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Вакарчук на центральной площади Харькова: "Они могут сбрасывать бомбы на наши города, но никогда не разбомбят наш дух и нашу свободу!" ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Певец Святослав Вакарчук сегодня, 2 марта, посетил центральную площадь Харькова, которую беспощадно обстреливает российская авиация.
Соответствующее видео он разместил в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Харьков, ты Герой!..." - отметил певец.
"Сейчас мы находимся в центре украинского Харькова, на разбомбленной площади Свободы. Они могут сбрасывать бомбы на наши площади, но они никогда не разбомблят наш дух и нашу свободу", - отметил Вакарчук.
Топ комментарии
+21 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий02.03.2022 15:58
+21 Сергей Яковлев e7f4e3fd
показать весь комментарий02.03.2022 15:59
+17 Robin Nielsen
показать весь комментарий02.03.2022 15:59
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Вы и про зелю думали что он "не такой", до мая 2019, и сейчас думаете что он не такой.
А на самом деле он такой же как и ранее - говорящая голова.
Просто тексты другие.
Kavkaz [email protected]
Сейчас Украина наньчится с пленными русскими оккупантами. То же самое делали чеченцы в Чечне в первые месяцы войны.
Уверяем вас, украинцы. Никакой благодарности вы не получите. Они снова придут и снова будут убивать вас. Мы поняли это потом.
Ти не зробив НІЧОГО будучи депутатом, тільки забрав виборчі голоси у Порошенко.
Ти - мямля.
Йди де руський корабель
кста, я сторонник и был им, пороха
но большее зло - обман.
общество дегенератов будет ставить галочку за сявку. обман принят за норму большим числом людей