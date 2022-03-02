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Видео Происшествия
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беспилотник (539) война (6246) музыка (320) байрактары (2)

"Прийшли окупанти до нас в Україну. Форма новенька, воєнні машини. Та трохи поплавився їх інвентар. Байрактар!", - украинцы посвятили песню ударному БПЛА. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

В соцсетях распространяется песня, посвященная турецким беспилотникам "Байрактар", экипажи которых успешно помогают украинской армии уничтожать российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, песня активно распространяется различными соцсетями и на видеохостинге youtube.

Bayraktar TB2 – турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета. Может нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы. Bayraktar TB2 с 4 управляемыми боеприпасами на подвеске может находиться в воздухе от 12 до 24 часов. Максимальная дальность управления – до 150 км.

Читайте: В Сумской области работает Байрактар: Обезвредили около 180 единиц техники оккупантов

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Топ комментарии
+61


Kavkaz [email protected]

Сейчас Украина наньчится с пленными русскими оккупантами. То же самое делали чеченцы в Чечне в первые месяцы войны.

Уверяем вас, украинцы. Никакой благодарности вы не получите. Они снова придут и снова будут убивать вас. Мы поняли это потом.
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02.03.2022 15:44
+45
Байрактарам Слава!!!
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02.03.2022 15:45
+45
Медики Джанкоя здивовані появою у Криму додаткових мобільних крематоріїв. На їхньому напрямку загиблих не так багато, щоб росіяни когось палили день і ніч. Підозрюють, що на "утилізацію" ідуть і важкі поранені, яких вивезли з госпіталів у невідомому напрямку без пояснення причини.

Дуже хочу, щоб світ нарешті побачив росіян без прикрас і жахнувся, якого ж монстра вони виростили своїм потуранням і мовчанням. Це можна було зупинити і у двохтисячному, і у 2008, і абсолютно точно у 2014му.
Пишаюсь тим, що крапку у російському питанні поставить Україна.
https://t.me/nuts_roses/590
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02.03.2022 15:46
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Kavkaz [email protected]

Сейчас Украина наньчится с пленными русскими оккупантами. То же самое делали чеченцы в Чечне в первые месяцы войны.

Уверяем вас, украинцы. Никакой благодарности вы не получите. Они снова придут и снова будут убивать вас. Мы поняли это потом.
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02.03.2022 15:44 Ответить
Медики Джанкоя здивовані появою у Криму додаткових мобільних крематоріїв. На їхньому напрямку загиблих не так багато, щоб росіяни когось палили день і ніч. Підозрюють, що на "утилізацію" ідуть і важкі поранені, яких вивезли з госпіталів у невідомому напрямку без пояснення причини.

Дуже хочу, щоб світ нарешті побачив росіян без прикрас і жахнувся, якого ж монстра вони виростили своїм потуранням і мовчанням. Це можна було зупинити і у двохтисячному, і у 2008, і абсолютно точно у 2014му.
Пишаюсь тим, що крапку у російському питанні поставить Україна.
https://t.me/nuts_roses/590
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02.03.2022 15:46 Ответить
народ поступово озлобиться.
якщо війна триватиме це цяцькання швидко закінчиться
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02.03.2022 15:58 Ответить
Более того: как утверждает один израильский военный аналитик, резкое усиление обстрелов гражданских объектов имеет целью вызвать у украинцев такую ненависть, что они станут убивать пленных. Тогда кремлёвские пропагандоны покажут убитых русских солдат, чтобы такими "зверствами" украинцев оправдать свою агрессию. Он говорит, что такую же тактику рашисты использовали и в Чечне.
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02.03.2022 16:35 Ответить
під час чеченської війни не було таки можливостей з контрпропаганди, як зараз. Навіть якщо чеченці панькалися з полоненими (а це не так, насправді), то хто про це б дізнався і як? руський ванька, після 23 років правління олігархічного паханату не дужє вже і бажає воювати за *****. Тож все, що показують щодо полонених - правильно.
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02.03.2022 20:29 Ответить
Байрактарам Слава!!!
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02.03.2022 15:45 Ответить
Смерть ворогам!!!
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02.03.2022 15:48 Ответить
это просто шедевр!!!!!!
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02.03.2022 20:05 Ответить
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02.03.2022 15:45 Ответить
Байрактар у кожну хату.
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02.03.2022 15:47 Ответить
Это *******
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02.03.2022 15:48 Ответить
Моя родина зараз вперше мирно спить в Києві на 7-ий день війни з рашкою. Сплять навіть коти. Як же я вас ненавиджу, москалі- горіть ви у пеклі!
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02.03.2022 15:49 Ответить
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02.03.2022 15:51 Ответить
Я тут пошепки матюкаюся.
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02.03.2022 15:53 Ответить
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02.03.2022 15:53 Ответить
-- Сара, ты ещё варишь вакцину?
-- Нет, не выгодно. Клепаю Байрактары.
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02.03.2022 15:49 Ответить
Ага, кльова пісенька, бачив зранку вже) Дякуємо Ердогану за Байрактари і закриття протоки.
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02.03.2022 15:50 Ответить
Легендарний ,тепер ,Байрактар.
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02.03.2022 15:51 Ответить
***** вже десятий раз дивлюся й на дивитися не можу.
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02.03.2022 15:52 Ответить
ofigetj, ,ja tozhe, i toljko teperj nachal chitatj komenti i to slushaju.
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02.03.2022 16:09 Ответить
Дякую Боже, що ти підігнав нам тільки два "братських" народи, бо ще б двох таварищей, українцям удобряти було б важкувато.
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02.03.2022 15:53 Ответить
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02.03.2022 15:53 Ответить
💛💙
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02.03.2022 15:59 Ответить
однозначно - хіт!
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02.03.2022 15:54 Ответить
https://youtu.be/cFCjU62UcFc
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02.03.2022 15:55 Ответить
Вчера, в знак протеста и солидарности с Украиной, из офиса Шрёдера уволился по собственному желанию весь персонал.
Ему объявлена социальная ганьба...
Тримаймось!
Слава Україні!
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02.03.2022 15:56 Ответить
Endlich!
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02.03.2022 16:06 Ответить
po sobstvennomu zhelaniju a kak tak, eto zhe jakobi objavili bankrot i eto po sobstvennomu zhelaniju
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02.03.2022 16:11 Ответить
Еак у бывшего Канцлера, у него есть официальный офис от государства.
...ну и вот -- теперь нету...*)
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02.03.2022 16:15 Ответить
а баба яга меркельша,которая путину газопроводы строила и обогащала агрессора всячески и вынянчила монстра - разве не идет нах*уй?
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02.03.2022 16:48 Ответить
https://youtu.be/cFCjU62UcFc


Нравится не нравится, БАЙРАКТАРЫ СПРАВЯТСЯ!!!
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02.03.2022 15:57 Ответить
Прийшли окупанти до нас в Україну

Форма новенька, воєнні машини

Та трохи поплавився їх інвентар

Байрактар… Байрактар…

Російскі танкісти сховались в кущі,

Щоб лаптем посьорбати довбані щі

Та трохи у щах перегрівся навар

Байрактар… Байрактар…

Зі сходу припхались до нас барани

Для вастанавлєнья велікай страни.

Найкращій пастух баранячих отар

Байрактар… Байрактар…

Їх доводи - всяке озброєня різне:

Потужні ракети, машини залізні.

У нас на всі доводи є коментар -

Байрактар… Байрактар…

Вони захопити хотіли нас зразу

І ми зачаїли на орків образу.

З бандитів російських робить примар

Байрактар… Байрактар…

Російска поліція справи заводить

Но вбивцю рашистів ніяк не знаходить.

Хто ж винен, що в нашому полі глухар?

Байрактар… Байрактар…

Веде пропаганду кремлівський урод,

Слова пропаганди ковтає народ.

Тепер нове слово знає їх цар:

https://lyricstranslate.com
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02.03.2022 16:00 Ответить
Найкращий пастух баранячих отар - Байрактар!
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02.03.2022 16:02 Ответить


bamr



Информация от медиков с "российской стороны". Значительная часть ранений средней тяжести у российских бойцов поступающих из Украины совершенно типичны и очень напоминают самострел.
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02.03.2022 16:03 Ответить
Супер!...
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02.03.2022 16:05 Ответить
Смерть цапам! Путлера на гілляку!
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02.03.2022 16:08 Ответить
Поменьше употребляйте расийский язык - Матерный! Их притягивает этот язык, они пришли его "защищать".
Боже благослави Украину!
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02.03.2022 16:12 Ответить
Как говорят у нас на лондонщине - Good rus - dead rus.
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02.03.2022 16:17 Ответить
мені рима подобається байрактар - цвинтар!
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02.03.2022 16:43 Ответить
Всем внимание логин "Михаель Керн"кремлёвский бот ,который постоянно продвигает очень осторожными вбросами тему, что" их надо жалеть , проявлять к ним милосердие ,они не виноваты"это делается для, во первых, чтобы при встрече в боевых условиях украинец испытывал колебания -насколько виновна мразь ,стоящая перед ним ,а во вторых постепенное снижение градуса агрессии и что немаловажно,-патриотизма .у меня уже почти начался с ним диалог в другой теме но опыт ******* есть и я быстро протроллил его в ответ ,а сейчас смотрю тут продолжает.я его кинул в спам
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02.03.2022 16:47 Ответить
І я його заспанила
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02.03.2022 23:59 Ответить
Tam gde to zagraznjaet svjatuju zemlu podlets po imeni Pegov iz Vargonzo, prosba, esli u kogo nibud is vas budet shans to vozmite etogo podletsa v plen. On ne dostojen xodit po zemle, svobodno.
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02.03.2022 17:09 Ответить
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02.03.2022 17:15 Ответить
Підарашки сцуть від Байрактарів конкретно. Пишуть у своїх військових групах " а где же наши ударніє бєзпілотнікі, ілі іх только по тєлєвізору рекламірюют" )))
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02.03.2022 17:17 Ответить
LONG LIVE BAYRAKTAR!
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02.03.2022 17:25 Ответить
Тут невірне написання тексту пісні.
Треба так - ".. поплавився їх інвентар - байрактар"!
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02.03.2022 22:22 Ответить
 
 