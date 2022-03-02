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Генассамблея ООН примет историческую резолюцию с осуждением агрессии РФ, - Кулеба

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Генассамблея ООН в среду вечером примет историческую резолюцию с осуждением агрессии РФ, требованием немедленно прекратить огонь и вывести все свои вооруженные силы с территории Украины.

Об этом сообщил на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня вечером Генеральная ассамблея ООН примет историческую резолюцию с осуждением российской агрессии, требованием к России немедленно прекратить огонь и вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в ее международно признанных границах, включая Крым и Донбасс. Мы ожидаем рекордной поддержки мира. фиксация на самом высоком мировом уровне международной антивоенной коалиции, к созданию которой с начала войны призвал президент Украины Владимир Зеленский", - сказал Кулеба.

Министр отметил, что соавторами этого документа выступили 95 государств.

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Топ комментарии
+45
До пизды эти резолюции. Прошу прощения за французский уже нет сил читать про этих импотентов.
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02.03.2022 16:34
+37
ГНАТЬ ИЗ СОВБЕЗА НАПЕРСТЧНИКОВ

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що після проведення відповідного юридичного аналізу у секретаріаті ООН можливо довести нелегітимність членства РФ у Раді безпеки організації.

Про це Кулеба заявив на брифінгу у середу, повідомляє "Європейська правда".

Кулеба відзначив, що Росія опинилася в кріслі члена Ради безпеки ООН за вкрай сумнівних обставин.

"Майже 30 років на цю проблеми закривали очі, робили вигляд, що нічого не сталося, хоча ми і раніше ставили відповідні запитання секретаріату ООН, як вони таке дозволили. Наші запити ігнорувалися", - сказав міністр.


Проте Кулеба вважає, що зараз є шанс довести незаконність членства РФ у органі.

"Ми порушуємо питання про ретельний, неупереджений правовий аналіз того, на яких підставах Російська Федерація залишається постійним членом Ради Безпеки ООН. Ми маємо впевненість, що коли цей юридичний аналіз буде проведений, то виявиться, що, не побоїмося цього слова, Росія в Раді безпеки ООН нелегітимна. Зараз все залежить від принциповості юристів секретаріату ООН і готовності повноцінно дослідити це питання", - сказав Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, постійний представник України в ООН Сергій Кислиця у виступі на засіданні Ради безпеки ООН майже одразу після початку нового наступу Росії підняв питання про те, наскільки легально РФ стала членом Радбезу ООН замість СРСР.
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02.03.2022 16:31
+26
Какая провокация? Уже давно пофиг на всё это.... города бомбят
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02.03.2022 16:36
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ГНАТЬ ИЗ СОВБЕЗА НАПЕРСТЧНИКОВ

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що після проведення відповідного юридичного аналізу у секретаріаті ООН можливо довести нелегітимність членства РФ у Раді безпеки організації.

Про це Кулеба заявив на брифінгу у середу, повідомляє "Європейська правда".

Кулеба відзначив, що Росія опинилася в кріслі члена Ради безпеки ООН за вкрай сумнівних обставин.

"Майже 30 років на цю проблеми закривали очі, робили вигляд, що нічого не сталося, хоча ми і раніше ставили відповідні запитання секретаріату ООН, як вони таке дозволили. Наші запити ігнорувалися", - сказав міністр.


Проте Кулеба вважає, що зараз є шанс довести незаконність членства РФ у органі.

"Ми порушуємо питання про ретельний, неупереджений правовий аналіз того, на яких підставах Російська Федерація залишається постійним членом Ради Безпеки ООН. Ми маємо впевненість, що коли цей юридичний аналіз буде проведений, то виявиться, що, не побоїмося цього слова, Росія в Раді безпеки ООН нелегітимна. Зараз все залежить від принциповості юристів секретаріату ООН і готовності повноцінно дослідити це питання", - сказав Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, постійний представник України в ООН Сергій Кислиця у виступі на засіданні Ради безпеки ООН майже одразу після початку нового наступу Росії підняв питання про те, наскільки легально РФ стала членом Радбезу ООН замість СРСР.
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02.03.2022 16:31 Ответить

ВЕликий Карлик путін попросив військової допомого в Киргистану, Таджикистану і Казахстану
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02.03.2022 16:39 Ответить
А шо на него к то-то напал ?
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02.03.2022 16:41 Ответить
Ще ні, пле Талібан на кордонах одобрює ідею Путіна
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02.03.2022 16:44 Ответить
Киргизстан та Таджикістан вже погодились. І тут не має нічого смішного.
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02.03.2022 16:43 Ответить
та ну великая страна просить військової допомого) Все військова сила рф здулась?
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02.03.2022 17:07 Ответить
Здутись, то вона здулась і весь світ це бачить.
Але все одно - то ворог, та додаткова військова допомога. То реальні люди зі зброєю, від рук яких може загинути Українець. Не думаю, що тут доречно сміятись.
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02.03.2022 17:14 Ответить
сміявся з того велікая просить

А на рахунок людей що викажете , поторюсь
Зеленський будь ласка

ЛЮДЯНІСТЬ має бути, але В МІРУ

ІНАКШЕ ворог скористається цим, і ви ПРОГРАЄТЕ

щедрою людяністю ви відкриваєте ворогу багато можливостей для маневрів

Війна з звіром, і щедра людяність тут не умістна
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02.03.2022 22:46 Ответить
А там з тих равшанів та джамшутів хоча б бригада буде?
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02.03.2022 17:55 Ответить
Вони вже в Харкові.
https://ibb.co/jwwFVqD
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02.03.2022 17:59 Ответить
Да, но если они поедут через Москву, то могут не доехать - трудоустроятся прям там.
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02.03.2022 18:01 Ответить
надо было подумать об этом и предложить, например, ввести санкции против стран, которые выступят на стороне агрессора и террориста, а для этого, собственно и нужно назвать эту срану - террористом, значит, те, кто будет выступать на ее стороне - это пособники террористов
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02.03.2022 17:28 Ответить
главное чтоб они проявили очередную глубокую озабоченность .А то без неё ООН не может существовать и показывать что оно ещё что-то в мире значит .
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02.03.2022 16:32 Ответить
що таке резолюція? це так як меморандум чи більше?
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02.03.2022 16:32 Ответить
Це як констатація очевидних фактів, але з висловлюванням обеспокоєнності першої категорії останньої стадії.
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02.03.2022 16:35 Ответить
Мені здається, що шуткувать(с) у даному випадку не варто.
***** та його оточення впевнено йдуть до трибуналу та потім на ешафот. Потрібна максимальна підтримка усіх, усього світу, нехай буде оон теж. Підтримка та фіксація фактів війскових злочинів.
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02.03.2022 16:47 Ответить
Саме так. Дурні жарти тут недоречні.
Після резолюції, ООН може навіть вирішити ввести миротворчі війська для запобігання використання путлером ядерного арсеналу, інакше це буде катастрофою для всіх
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02.03.2022 17:04 Ответить
До ***** эти резолюции. Прошу прощения за французский уже нет сил читать про этих импотентов.
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02.03.2022 16:34 Ответить
Росіяни готують провокацію із території України.

Про це повідомила "Українська правда" з посиланням на джерела в СБУ.

Розглядаються кілька варіантів такої провокації.

"Можливі розстріли прикордонних пунктів диверсантами в українській формі, завдання ракетних ударів по містах Білорусі, підрив НПЗ у Мозирі Гомельської області", - повідомили.
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02.03.2022 16:34 Ответить
Какая провокация? Уже давно пофиг на всё это.... города бомбят
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02.03.2022 16:36 Ответить
100%
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02.03.2022 16:42 Ответить
Може, кацапи Луку вб*ють?
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02.03.2022 16:36 Ответить
...і замість нього чивокуню посадять гавляйтєром..?
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02.03.2022 16:39 Ответить
Третій пункт підходить
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02.03.2022 16:37 Ответить
нарешті будуть бамбіть Вороніж
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02.03.2022 16:48 Ответить
Историческая обеспокоенность? Ето что то новое. Раньше была просто обеспокоенность и особая обеспокоенность.
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02.03.2022 16:37 Ответить
Аж перехоплює подих від потужності цієї резолюції!
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02.03.2022 16:38 Ответить
СБУ, фонд «Повернись живим» і волонтери створили ще один спільний сервіс для збору даних про переміщення окупантів.

❗️Посилання на цей ресурс: https://www.findokupant.com

На сайті варто обрати зручну для вас платформу: Telegram, Viber чи Google-форму. Далі у ній коротко відповідайте на запитання бота про вид техніки, який ви побачили, час та місце її виявлення, а також знаки розпізнавання, нанесені на ній.

Ви передаєте інформацію - військові обробляють отримані дані, а потім непрохані «гості» з РФ отримують полум'яний привіт від ЗСУ.

❗️Прохання поширити це повідомлення з офіційних сторінок СБУ своїм друзям і близьким!

Нагадаємо, шо також працює наш чат-бот https://t.me/stop_russian_war_bot

Нищимо ворога разом! До перемоги!
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02.03.2022 16:39 Ответить
Резолюція повинна бути єдиною:
путін, пішов *****!
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02.03.2022 16:37 Ответить
Там черга.
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02.03.2022 16:48 Ответить
Его выпустили и еще многих. Проснись
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02.03.2022 16:45 Ответить
Ну що шавка московська, дивитися тільки скабєєву. А тим часом звільнений Семенченко десь на фронтах пале вашого брата.
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02.03.2022 16:47 Ответить
Цю резолюлію можна буде використати для розпалювання багаття тим, чиї дома розбомбили кацапи.
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02.03.2022 16:38 Ответить
резолюции не являются обязательными к исполнению
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02.03.2022 16:41 Ответить
Війська ООН введуть?
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02.03.2022 16:42 Ответить
Від тих серунів діждешся...
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02.03.2022 16:59 Ответить
Якщо радбез у новому складі погодить це
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02.03.2022 17:08 Ответить
маскаль нічим не 3дивуе світ
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02.03.2022 16:43 Ответить
Бо треба, аби СОБІ дрочили.
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02.03.2022 16:47 Ответить
Вот я тоже думаю, может пусть лавров путину подрочить и тот подобреет. Оба подобреют.
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02.03.2022 16:50 Ответить
Скільки грошей?
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02.03.2022 16:47 Ответить
Ніяк. Ще питання є?
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02.03.2022 16:47 Ответить
Насправді, це лише перший невеликий крок до зміну світового порядку. Я його вітатиму.
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02.03.2022 16:46 Ответить
И что дальше? Где голубые каски? В ***** это ООН - сборище озабоченных импотентов
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02.03.2022 16:48 Ответить


Вознесенск отразил атаку оккупантов.



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Вознесенск
война

Сегодня, 2 марта, город выдержал массированный артобстрел и уличные бои.

К сожалению, в отряде теробороны есть потери в рядах защитников: один погибший и двое раненных.

Как сообщил один из защитников Кирилл Нехимчук, вражеская колонна рассеяна и частично уничтожена.

«По предварительной информации, точно выстрелом рпг 7 уничтожили БТР 80 напротив расположения части. Несколько грузовых автомобилей с очками. Вечером будем добивать. Домой не пускать! Никакой пощады оркам!», - предупредил Нехимчук
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02.03.2022 16:49 Ответить
ныякого жалю!!!!! Смерть їм!
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02.03.2022 17:01 Ответить
Гарні слова та лозунги нехай залишать собі.
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02.03.2022 16:52 Ответить
А що для нас це змінює? НАТО закриє нам небо? ***** з рашистами як вбивали, так і будуть продовжувати вбивати. їх 140 млн. Бидломаси і бомб у них ще багато
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02.03.2022 16:53 Ответить
Нууу, тепер ***** точно припинить війну. Злякається і побіліє, як сніг.
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02.03.2022 16:53 Ответить
Припиніть та виведіть - ми вимагаємо . Я вже заплутався - це генасамблея чи дитячій садок .
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02.03.2022 16:54 Ответить
як на практиці історична резолюція ООН, захистить Україну і її народ від рашистської смерті,кровопролиття ,розрухи ?Це вже було у минулому багато разів і багато разів стосувалося Незалежності України
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02.03.2022 16:55 Ответить
Московію виключать і радбез не буде паралізованою
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02.03.2022 17:11 Ответить
рузге корапь иди *****
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02.03.2022 16:57 Ответить
Канада и Британия уже не пускают корабли Раша в свои порты, ждём такого же от всего мира.
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02.03.2022 18:23 Ответить
А занепокоєння? Занепокоєння забули, щоб вже остаточно добити путіна. Коли ми переможемо, будете розказувати як ви боролися із російською навалою.
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02.03.2022 16:58 Ответить
Я думаю пуйлопанам наплевать на резолюции
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02.03.2022 17:01 Ответить
потому что они же их и ветируют.
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02.03.2022 18:22 Ответить
сколько ракет способна сбить эта историческая резолюция?
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02.03.2022 17:03 Ответить
і все це робиться - важко в це повірити!- щоби в підручниках історії у нарциса-путіна був гарний абзац.
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02.03.2022 17:04 Ответить
Я б сказав , дуже , дюже й дюже велике (але чергове) засудження .

В чому історія тут ? Хохма це не історія .

Історичним було б як до другої світової -- вигнали Сраліна із Ліги Націй .

Навіть Сраліна , в кого не було офшорів , в кого діти тільки після його зконання дернула за кордон образився .

ООН вже труп , якщо не вижене ********** ну хоча б із Ради Беспеки .
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02.03.2022 17:07 Ответить
эта резолюция, если она будет поддержана большинством, назовет вещи своими именами, русские - это террористы, а кто их будет поддерживать - тоже
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02.03.2022 17:31 Ответить
И?
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02.03.2022 17:36 Ответить
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02.03.2022 17:36 Ответить
Ну вас нахрен с вашими резолюциями.
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02.03.2022 17:53 Ответить
Генассамблея в очередной раз чего то примет и начнет пургу гнать.
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02.03.2022 17:57 Ответить
історичну резолюцію із засудженням агресії РФ
Я дико извиняюсь, это что? Они свою глубокую обеспокоенность задокументируют? Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Стеб какой-то. ***, нет слов, одни маты.
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02.03.2022 18:01 Ответить
"Рада планирует принять национализировать все российское имущество, находящееся на территории Украины. Началась работа над соответствующим законопроектом".
===
Наконец-то. Закон надо принять в течение 24 часов.
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02.03.2022 18:01 Ответить
Яка ще "резолюція", мать його?...
Панє Кулеба, як взагалі росія ще перебуває в ООН?!
Гнати в три шиї з усіх світових організацій!!!
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02.03.2022 18:01 Ответить
историческая озабоченость, посидели поговорили и разошлись
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02.03.2022 18:06 Ответить
гм, да пока Россия в международных организациях, она будет ставить палки в колёса.
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02.03.2022 18:21 Ответить
Что исторического в этих ооновских бумажках, которыми можно только подтереться?
Историческими были коллективное решение украинцев дать отпор рашистским захватчикам и небывалая - пусть и запоздалая - мощная помощь Запада.
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02.03.2022 18:32 Ответить
Ну засудять воны рашку за агрессию. А нам что с того? Польза от той резолюции будет?
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02.03.2022 18:34 Ответить
Лига Наций 2.0
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02.03.2022 18:54 Ответить
 
 