивающую свою независимость Украину.

Об этом она заявила в Facebook.

"Только война может остановить войну. Не нужно притворяться и пытаться успокоить совесть только поставкой Украине оружия, слишком поздно. Украинский народ воюет за нас… Повторение мантры о том, что НАТО не может помочь Украине, уже выглядит патетически и разоблачает трусость Запада", - сказала она.

Грибаускайте подчеркнула, что оставаясь в этой войне сторонним наблюдателем, Запад фактически станет соучастником того, что делают российские войска с Украиной. И выразила мнение, что если Путина не остановить в Украине - странам Запада все равно придется воевать, но уже на своей территории.

"Украина просит реальной помощи. Мы видим на телеэкранах взрывы в жилых кварталах и заявляем о "решительной поддержке Украины". Мне стыдно слышать, как лидеры и чиновники НАТО говорят, что не могут вмешиваться в конфликт - но ведь мы могли в Сирии, Ливии, Африке, Югославии, Афганистане? Украина сейчас борется за собственное существование и за мир в Европе. И что мы, продолжим смотреть на разрушение независимого государства? Слава Украине и ее героям! Пока только ее героям, потому что других на горизонте не видно", - заявила экс-президент Литвы.
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02.03.2022 15:17
+44
Slava Lavochkin

Спецназ, блять... Ладно срочники, зачмыренные дагами, в лаптях, хер бы с ними, они люди подневольные. Куда послали на убой, там и умерли. А это, сука, элита которая должна танки взглядом прожигать и криком "За Путина!" сбивать самолеты... Не знал он... С оружием в руках взяли - расстрел. Вышел сдаваться сам без оружия - обмен на наших... Не меняют? Нахер в россии не нужен? Завалы в украинских городах разгребать голыми руками...
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02.03.2022 15:17
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02.03.2022 15:15 Ответить
!!!
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02.03.2022 15:22 Ответить
Путин убедил себя в том, что украинское общество - такой же театр, в который он - убийствами и угрозами - превратил общество собственное, российское. Он думал, что украинцы - от рядовых на полях сражений до ненавидимого им высшего руководства страны - превратятся в колоду карт и признают его власть. Президент Украины - комедийный актер, мэр Киева - боксер, кто они вообще такие? Похоже, он всерьез верил, что обладает психологическим и моральным преимуществом перед сегодняшней Украиной и всем демократическим миром. Его ущербный взгляд на мир мешал ему осознать, что весь его «перевес» придуман его собственными шутами. У его телевидения и прессы много лет был один заказчик и один настоящий зритель - он сам. Он отравил себя собственной ложью.
Максим Трудолюбов - о том, как проиграть войну, просто начав ее
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02.03.2022 15:33 Ответить
Я б можливо і повірив в тезу що винний тільки ***** якби не заходив на кацапські ресурси. Винний кожен без винятку кацап, а ***** це лише втілення їх колективної підсвідомості. Ці недолюди позбавлені таких абстрактних понять як "право", "Свобода", "справедливість". Все зло і тупість "рускага міра " сконцентровано в самій московії. Як тільки но почнеться розвал федерації і в московію перестануть надходити ресурси для війн вони стануть дуже миролюбними і бідними як церковні миші. І знову "заспівають" про "покаяние"...
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02.03.2022 16:52 Ответить
NLAWиться, не NLAWиться - русске танк розплавиться.
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02.03.2022 15:48 Ответить
Мангал не помог. А как кацапчики смеялись что рузгая смекалка победила Натовское оружие. Отличная штука даже лучше Джавелина по отзывам.
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02.03.2022 16:05 Ответить
некоторым и этого не дали ..
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02.03.2022 15:15 Ответить
Slava Lavochkin

Спецназ, *****... Ладно срочники, зачмыренные дагами, в лаптях, хер бы с ними, они люди подневольные. Куда послали на убой, там и умерли. А это, ****, элита которая должна танки взглядом прожигать и криком "За Путина!" сбивать самолеты... Не знал он... С оружием в руках взяли - расстрел. Вышел сдаваться сам без оружия - обмен на наших... Не меняют? Нахер в россии не нужен? Завалы в украинских городах разгребать голыми руками...
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02.03.2022 15:17 Ответить
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02.03.2022 15:25 Ответить
у нас ТО взяли в плен вместе с 2 тиграми СПЕЦНАЗ !!!
я в ауте,вояки
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02.03.2022 20:22 Ответить
Даля Грибаускайте отметила, что одни лишь санкции, какими бы жесткими ни были, не могут остановить Путина


Даля Грибаускайте. Фото: коллаж "Сегодня"

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте призвала Североатлантический альянс вступить в войну за отстаивающую свою независимость Украину.

Об этом она заявила в Facebook.

"Только война может остановить войну. Не нужно притворяться и пытаться успокоить совесть только поставкой Украине оружия, слишком поздно. Украинский народ воюет за нас… Повторение мантры о том, что НАТО не может помочь Украине, уже выглядит патетически и разоблачает трусость Запада", - сказала она.

Грибаускайте подчеркнула, что оставаясь в этой войне сторонним наблюдателем, Запад фактически станет соучастником того, что делают российские войска с Украиной. И выразила мнение, что если Путина не остановить в Украине - странам Запада все равно придется воевать, но уже на своей территории.

"Украина просит реальной помощи. Мы видим на телеэкранах взрывы в жилых кварталах и заявляем о "решительной поддержке Украины". Мне стыдно слышать, как лидеры и чиновники НАТО говорят, что не могут вмешиваться в конфликт - но ведь мы могли в Сирии, Ливии, Африке, Югославии, Афганистане? Украина сейчас борется за собственное существование и за мир в Европе. И что мы, продолжим смотреть на разрушение независимого государства? Слава Украине и ее героям! Пока только ее героям, потому что других на горизонте не видно", - заявила экс-президент Литвы.
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02.03.2022 15:17 Ответить
Устами цієї мужньої жінки глаголет істина!
Бздуни вони і в Африці бздуни!
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02.03.2022 15:36 Ответить
Даля должна возглавить Евросоюз!!!
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02.03.2022 15:40 Ответить
Тепер обмін зброї на харчі.
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02.03.2022 15:18 Ответить
Какие они все зайчики ,когда попадают в плен . Вот и этот одноглазый Джо все понимает ,что они захватчики . Только кто то же продолжает бомбить города ,убивать цивильных и мародерствовать .
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02.03.2022 15:18 Ответить
Наташа, вчи мову
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02.03.2022 18:41 Ответить
https://twitter.com/YWNReporter

чудесный канал
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02.03.2022 15:19 Ответить
Який красівий руське. Як пірат))
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02.03.2022 15:19 Ответить
Більше схожий на нащадка вєлікого полководця Кутузова!
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02.03.2022 20:30 Ответить
Не щиро зовсім.
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02.03.2022 15:20 Ответить
Фальшивит, ****
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02.03.2022 15:26 Ответить
https://youtu.be/q-jd-UxbXaI
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02.03.2022 15:20 Ответить
Все, що треба знати про ***** та його перспективи в Україні
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02.03.2022 15:22 Ответить
Путін розраховував захопити Україну за три дні- а тут *** в сраку тра-та-та
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02.03.2022 15:20 Ответить
"Путін йшов на Україну
Щоб усістись нам на спину
І кричать нам "тпр-ру!" і "но!"!!!
Що ви хлопці! Ми ж не коні!
Путлеряку засупоним
І мордякою - в гімно!!!"
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02.03.2022 15:45 Ответить
Тому на 4-ий день я і сказав, що Україна вже перемогла.
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02.03.2022 15:24 Ответить
А ведь дали бы нормальный сухпай,была бы нормальная логистика,не так эффективно Украина давала отпор,... ,воевал бы за милую душу. Кацап-враг человечества. Беспринципные ублюдки.
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02.03.2022 15:26 Ответить
За три дня ?

Ну нельзя же так недооценивать противника
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02.03.2022 15:26 Ответить
Путлєр живе у світі, який описали йому його прихвосні. А вони, тримаючи ніс по вітру, не намагалися донести правду, бо могли бути звільнені, отруєні, вбиті. Адже у путлєра картина світу з ущербними хохлами уже давно склалася, тому вирішили не дратувати зайвий раз. Бо ж буля Пу "можно харашо прібарахліцца, і внукам хватіт".
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02.03.2022 15:48 Ответить
Кого же ты мне напоминаешь своими ответами. А-а-а, Александр Родионович Бородач.
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02.03.2022 15:26 Ответить
Плешивый за три дня лаврова за яйца не сможет поймать даже если захочет, не то что Украину захватить
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02.03.2022 15:26 Ответить
Це раби, які напали на націю ВОЇНІВ!
Результат очікуваний.
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02.03.2022 15:27 Ответить
Сколько жить буду,буду ненавидеть это стадо.
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02.03.2022 15:27 Ответить
Второй глаз выбить ********* !
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02.03.2022 15:30 Ответить
закон нужен:отдавать только мамам, после экскурсии по Харькову
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02.03.2022 15:30 Ответить
ні, нехай мами разом з мешканцями до кінця війни в підвалах потусуються .Мешканців попередити хто біля них
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02.03.2022 21:14 Ответить
"Потом догнали нас в лесу
И долго били..."

(песня о Женихе)
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02.03.2022 15:30 Ответить
Потом поймали жениха и долго били,
И всё хорошее в себе доистребили.
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02.03.2022 17:11 Ответить
Великая Украинская Отечественная Война. Российские фашисты-оккупанты будут разбиты.
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02.03.2022 15:31 Ответить
Cto, cto? Etot skot za 3 dnja sobiralsa doiti do Lamanša!
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02.03.2022 15:40 Ответить
Выпускать домой только после отсидки и работ по восстановлению разрушенного ими. И, самое главное, после успешной сдачи на отлично экзамена по украинскому языку и истории.
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02.03.2022 15:54 Ответить
Через три дня они уже рассчитывали грабить наши дома и магазины
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02.03.2022 16:02 Ответить
Все вони знють. Спочатку пологові обстрілюють, а потім соплі розмазують. Якби він не попав в полон то так би і продовжував вбивати, та грабувати. В них сафарі на хохлов з подальшим мародерством
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02.03.2022 16:03 Ответить
На гілляку цапа!!!
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02.03.2022 16:05 Ответить
А че нормального мужика для запросов нельзя уже найти? Почему допросы проводит самая мимимишная сотрудница?
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02.03.2022 16:06 Ответить
Путин дурак, впечатление, что сам поверил своей пропаганде.....
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02.03.2022 16:11 Ответить
Отнеслись очень хорошо(с). Еще бы, выбили суке только один глаз, теперь уже не сможет прицеливаться. Не заискивай кацап, скромно скажи что отнеслись неплохо.
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02.03.2022 16:28 Ответить
Україна розбудовувала цю імперію вона її має похоронити, Маємо воювати до останнього озброєного московита. Так буде. Слава Україні!
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02.03.2022 16:29 Ответить
В Госдуму России на рассмотрение внесли поправки о наказании до 15 лет тюрьмы за распространение недостоверной информации про действия российских вооруженных сил. Об этом «РИА Новости» рассказал глава думского комитета по безопасности Пискарев.
***
Наконец-то всех российских пропагандонов посадят.
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02.03.2022 16:35 Ответить
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02.03.2022 17:53 Ответить
Я против таких видео, пусть военная разведка с ними разбирается.
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02.03.2022 16:50 Ответить
жестко при чем....
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02.03.2022 21:02 Ответить
Естественно, сами нарвались...
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02.03.2022 21:09 Ответить
соли в глаз этому ваивателю....
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02.03.2022 21:01 Ответить
Этих российских оккупантов тоже поймали.

https://twitter.com/TheDeadDistrict/status/1498999540967432198?s=20&t=NhTjc8uQ8NjZZ1r0H846lA

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03.03.2022 07:05 Ответить
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03.03.2022 07:06 Ответить
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03.03.2022 07:06 Ответить
https://twitter.com/TheDeadDistrict/status/1499001350050525184?s=20&t=NhTjc8uQ8NjZZ1r0H846lA
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03.03.2022 07:07 Ответить
 
 