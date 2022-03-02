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"Без цензуры в прямом эфире": Боремся. Побеждаем – День 7. Итоги. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Седьмой день Народной войны Украины.
Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич снова устраивают итоговый антипанический стрим за день, где отделят правду от манипуляций.
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Ведучі, знизьте рівень негативу, ви живите злих духів. Нам треба живити добрих, а злі хай займаються рашистами
Всі ми українці , патріоти і любим свою землю. Ми дивимось на ситуацію в Україні, підтримуєм нашу армію , а також бажаєм смерті загарбнику. Але це місцева картина. Як тільки ми відійдемо трохи далі ми побачимо що у геополітиці є набагато більші гравці. І зараз хтось скаже що я говорю про всесвітній заговір, про конспірологію , і це все фігня.
Моя думка що люди роблять рівно стільки, скільки їм дозволяють.
І тепер саме цікаве .
Є великі гравці наприклад Америка Китай і Росія (ну це як вони думають(😁) які здатні щось робити, я не говорю про Європу бо там все складно і всі хочуть всім догодити і мати свій інтерес(сорі, ну не завжди(😀).
І тепер Америка як основний гравець давно хотіла потопити Росію, ще з часів холодної війни. І це правильно бо Росія це дистабілізація , корупція (хоча всі ми не без гріха😪) та нищення всіх демократичних цінностей.
Спочатку Афганістан потім Ірак (це з новітньої історії)де вони частково хотіли природні ресурси а частково послабити рашку, не дав бажаного результату . На мою думку хоча Афганістан та Ірак горді народи , але демократія та американські(ну добре європейські тоже) цінності для них чужі.
На мою думку після анексії Криму та частини Донбасу американці та і тверезі європейці давно думали що з цим далі робити.
Я думаю що між заходом і Зеленський були певні домовленості та перемовини( по крайні мірі на піковій точці) тому і Зеленський з слабшими силами веде досі таку риторику. Хоча це все моя думка і ніхто із нас точно не знає що дають нашим збройним силам, яку зброю і в якій кількості, хоча судячи зі всього там є багато чого цікавого.
Я веду до того що в плані геополітики для кацапів підготовили капкан по яйцям (сорі за мій французький😁) . Нікого не дивує що зеленському усі говорили - на вас нападають а він (по країні й мірі офіційно) говорив це все не правда. Чи не для введення в оману сильнішого противника ? Зрозумійте розвідка працює як у кацапів так і в України і безумовно у США(я думаю там найкраща розвідка).
І ось тепер волелюбний український народ піде тільки уперед(тільки дайте зброю , а зброя іде хоча не стільки скільки хотілось)
Із мінусів ніхто небо закривати над Україною не буде ,бо це прямий конфлікт з ядерною державою , а у них домократії і виборці бояться і не підтримають.
Тому на перспективу зброя в Україну буде іти , наше керівництво стояти до кінця(перемовини це більше відволікаючий момент для бульбашів та кацапів) українців не зломати бо це у їхньому коді (скільки уже було майданів).
Основний мінус що ми лише фігура на шахівниці, я після нашої перемоги в чому я не сомніваюсь що отримає Україна( саме тому зараз Зеленський так інтенсивно просуває ідею членства у Євросоюзі та НАТО ) . Хоча я можу помилятись і це все моя суб'єктивна думка.
Однак Слава Україні
Смерть ворогам
І ми переможем , а це є факт.