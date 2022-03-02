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Путин рассчитывал захватить Украину за три дня. Именно такой запас провизии он раздал своим солдатам, - СБУ опубликовала видео допроса очередного пленника. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Путин рассчитывал захватить Украину за три дня.
Об этом говорится в очередном видео СБУ с допросом вражеского оккупанта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Путин рассчитывал захватить Украину за три дня. Именно такой запас провизии он раздал своим солдатам, отправив воевать на нашу землю. По приказу высшего руководства РФ у захватчиков забрали телефоны и документы, выдали еды и воды на три дня и отправили воевать с Украиной", – говорится в сообщении.
"Итак, кремлевский план блицкрига уже провалился. Мы на своей земле и будем защищать ее до последнего! Вместе победим!" - добавили в СБУ.
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Максим Трудолюбов - о том, как проиграть войну, просто начав ее
Спецназ, *****... Ладно срочники, зачмыренные дагами, в лаптях, хер бы с ними, они люди подневольные. Куда послали на убой, там и умерли. А это, ****, элита которая должна танки взглядом прожигать и криком "За Путина!" сбивать самолеты... Не знал он... С оружием в руках взяли - расстрел. Вышел сдаваться сам без оружия - обмен на наших... Не меняют? Нахер в россии не нужен? Завалы в украинских городах разгребать голыми руками...
я в ауте,вояки
Даля Грибаускайте. Фото: коллаж "Сегодня"
Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте призвала Североатлантический альянс вступить в войну за отстаивающую свою независимость Украину.
Об этом она заявила в Facebook.
"Только война может остановить войну. Не нужно притворяться и пытаться успокоить совесть только поставкой Украине оружия, слишком поздно. Украинский народ воюет за нас… Повторение мантры о том, что НАТО не может помочь Украине, уже выглядит патетически и разоблачает трусость Запада", - сказала она.
Грибаускайте подчеркнула, что оставаясь в этой войне сторонним наблюдателем, Запад фактически станет соучастником того, что делают российские войска с Украиной. И выразила мнение, что если Путина не остановить в Украине - странам Запада все равно придется воевать, но уже на своей территории.
"Украина просит реальной помощи. Мы видим на телеэкранах взрывы в жилых кварталах и заявляем о "решительной поддержке Украины". Мне стыдно слышать, как лидеры и чиновники НАТО говорят, что не могут вмешиваться в конфликт - но ведь мы могли в Сирии, Ливии, Африке, Югославии, Афганистане? Украина сейчас борется за собственное существование и за мир в Европе. И что мы, продолжим смотреть на разрушение независимого государства? Слава Украине и ее героям! Пока только ее героям, потому что других на горизонте не видно", - заявила экс-президент Литвы.
Бздуни вони і в Африці бздуни!
чудесный канал
Щоб усістись нам на спину
І кричать нам "тпр-ру!" і "но!"!!!
Що ви хлопці! Ми ж не коні!
Путлеряку засупоним
І мордякою - в гімно!!!"
Ну нельзя же так недооценивать противника
Результат очікуваний.
И долго били..."
(песня о Женихе)
И всё хорошее в себе доистребили.
***
Наконец-то всех российских пропагандонов посадят.
https://twitter.com/TheDeadDistrict/status/1498999540967432198?s=20&t=NhTjc8uQ8NjZZ1r0H846lA