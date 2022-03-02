Генассамблея ООН примет историческую резолюцию с осуждением агрессии РФ, - Кулеба

Генассамблея ООН в среду вечером примет историческую резолюцию с осуждением агрессии РФ, требованием немедленно прекратить огонь и вывести все свои вооруженные силы с территории Украины.

Об этом сообщил на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня вечером Генеральная ассамблея ООН примет историческую резолюцию с осуждением российской агрессии, требованием к России немедленно прекратить огонь и вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в ее международно признанных границах, включая Крым и Донбасс. Мы ожидаем рекордной поддержки мира. фиксация на самом высоком мировом уровне международной антивоенной коалиции, к созданию которой с начала войны призвал президент Украины Владимир Зеленский", - сказал Кулеба.

Министр отметил, что соавторами этого документа выступили 95 государств.