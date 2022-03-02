4 человека погибли, 15 - получили ранения в результате ракетного удара войск РФ по админзданию ГУНП в Харькове. ВИДЕО

Сегодня, 2 марта около 08:10 в Харькове под ракетный удар попало админздание ГУНП. По предварительным данным, в результате происшествия погиб один гражданский и 3 полицейских, 15 человек получили травмы.

Об этом помощник начальника Нацполиции Харьковщины Вячеслав Марков сообщил на своей странице в соцсети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"В настоящее время на месте происшествия проводятся аварийно-спасательные работы. Работает следственно-оперативная группа, которая собирает всю информацию об обстоятельствах преступления и формирует доказательную базу", - отметил Марков.

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Аварійно-рятувальна операція триває.