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"По окончании войны готов дальше отбывать наказание. Если выживу", - осужденный офицер-разведчик Чупахин просит у Зеленского возможности защищать родной Харьков. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия
Осужденный офицер-разведчик Андрей Чупахин, отбывающий наказание в полтавской исправительной колонии №64, обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой предоставить ему возможность защищать Украину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Чупахин заявил, что отбыл половину срока заключения и готов его отбыть до конца после завершения войны.
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+41 Bander_UA 1d21dedd
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+27 Bad Robot
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+21 Вадим Мулява
показать весь комментарий02.03.2022 18:23
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За "п'яну драку", це одне.
А за "держ зраду у Криму" - зовсім інше!
С такой жопой как у неё самолёт не взлетит.
Забули, як гранати з АТО продавали?
Парасюк у полоні тому й вижив , що його не спізнали . Ви розумієте , про що я ?!!
Йде війна , а "аля гер ком аля гер" . Й в полон потрапляють не лише орки .
Я вже не кажу про снайперів .
Ви що , це не комеді-клаб !!!
Тай Чорновіл теж інколи не головою думає . Й так діти без батька ростуть .
Нахрен їй виставляти, чого й скільки вона збила .
ЦЕ ВІЙНА !!!
Коли буде перемога , будуть : й світлини , й імена , й подвиги !
А зараз а ні обличча , а ні геолокації , а ні точні адреси .