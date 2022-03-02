""Russian warship иди н#х#й", - выступление члена сената США Бена Сасса. ВИДЕО

Член Сената США употребил украинское выражение, которое стало популярным после ответа украинских пограничников.

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Член Сената США Бен Сасс процитировал общеизвестную фразу, ставшую символом украинского сопротивления. Ранее он выступал за увеличение поставок оружия в Украину.