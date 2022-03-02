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Видео Война в Украине
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армия РФ (3803) обстрел (5704) Нацполиция (9693) Харьков (2723)

4 человека погибли, 15 - получили ранения в результате ракетного удара войск РФ по админзданию ГУНП в Харькове. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Сегодня, 2 марта около 08:10 в Харькове под ракетный удар попало админздание ГУНП. По предварительным данным, в результате происшествия погиб один гражданский и 3 полицейских, 15 человек получили травмы.

Об этом помощник начальника Нацполиции Харьковщины Вячеслав Марков сообщил на своей странице в соцсети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"В настоящее время на месте происшествия проводятся аварийно-спасательные работы. Работает следственно-оперативная группа, которая собирает всю информацию об обстоятельствах преступления и формирует доказательную базу", - отметил Марков.

Также смотрите: Разбомбленный Харьков. ВИДЕО

Аварійно-рятувальна операція триває.

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Харьков уже дважды Город-Герой
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02.03.2022 19:27 Ответить
Боюсь его сотрут с земли как донецкий аэропорт или Алеппо в Сирии,чтобы покорить.Хотя в сирийской оппозиции не было пво и авиации ,а у нас есть
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02.03.2022 19:38 Ответить
І що далі? Витратять половину запасу бомб та ракет для цього, зайдуть на руїни та заявлять про звільнення?
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02.03.2022 19:44 Ответить
Рашка быстрей сотрется, что *** мелешь ?
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02.03.2022 20:07 Ответить
Щодня о 8 годині ранку щось розбивають вщент. То ОДА, то поліцію... Чесно кажучи, за ці дні навіть став помічати систему в тих обстрілах - певні "критичні" години.
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02.03.2022 19:43 Ответить
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02.03.2022 19:47 Ответить
летчиков тоже
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02.03.2022 20:06 Ответить
Чтоб оно всё это кацапьё коллективно сдохло! Насколько чище стал бы мир.
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02.03.2022 19:52 Ответить
 
 