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Карандаши, циркуль, учебник: СБУ показала военные принадлежности "одной из сильнейших армий мира", с которыми они ехали в Киев. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Служба безопасности Украины опубликовала видео с военными принадлежностями российских оккупантов, которые ехали захватывать Киев.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Посмотрите, как оснащены бойцы РФ, называющие себя "одной из сильнейших армий мира"... А самую современную военную литературу России видели? На войну с Украиной отпускают сразу с учебниками – чтобы ничего не забыть", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+48 Лилия Стацкая
показать весь комментарий02.03.2022 22:06
+37 Muron
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+36 Voloshka P.
показать весь комментарий02.03.2022 22:04
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добре, хоч збірника висловлювань путєна серед речей немає
денег нет даже у своих друзей китайцев купить, нефтедоллары все ушли на дачу Хутина, ну хотя бы на лес, газ или землю поменяли
особую ностальгию по 80-м у меня вызвал фонарик на плоской батарейке. причем, скорее всего, он не рабочий. ну и курвиметр, конечно. я теперь понимаю, почему они часто не туда едут )))
@VALMICHEL7
·
3 ч
Ехали на Украину, а оказались в Украине. Вот такой лингвистический парадокс.
@SergejTalk
·
5 ч
Почта России сообщила, что доставка посылок по России будет осуществляться только наземным транспортом. А что так?
@tuka_george
·
1 ч
Расхерячили в Хорошем озере беларусов, прячутся суки по домам местных
Напрасно
- Нету!
- А голова?
- Есть!
- А почему голова без пилотки ходит? (с)
Это касается долларов, евро и фунтов стерлингов, сообщает инвестиционная компания АТОН со ссылкой на предписание Банка России.
Мы из 21 века воюем с армией 19-го.
И это отлично, покрошим как капусту.