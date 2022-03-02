"По окончании войны готов дальше отбывать наказание. Если выживу", - осужденный офицер-разведчик Чупахин просит у Зеленского возможности защищать родной Харьков. ВИДЕО

Осужденный офицер-разведчик Андрей Чупахин, отбывающий наказание в полтавской исправительной колонии №64, обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой предоставить ему возможность защищать Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Чупахин заявил, что отбыл половину срока заключения и готов его отбыть до конца после завершения войны.

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