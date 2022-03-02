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"Прийшли окупанти до нас в Україну. Форма новенька, воєнні машини. Та трохи поплавився їх інвентар. Байрактар!", - украинцы посвятили песню ударному БПЛА. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия
В соцсетях распространяется песня, посвященная турецким беспилотникам "Байрактар", экипажи которых успешно помогают украинской армии уничтожать российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, песня активно распространяется различными соцсетями и на видеохостинге youtube.
Bayraktar TB2 – турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета. Может нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы. Bayraktar TB2 с 4 управляемыми боеприпасами на подвеске может находиться в воздухе от 12 до 24 часов. Максимальная дальность управления – до 150 км.
Топ комментарии
+61 Robin Nielsen
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+45 Підлога Маккартні
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+45 olele
показать весь комментарий02.03.2022 15:46
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Kavkaz [email protected]
Сейчас Украина наньчится с пленными русскими оккупантами. То же самое делали чеченцы в Чечне в первые месяцы войны.
Уверяем вас, украинцы. Никакой благодарности вы не получите. Они снова придут и снова будут убивать вас. Мы поняли это потом.
Дуже хочу, щоб світ нарешті побачив росіян без прикрас і жахнувся, якого ж монстра вони виростили своїм потуранням і мовчанням. Це можна було зупинити і у двохтисячному, і у 2008, і абсолютно точно у 2014му.
Пишаюсь тим, що крапку у російському питанні поставить Україна.
https://t.me/nuts_roses/590
якщо війна триватиме це цяцькання швидко закінчиться
-- Нет, не выгодно. Клепаю Байрактары.
Ему объявлена социальная ганьба...
Тримаймось!
Слава Україні!
...ну и вот -- теперь нету...*)
Нравится не нравится, БАЙРАКТАРЫ СПРАВЯТСЯ!!!
Форма новенька, воєнні машини
Та трохи поплавився їх інвентар
Байрактар… Байрактар…
Російскі танкісти сховались в кущі,
Щоб лаптем посьорбати довбані щі
Та трохи у щах перегрівся навар
Байрактар… Байрактар…
Зі сходу припхались до нас барани
Для вастанавлєнья велікай страни.
Найкращій пастух баранячих отар
Байрактар… Байрактар…
Їх доводи - всяке озброєня різне:
Потужні ракети, машини залізні.
У нас на всі доводи є коментар -
Байрактар… Байрактар…
Вони захопити хотіли нас зразу
І ми зачаїли на орків образу.
З бандитів російських робить примар
Байрактар… Байрактар…
Російска поліція справи заводить
Но вбивцю рашистів ніяк не знаходить.
Хто ж винен, що в нашому полі глухар?
Байрактар… Байрактар…
Веде пропаганду кремлівський урод,
Слова пропаганди ковтає народ.
Тепер нове слово знає їх цар:
https://lyricstranslate.com
bamr
Информация от медиков с "российской стороны". Значительная часть ранений средней тяжести у российских бойцов поступающих из Украины совершенно типичны и очень напоминают самострел.
Боже благослави Украину!
Треба так - ".. поплавився їх інвентар - байрактар"!