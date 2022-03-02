В Харькове снаряд прилетел в дом, возле которого волонтер записывал отчет о проделанном. ВИДЕО

В Харькове российский снаряд прилетел в дом, возле которого волонтер записывал отчет о проделанной работе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в какой-то момент над головой мужчины раздался свист, а когда поднял голову, то через мгновение на него посыпались обломки. Судя по записи волонтеру удалось остаться невредимым.

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