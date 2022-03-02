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После прохода русских оккупантов через Барышевку был взорван мост – путь к отступлению отрезан. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В Киевской области в городе Барышевка после прохода оккупантов был взорван мост.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал Правда Геращенко.
"В Барышевке Киевской области после прохода русской армии был взорван мост. Пути отхода русским перекрыли. Началось уничтожение россиян с воздуха.
В Катюжанке под Киевом остановилась колонна российской техники. У них нет топлива и боеприпасов. Солдаты готовы сдаться в плен", – отмечается в сообщении.
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читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/247335_1646234853?fbclid=IwAR1FYReB2zuIz5QYA3y0Qwh5gVN-bwCsC8R9pzIT1dK6ji3KLQVAWhSuM98
не знаю какие у них ощущения возникают при мысли что и нас так утилизируют
доого часу вже компостом стануть - це я вам кажу як затятий дачник-огородник, який регулярно зпакопує щурів
це пісня!
Між іншим - він так і не дав відповіді на ОЦЕ:
2014 г. Жириновский:
- Так как Днепр берёт своё начало из территории России, Украина незаконно пользуется днепровской водой. Следует немедленно перегородить Днепр дамбой и сбрасывать днепровскую воду в Десну...
Черниговцы немедленно отреагировали - на берегу Десны, (р-н с. Кладьковка), под горилку с наваристой ухой, организовали учредительный совет по созданию Черниговско-Сумской Народной Республики. Постановили:
Создать независимую Черниговско-Сумскую народную республику со столицей в г. Чернигов
2.Учредить государственный флаг - прямоугольное полотнище бело-розово-бело-жёлтого цвета (по цветам солёной "почерёвины со шкуркой").
Учредить малый государственный герб - скрещённые золотые ложку и вилку на голубом фоне. В верхней доле, над местом скрещения - гранёная чарка.
Учредить государственный гимн: "Буряки рядочками, Самогонка бочками..."
Перегородить Десну дамбой со шлюзом на границе Черниговской и Киевской областей.
Установить на шлюзе счётчик и продавать всей Украине и Беларуси воду кружками, по мировым ценам.
7.Выплачивать госп. Жириновскому комиссионные за поданную идею ("взять в долю").
Направить вышеизложенное постановление с соответствующим предложением "идейному вдохновителю".
Голосовали "за" - "единогласно".
Ми це відправили це десь у липні того ж року
это не работает против них почему?
потому что будут много "простых ванек", которые будут и дальше воевать
почему?
а просто, "за пацанов", то что их на мясо свое руководство пустило
они не могут против пойти
а вот "за пацанов" могут
вот увидите
у них 100млн страна
проблема в том что готовы ли массово умирать
на чеченцев миллионую армию кинули
их убивали, убивали, они приходили все новые и новые
командованию без разницы потери
главное перед начальством выделиться и выполнить задачу
любыми способами, любыми
поэтому у вас стали все подряд бомбить, поняли что с цветами не принимают
и пытаются сломить моральный дух
===
Говорили же, что на территории бульбафюрера не будут переговариваться. Печально.
это такая тактика
брехали, брешуть i будуть брехати!
на що вони сподiваються? що ***** капiтуляцiю пiдпише?
не вiрю я "зеленим"...
https://t.me/ukr_novosti_voina/5518
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Geroyam Slava!
українсьою кажуть - нарештi...
https://twitter.com/TheDeadDistrict/status/1499240222051254272?s=20&t=3jEIW-sOH--dSGAoHmYJAA