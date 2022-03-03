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Пленный российский майор Гречко заявил, что ехал убивать украинцев за 60 тыс. рублей. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Пленный российский майор-"секретчик" Юрий Гречко признался, что ехал в Украину, соблазнившись заработной платой в 60 тыс. рублей.
Как сообщает Цензор.НЕТ допрос пленника обнародовал СБУ в телеграмме.
Пленный оккупант заявил, что является майором. При вторжении на нашу землю, отстал от колонны и был взят в плен.
Главной мотивацией пребывания в армии он назвал деньги для обеспечения семьи.
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+68 belge
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показать весь комментарий02.03.2022 20:47
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Нехай вводять свою скрепну валюту - "лапоть".
Ти прийшов, вкрай жадобою кручений,
Лиш бажаючи «гарно пожить»…
А залишився, кулями звалений,
На Донбасі, в проритвині, гнить…
Що сказать твоїй матері, батькові,
Ти ж тоді промовчав, не сказав,
Що ціною крові української
Ти достаток собі заробляв…
Гайвороння співає над битвою,
Галич ділить на шмаття твій труп,
І пояснення так, що «гонитвою,
Лиш за правдою тут був твій рух…».
Це казки! Ці красиві повідання
На дітей розраховані лиш,
А грабунок країн, що піддалися
На солодкий, до притору, книш…?!
Розсипається лжа, відкриваються
Очі в тих, що луда запливла
Подивіться, лишень, в Україну,
Що в зусиллях, в борні, постала…
Розбереться Вкраїна без помочі,
Без підказок кремлівських, однак,
Якось так, «без гвалту, без голосу»
Без бездумних московських атак.
Нащо ліг ти в степах України,
Що забув ти в її ковилах?
«Євшан-зілля» в Башкирії, пахнуче,
Точно так, як в Таврійських степах…
І сказала Вкраїна: «Воістину,
Хочу жить я сама, процвітать….
І не хочу, щоб дітьми моїми
Кожен дурень тут міг попихать…
Хай не зможе ніхто наказать
Як стоять, як робить, що жувать,
Сало смажить, солить, чи по-іншому
На обід із борщем уживать…
Я живу, як умію, як хочу я,
Добре - ні, я живу… І облиш!
Я одного прошу - не встрявай сюди,
Україну в спокої залиш…».
С. Гайдамака
9.12.2014 р.
Не поддаетесь под власть эмоций, и это правильно.
Мог посадить на поезд и отправить за линию фронта.
Так произошло з батальеном китайцев(красные части).
Еще дал им по бутылке водки.
Они кричали- "Ура, Махнэ".
Ну а там дальше, если есть факты чего то
То в утиль
В телегах кидали пост ССО. Что экипажу артелерии и реактивной арты будут тупо мочить
Заштопали, теперь как новый.
Меня лечил херсонский врач
Уставший, строгий и суровый.
Лечил меня. Ты слышишь, мам:
Я бил по городу из «Градов»,
И полбольницы просто в хлам,
Но он меня лечил: «Так надо».
Мам, я - чудовище, прости.
В потоках лжи мы заблудились.
Всю жизнь мне этот крест нести.
Теперь мои глаза открылись.
Нас провезли по тем местам,
Куда снаряды угодили.
А мы не верили глазам:
Что мы с Херсоном натворили!
В больницах раненых полно.
Здесь каждый русских проклинает.
Отец, белей, чем полотно,
Ребенка мертвого качает.
Мать, я - чудовище, палач.
И нет здесь, мама, террористов.
Здесь только стон людской и плач,
А мы для них страшней фашистов.
Нас, мам, послали на убой,
Не жалко было нас комбату.
Тут мне херсонец крикнул: «Стой!
Ложись, сопляк!» - и дальше матом.
Он не хотел в меня стрелять.
Он - Человек, а я - убийца.
Из боя вынес! Слышишь, мать,
Меня, убийцу, кровопийцу!
Мам, я в плену, но ты не плачь.
Заштопали, теперь как новый.
Меня лечил херсонский врач
Уставший, строгий и суровый.
Он выполнял врачебный долг,
А я же, от стыда сгорая,
Впервые сам подумать смог:
Кому нужна война такая?
воно знало, куди йшло і що робило!
После харьковского ******* их желать не будут
и да - верить пленным кацапам НЕЛЬЗЯ
Волнуюсь
Воно вже давно повинне годувати круків та собак.
Командование Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины заявило 2 марта в Facebook, что будут убивать российских артиллеристов, которые обстреливали мирных граждан Украины.
"Братство ССО Украины передает привет русским артиллеристам! Мы вас поздравляем: после того как вы накрыли жесточайшими обстрелами наши мирные города, наших родных, детей, близких - вы, черви, стали нашей целью номер один. [...] Отныне никаких пленных русских артиллеристов больше не будет. Никакой пощады, никакое "пожалуйста не убивайте, я сдаюсь" уже не пройдет", - говорится в сообщении.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/war/sily-specoperaciy-ukrainy-zayavili-chto-ne-budut-brat-v-plen-artilleristov-rf-strelyavshih-po-mirnym-gorodam-1598056.html
Убийцы! Собаки хреновы! Слов нормальных для вас скотов нет!
2. What are you waiting for? Go and sacrifice them in the name of Odin right now. Whole world will be thankfull
https://twitter.com/NikdyNic2/status/1499098591650013193?s=20&t=E1fvOJHPU5eISc-dJk7k9A