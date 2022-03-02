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В Энергодаре оккупанты открыли огонь из гранатомета по мирным жителям. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия
В Энергодаре оккупанты открыли огонь из гранатомета по мирным жителям.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись опубликована в соцсетях. Судя по видео, по меньшей мере один из мирных жителей получил тяжелое ранение.
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+93 Leshek
показать весь комментарий02.03.2022 17:32
+51 Constantine N
показать весь комментарий02.03.2022 17:32
+50 время
показать весь комментарий02.03.2022 17:32
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Пожалуйста, подождите...
Окупанти.
в переписках "хохлов не жалєть", а в полоні потім "ми нє зналі куда єдєм"
А на Грушевського ці гранати кидали прямо в середину натовпу.
они не знаю на что рашисты похожи
Якщо їх на війні повбивають половину , хто буде там працювати ?! Це ж атомна станція , вона не може працювати як завод на страйку .
Це процес 24 х 7 .
Тут як раз хто завгодно може брати зборю , тільки не працівники АЕС .
Якщо й це бабахне , то Україна вже не знадобиться не тільки ворогу , але й українцям теж .
Тому так прется ворог й на Чорнобиль , й на Запоріжську АЄС .
Був у них нач.ген.штабу клоун Герасимов і віддавав наказ "просто заїхати у Київ і зайняти оборону", бо "Зеленський вже сдався", це було перші 4-5 дні.
Зараз ***** зняло цього невігласа з посади і поставило якогось може не набагато розумнішого, але справжнього пса війни, безпринципного, хитровиїбаного. Тепер, побачивши суцільний спротив як ЗСУ, тероборони, так і цивільних громадян - вони змінюють тактику. Вони стали хитрішими: їздять під білим прапором і розстрілюють, коли їх приймають за таких, що здаються, вони замальовують свої літери Z та інші, перефарбовуються в наші кольори тощо. Вони стали безжальними, все частіше і все охоче застосовують зброю на ураження проти цивільних, іноді без попереджень, вони почуяли кров, і показали своє справжнє фашистсько-сатанинське обличчя.
Тому пропоную, всім, хто хоче прийняти участь в "мирних акціях", подумати тричи, і краще вступити до лав озброєного опору, бити акуратно, але так щоб без промаху, так щоб на 100% завдати якоїсь шкоди їм самим або їх клятій техниці і на 100% мати безпечний відхід - вдарив-відступив, вдарив-відступив. Вивчайте тактику міської герильї, тактику партизан-підпільників, вдосконалюйте, раціоналізуйте її. Від примитивного коктейля, що виготовляється за декілька хвилин ледь не дитиною - дуже добре горить і техніка, і особовий склад. В їх жилах тече така сам червона кров: і у руских свинособак, і у кадирівьских, і у бурятських - і у хто зна ще якого ординського зброду, вони всі смертні; техніка їх, особливо вночи, дуже вразлива, куча слабких місць для ураження, не вся вона - суцільна броня! Вони так само як всі люди, серуть, коли скоштують проносне, бояться, коли бачать палаючих "таваріщєй", стають демотивованими і розгубленими, коли знешкоджується їх командир.
І якщо вже пішла війна на знищення нас як нації з їхнього боку... Тут потрібно вже зрозуміти всім: мирного співіснування вже НІКОЛИ не буде - або ми їх, або вони нас. Третього не дано. Але і боятися не треба, треба з розумною обережністю робити все можливе, аби вони не просунулися ні на кілометр, не вбили жодного нашого солдата, мирної жінки чи дитини, не зруйнували жодного будинка. МИ на своїй землі, ВОНИ - загарбники, правда за нами, а значить і сила, і перемога буде за нами - я ніяк інакше! Все буде Україна!