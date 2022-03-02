В Энергодаре оккупанты открыли огонь из гранатомета по мирным жителям. ВИДЕО

В Энергодаре оккупанты открыли огонь из гранатомета по мирным жителям.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись опубликована в соцсетях. Судя по видео, по меньшей мере один из мирных жителей получил тяжелое ранение.

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