РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
17280 посетителей онлайн
Видео Война в Украине
43838 173
армия РФ (3803) война (6519) СБУ (7835)

Карандаши, циркуль, учебник: СБУ показала военные принадлежности "одной из сильнейших армий мира", с которыми они ехали в Киев. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Служба безопасности Украины опубликовала видео с военными принадлежностями российских оккупантов, которые ехали захватывать Киев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Посмотрите, как оснащены бойцы РФ, называющие себя "одной из сильнейших армий мира"... А самую современную военную литературу России видели? На войну с Украиной отпускают сразу с учебниками – чтобы ничего не забыть", - говорится в сообщении.

Смотрите также: "Вы шо, ох#ели из Нижнего Новгорода сюда переть?": Воины 93 ОМБр помогают раненым российским оккупантам. ВИДЕО

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+48
Подивилася інтев,ю Невзорова. В шоці. Каже ,що не думайте, що російські матері жаліють за втратами.70відсоткав россіян вважають вбивць України героями,вам до них не достукатися,навіть страшні кадри вбитих та спалених визивають в них гордість за себе.Населення кацапіі -повна деградація.
показать весь комментарий
02.03.2022 22:06
+37
Вони застрягли в 90 роках
Проте порівняно з 1940 роком, вони супер. бо є візитниця
показать весь комментарий
02.03.2022 22:04
+36
Нарешті Пуйло дізналось, що 55 млрд. баксів, виділених на армію розчинились у побудованій ним гнилій корупційній вертикалі))
показать весь комментарий
02.03.2022 22:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Будет десант в трофейных тевтонских доспехах )))
показать весь комментарий
02.03.2022 22:13 Ответить
Наше щастя, що армія РФ має корупційних і дуже нужденних генералів, обікрали до неможливого. Вимагали від Пуйла гроші з бюджету і обіцяли зробити найсильнішою в світі! Помилка ботоксного, що він введений в оману, дійсно вважав, що візьме Україну на УРА.
показать весь комментарий
02.03.2022 22:12 Ответить
радянський ліхтарик просто вбив!))))
добре, хоч збірника висловлювань путєна серед речей немає
показать весь комментарий
02.03.2022 22:12 Ответить
Там повні макітри цієї маячні, тому й нема сенсу її друкувати...
показать весь комментарий
02.03.2022 22:16 Ответить
Он воно що! Тепер паззлики склалися: орки міцно влізли в дупу саме тому, що не були укомплектованими цитатником глав-орка - облізлого *****.
показать весь комментарий
03.03.2022 07:21 Ответить
Їб@ть, скільки макулатури. Тепер місцеві бібліотєкі не дорахуються книжок. А скільки хломастєров, і всі різнокольорові. Мабуть, десь і розмальовки з Мікі Маусом є.
показать весь комментарий
02.03.2022 22:12 Ответить
я думаю, что макулатуру им дают, что бы было чем zадницу подтирать
показать весь комментарий
02.03.2022 22:30 Ответить
Думаю, їм папір для цього не потрібний. Вони серуть прямо в кальсони - так тепліше.
показать весь комментарий
02.03.2022 22:37 Ответить
Нє, з Мікі Маусом - то не зкріпно. Там мають бути зкріпні розмальовки: з Нєзнайкою там чи з Самодєлкіним.
показать весь комментарий
03.03.2022 07:23 Ответить
Деревня дураков! Зато скрепно!
показать весь комментарий
02.03.2022 22:13 Ответить
страна дураков
показать весь комментарий
03.03.2022 20:17 Ответить
комментарий отмечен как спам
Узнаю старый добрый довоенный сайт. Вот только над нелетающими ракетами уже не поржать, но можно над компасом.
показать весь комментарий
02.03.2022 22:13 Ответить
В мене дитина з такими прєнадлєжностямі до школи ходила в свій час.
показать весь комментарий
02.03.2022 22:13 Ответить
мне больше фонарик понравился где-то 60-70-xx годов с лампочками в наш светодиодное время
денег нет даже у своих друзей китайцев купить, нефтедоллары все ушли на дачу Хутина, ну хотя бы на лес, газ или землю поменяли
показать весь комментарий
02.03.2022 22:13 Ответить
Приблизно з 60-х років ліхтарик, бо коли я служив у радянській арміі у 1987 році, у мене й то краще був. ********** навіть і те що було, а це з якогось музею взяли)))
показать весь комментарий
02.03.2022 22:20 Ответить
комментарий отмечен как спам
Росія нарощує ударне угруповання з боку Криму.
показать весь комментарий
02.03.2022 22:14 Ответить
Порадовал фонарик с педальным приводом.
показать весь комментарий
02.03.2022 22:15 Ответить
Это надо Китайцам показать. Сибирь сходу отожмут...
показать весь комментарий
02.03.2022 22:16 Ответить
если у них самолеты по карте на китайском телефоне летают, то мясо пусть радуется оливцю
показать весь комментарий
02.03.2022 22:18 Ответить
я показал маме и смеялся буквально до слез )))
особую ностальгию по 80-м у меня вызвал фонарик на плоской батарейке. причем, скорее всего, он не рабочий. ну и курвиметр, конечно. я теперь понимаю, почему они часто не туда едут )))
показать весь комментарий
02.03.2022 22:19 Ответить
Маючи в розпорядженні компас та карту в масштабі 1:100 і знаючи ними користуватись то ти вийдеш виключно до цілі в квадраті 1 м. Чому нас і навчали канадські інструктора в 2015 році. Неосяжний досвід! Так що іронія тут може бути виключно в тупорилості самих користувачів. Тому і снаряди в них так лягають.
показать весь комментарий
02.03.2022 22:31 Ответить
все правильно, если карта хотя бы 2015 года. а я думаю, что карта примерно 80-х годов
показать весь комментарий
02.03.2022 22:42 Ответить
извините, был не прав - фонарик рабочий
показать весь комментарий
02.03.2022 22:39 Ответить
с дальностью действия никак не менее 8 метров
показать весь комментарий
02.03.2022 22:39 Ответить
Фонарик не для освещения пути, а в качестве семафора
показать весь комментарий
02.03.2022 22:52 Ответить
А де подівся Курвіметр з Цензора? Щось вже кілька діб зник з сайту
показать весь комментарий
02.03.2022 22:43 Ответить
Он там в полевой сумке вместе с компасом в ролике
показать весь комментарий
03.03.2022 09:38 Ответить
У мене вдома десь валяється такий зкріпний ліхтарик...
показать весь комментарий
03.03.2022 05:25 Ответить
От дарма смієтесь: коли опиняєшся без електронних засобів зв'язку компас, курвиметр, циркуль, топографічні карти - саме те. А, забув ахвіцерську лінєйку...
показать весь комментарий
02.03.2022 22:19 Ответить
он перед тем как измерить расстояние должен тщательно прочесть наставление по стрелковому делу, строевой устав, дисциплинарный устав (куда же без него), законспектировать (а вы думаете зачем ему чистая тетрадь на 96 листов какой-нибудь мухосранской фабрики), доложить замполиту, что все проинструктированы и имеют высокий боевой дух, выслушать уйму всего хорошего от замполиту, потом доложить заму батальона и т.д. и т.п.
показать весь комментарий
02.03.2022 22:26 Ответить
а, совсем забыл - наверняка они все должны носить с собою текст выступления путлефюрера на какой-то там сходке таких же гопников, про то, как их ракеты имеют непредсказуемую подводную траекторию
показать весь комментарий
02.03.2022 22:28 Ответить
Ну, ми, вже нехай: так вже життя пішло, що маємо на цю "оснащеність" дивитися, але зараз на неї подивляться й Молдова, Грузія, Японці з Китайцями, Німці... Розумієте про що я?
показать весь комментарий
02.03.2022 22:20 Ответить
Вал Мишель


@VALMICHEL7

·
3 ч



Ехали на Украину, а оказались в Украине. Вот такой лингвистический парадокс.
показать весь комментарий
02.03.2022 22:23 Ответить
Мама моя дорогенька! Давно вже так не рогатала))))) І ви мріяли опанувати Україну???? Йой, дурні! Ідіть, самі знаєте, - куди! Мої котики ссцали на вас, йолопи! СЛАВА УКРАЇНІ! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!
показать весь комментарий
02.03.2022 22:23 Ответить
Профессор Талк


@SergejTalk

·
5 ч



Почта России сообщила, что доставка посылок по России будет осуществляться только наземным транспортом. А что так?

показать весь комментарий
02.03.2022 22:24 Ответить
Сколково...нанотєхнологии
показать весь комментарий
03.03.2022 02:05 Ответить
Где они батарейки для того фонаря берут?) Там квадратная 4,5в)
показать весь комментарий
02.03.2022 22:26 Ответить
Із стратегічних запасів совка
показать весь комментарий
02.03.2022 22:30 Ответить
Военоборомпром обеспечит. Аналаговнет!!!
показать весь комментарий
02.03.2022 22:45 Ответить
Наверное из трёх круглых распаивают ,есть и готовые кассеты для подобного говна , короче долбодятлы
показать весь комментарий
03.03.2022 09:36 Ответить
Георгий Тука


@tuka_george

·
1 ч



Расхерячили в Хорошем озере беларусов, прячутся суки по домам местных
показать весь комментарий
02.03.2022 22:26 Ответить
это конечно забавно, но они пришли нас убивать, и не надо поддаваться на слезливые истории про учения и "ничего не знаю, очнулся уже на Украине", они все знали и шли сюда сознательно, а потом появились эти истории для соболезнующих
показать весь комментарий
02.03.2022 22:32 Ответить
Упал. Очнулся - в Украине.
показать весь комментарий
03.03.2022 02:01 Ответить
Так эти истории делают сами наши. Все они военные преступники! Они прекрасно знали куда ехали! А ехали они убивать украинцев!
показать весь комментарий
03.03.2022 07:50 Ответить
комментарий отмечен как спам
Вьі думаєте такого нет в украинской армии?
Напрасно
показать весь комментарий
02.03.2022 22:44 Ответить
Уже несколько лет как юзают программы в планшетах , насколько я помню
показать весь комментарий
02.03.2022 23:28 Ответить
После 8 лет войны гораздо меньше. Думаю где-то в "учебках" может быть, но на передовой (ООС Донец и Луганск) врядли.
показать весь комментарий
02.03.2022 23:33 Ответить
комментарий отмечен как спам
А что же там?
показать весь комментарий
02.03.2022 23:47 Ответить
Найсильнейшая армия они, а стыдно мне😅
показать весь комментарий
02.03.2022 23:24 Ответить
Маам, я на Украінє - скажи падло дякую, що ти ще не в Україні
показать весь комментарий
02.03.2022 23:27 Ответить
А фонарик то еще советский
показать весь комментарий
02.03.2022 23:31 Ответить
Как одену портупею, все "умнею и умнею".
показать весь комментарий
02.03.2022 23:36 Ответить
- Курсант! Где пилотка?
- Нету!
- А голова?
- Есть!
- А почему голова без пилотки ходит? (с)
показать весь комментарий
03.03.2022 05:29 Ответить
пздц
показать весь комментарий
03.03.2022 00:15 Ответить
Современное оснащение сейчас в Германии конфисковали . Но лапти всё равно идут подыхать за господ.
показать весь комментарий
03.03.2022 00:49 Ответить
Нормальные принадлежности. Только учебники...
показать весь комментарий
03.03.2022 01:37 Ответить
Самое нормальное там- артиллерийский компас,остальное туфта...
показать весь комментарий
03.03.2022 11:23 Ответить
Как замечательно, что в руцькой армии такой министр и генералы . Спустили сотни миллиарды долларов на б-дей и виллы
показать весь комментарий
03.03.2022 03:56 Ответить
Я вас прошу запостите на YouTube и других каналах))
показать весь комментарий
03.03.2022 04:41 Ответить
Саундтрек тупо загнав під стіл.

показать весь комментарий
03.03.2022 05:01 Ответить
Люто и бешено плюсую, деревня дураков *****, в которой всё, что не происходило-происходило спьяну.
показать весь комментарий
03.03.2022 07:46 Ответить
Схоже від 1945-го року у армії парашії нічого не змінилось
показать весь комментарий
03.03.2022 06:03 Ответить
⚡️В РФ 3 марта с физических лиц будет взыматься комиссия в размере 30% за покупку иностранной валюты.

Это касается долларов, евро и фунтов стерлингов, сообщает инвестиционная компания АТОН со ссылкой на предписание Банка России.
показать весь комментарий
03.03.2022 06:45 Ответить
Від таких новин у голові починає грати пісенька "то ли ещё будет, ой-ёй-ёй..."
показать весь комментарий
03.03.2022 07:43 Ответить
Новейшие разработки из Сколоково - нанотехнологии однако!
показать весь комментарий
03.03.2022 07:23 Ответить
Нормальный набор. Служебную подготовку никто не отменял. Секундомера нет? Жаль. Засекал за сколько обосрется.
показать весь комментарий
03.03.2022 07:26 Ответить
Каменный век.
Мы из 21 века воюем с армией 19-го.
И это отлично, покрошим как капусту.
показать весь комментарий
03.03.2022 07:53 Ответить
Там должна быть еще логарифмическая линейка для прокладывания курса.
показать весь комментарий
03.03.2022 07:56 Ответить
Оснащены однако
показать весь комментарий
03.03.2022 08:53 Ответить
Аккуратньій мальчик. Бьіл....
показать весь комментарий
03.03.2022 10:02 Ответить
я думаю хто вкрав оце в мене аж вон воно як
показать весь комментарий
03.03.2022 20:16 Ответить
Страница 2 из 2
 
 