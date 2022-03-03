Пленный российский майор Гречко заявил, что ехал убивать украинцев за 60 тыс. рублей. ВИДЕО

Пленный российский майор-"секретчик" Юрий Гречко признался, что ехал в Украину, соблазнившись заработной платой в 60 тыс. рублей.

Как сообщает Цензор.НЕТ допрос пленника обнародовал СБУ в телеграмме.

Пленный оккупант заявил, что является майором. При вторжении на нашу землю, отстал от колонны и был взят в плен.

Главной мотивацией пребывания в армии он назвал деньги для обеспечения семьи.