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В Харькове снаряд прилетел в дом, возле которого волонтер записывал отчет о проделанном. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия
В Харькове российский снаряд прилетел в дом, возле которого волонтер записывал отчет о проделанной работе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в какой-то момент над головой мужчины раздался свист, а когда поднял голову, то через мгновение на него посыпались обломки. Судя по записи волонтеру удалось остаться невредимым.
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+49 Robin Nielsen
показать весь комментарий02.03.2022 16:30
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Пожалуйста, подождите...
в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати! іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:
ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!(слова В. Кличка до німців)
БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
ВСЕ ДІЄ! БОРОТЬБА з рашизмом-путінізмом на ВСІХ ФРОНТАХ!
ВЕликий Карлик путін попросив військової допомого в Киргистану, Таджикистану і Казахстану
https://focus.ua/*******-novosti/508267-vlast-kazahstana-gotova-v-rezhime-sekretnosti-okazat-pomoshch-rossii-general-mayor-musaev
Глава Кремля Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 2 марта обсудили по телефону войну в Украине и стратегическое партнерство стран в различных областях. Об этом сообщается на сайте Кремля
"По последним заявлениям Токаева и нашего МИДа, заметно, что власть РК также готова в режиме секретности оказать помощь России. Удержаться на заявленном нейтралитете по отношению к русско-украинской войне, видимо, не получится",- наисал генерал-майор.
В то же время экс-председатель Комитета национальной безопасности Казахстана, генерал-майор Альнур Мусаев написал в своем Facebook, что Таджикистан и Кыргызстан сдали позиции под давлением России. Страны на конфидециальном уровне выразили готовность оказать Путину военную помощь.
"Военная техника, боеприпасы, а также частично российский контингент из этих Центрально-азиатских республик вывозится в РФ для применения его на войне", - написал Мусаев.
Пешком, сцуки, пешком!
другое дело - просить лояльных к нам соседей ихних присматривать за падлами...
Kavkaz [email protected]
Сейчас Украина наньчится с пленными русскими оккупантами. То же самое делали чеченцы в Чечне в первые месяцы войны.
Уверяем вас, украинцы. Никакой благодарности вы не получите. Они снова придут и снова будут убивать вас. Мы поняли это потом.
❗️Посилання на цей ресурс: https://www.findokupant.com
На сайті варто обрати зручну для вас платформу: Telegram, Viber чи Google-форму. Далі у ній коротко відповідайте на запитання бота про вид техніки, який ви побачили, час та місце її виявлення, а також знаки розпізнавання, нанесені на ній.
Ви передаєте інформацію - військові обробляють отримані дані, а потім непрохані «гості» з РФ отримують полум'яний привіт від ЗСУ.
❗️Прохання поширити це повідомлення з офіційних сторінок СБУ своїм друзям і близьким!
Нагадаємо, шо також працює наш чат-бот https://t.me/stop_russian_war_bot
Нищимо ворога разом! До перемоги!
Да ви що?
Первый GSM-телефон: Nokia 101 (1992 год)
❗️Индийская журналистка сообщает, что Россия предупредила Индию о необходимости эвакуировать сотрудников консульства из Харькова до 18.00, хоть «пешком»