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война (6519) 93 отдельная механизированная бригада (128)

"Вы шо, ох#ели из Нижнего Новгорода сюда переть?": Воины 93 ОМБр помогают раненым российским оккупантам. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Военнослужащие 93 ОМБр Холодный Яр помогают раненым пленным русским оккупантам.

Об этом сообщает 93-я ОМБр Холодный Яр, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Пленный российский майор Гречко заявил, что ехал убивать украинцев за 60 тыс. рублей.. ВИДЕО

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Топ комментарии
+66
Поржал, как они его вперёд ногами заносили)) С юморо ребята))
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02.03.2022 22:29
+28
Не ну это перебор... вы еще из них святых сделайте.
Ничего что эти черви уже 2000 чел. граждан Украины положили ? а?
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02.03.2022 22:34
+23
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02.03.2022 22:31
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02.03.2022 22:29 Ответить
они бы нас не пожалели что вы делаете -так войну не выиграть
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02.03.2022 23:05 Ответить
Наши с о. Змеиный в плену, по любому надо собирать ватку на обмен.
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02.03.2022 23:35 Ответить
мне кажется судя по периметру атаки мы этих пленных еще пол года будем ловить по лесам и реально заблудившихся
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02.03.2022 23:41 Ответить
Поржал, как они его вперёд ногами заносили)) С юморо ребята))
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02.03.2022 22:29 Ответить
Прикинь тепер усіх так носять , нові вимоги до транспортування потерпілих ((
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02.03.2022 22:35 Ответить
О как!
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03.03.2022 00:36 Ответить
Если не впишешься в двери, то наверное приятнее в стену впиляться ногами чем головой. Хотя этих мудаков не жалко.
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03.03.2022 01:13 Ответить
У рашистов что ноги, что голова, что жопа одинаковые части тела.
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03.03.2022 07:16 Ответить
Мамазабериминядамой, короче))
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02.03.2022 22:30 Ответить
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02.03.2022 22:31 Ответить
Тільки людям треба якийсь інструктаж проводити як діяти, щоб задарма не гинули. Попав на відео херсон сірєнєвий ліс, там рашисти покрошили чи то тероборону, чи простих хлопців з коктейлями з чогось крупнокаліберного, дерева потрощені навіть.
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02.03.2022 23:40 Ответить
Господь то всьо бачить...
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02.03.2022 22:31 Ответить
А що оті борови на броні розліглись як на пляжі і ноги розкинули? Може їм ще швидку викликати
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02.03.2022 22:32 Ответить
Точно, вань! Больше салавьйова! Скажи, а на скабееву передергиваешь? Нууу, вот эта ты мужик!!)))
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02.03.2022 22:35 Ответить
Блин, от нафига такого сладкого заспамили за секунду, дайте ж половить лулзов))
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02.03.2022 22:37 Ответить
Вань, ты новенький здесь, что ль?))
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02.03.2022 22:38 Ответить
Воно якось пролазе весь час, падло...
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02.03.2022 22:45 Ответить
свинособака иди на *** !
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02.03.2022 22:49 Ответить
То чого ти переживаєш раз вони ваабражаемиє?
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02.03.2022 22:37 Ответить
***** це скажи бо інших у нього немає
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02.03.2022 22:39 Ответить
Це ще раз доказує чим відрізняються українці від руських свиней
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02.03.2022 22:33 Ответить
Чухонсько-мордовських.До Русі вони не мають жодного відношення.
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02.03.2022 22:36 Ответить
Ну звиняйте мене
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02.03.2022 22:51 Ответить
Не "руських" , а рускіх !!! Різницю видно , чи ні ???
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02.03.2022 22:40 Ответить
pySSiш швайне.
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02.03.2022 23:11 Ответить
руський це той що належить русину та платить йому данину.(немає німецьких, польських, а є німці,поляки).
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02.03.2022 23:21 Ответить
Всім зрозуміло хто такий кацап , але ж деякі чомусь використовують слово рускій , мабуть у голові щось совкове клинить ...
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02.03.2022 23:30 Ответить
занаадто ми добрі,шкода було ті носилки марати і хлопцям сили тратити,скинути в кювет десь звязаного і добро
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02.03.2022 22:33 Ответить
Писали що кацапи своїх важкопоранених вивозять із госпіталів у невідомому напрямку на якому чомусь стоять мобільні крематорії ((
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02.03.2022 22:37 Ответить
То ********** медицина - "Аналоговнет"
Лікує від усіх хвороб - насамперед від дуже підступного степного коронавірусу УкраЇни
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02.03.2022 23:17 Ответить
Правильно - вперед ногами!
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02.03.2022 22:33 Ответить
Не ну это перебор... вы еще из них святых сделайте.
Ничего что эти черви уже 2000 чел. граждан Украины положили ? а?
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02.03.2022 22:34 Ответить
Взагалі-то - це практично. Наступні чмирі будуть менше впиратися і відразу піднімуть ручки.
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02.03.2022 22:38 Ответить
Нет, кацарылые понимают только силу и без церемоний. Они теперь будут знать что можно еще раз пойти за бабки воевать, убить, попасть в плен, соврать что мы ничего не знали нас сюда забросили и снова нас пожалеет Украинский солдат.
Это все их авантюра. Учить надо сразу --- пистолет к виску!
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02.03.2022 22:44 Ответить
хочь одному з наших таку допомогу надала б кацапня?
розумілка пішла на перекур....
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02.03.2022 22:34 Ответить
То кацапи ******* вбивати за гроші? Тепер і для зайвохромосомних на Московії є чудова акція. І не треба нікуди їхати.

"Російський бізнесмен 55-річний Олександр Конанихін пообіцяв винагороду в $1 млн за голову президента-агресора [*****]. Гроші отримає той, хто заарештує диктатора. Або знищить." ©
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02.03.2022 22:35 Ответить
Це початок. Думаю що скоро створять фонд і коли сума стане достатньою для охорони ***** в уральському бункері і ще якісь країни гарантують "програму захисту" то ***** гаплик.
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02.03.2022 23:15 Ответить
Одного занесли щоб зробити шашлик.....а іншого так на шурпу
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02.03.2022 22:35 Ответить
Дарма не добили. вони повернуться на Мразійську *********** та будуть на телебачинні розказувать як їх катував та гвалтував Правий сектор
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02.03.2022 22:35 Ответить
Волгу 24 бачив?
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02.03.2022 22:35 Ответить
валити треба цю падаль, панькаються з лайном
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02.03.2022 22:37 Ответить
Надіюсь хтось з госпіталю це побачить. Беремо пораненого, показуємо йому мертвих наших дітей, жінок, бабусь, дітей в підвалах, породіль на відео і питаємо - Чи хочеш курва щоб тебе після цього лікували ? Якщо каже Ні - Лікуємо, якщо Спасітє,Памагітє - Добити ***** ! Хто За ?
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02.03.2022 22:38 Ответить
а спрахувати (звиняй мова) дійсно потрібно?
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02.03.2022 22:41 Ответить
Для Європи ж треба 10ток полонених, ми ж гуманні...
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02.03.2022 22:43 Ответить
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02.03.2022 22:40 Ответить
відблескуе як сапог вранці - чи не ***** то часом?
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02.03.2022 22:44 Ответить
Блищить,як в собаки яйця
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02.03.2022 22:46 Ответить
як каже шимус, "красівое", а руки чомусь так і чешуться....
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02.03.2022 22:49 Ответить
Щоб він подох!! Ледве в монітор не плюнув побачивши це рило.
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03.03.2022 07:22 Ответить
типово "словянська" морда))
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03.03.2022 09:56 Ответить
опять развели сопли, надо добивать.... они наших людей НЕ ЖАЛЕЮТ!!! ЭТО ОККУПАНТЫ!!
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02.03.2022 22:41 Ответить
Навіть під час війни українці проявляють люданість та діють в рамках Женевської конвенції.
Я думаю, що нам далеко до Європи, тому що ми набагато кроів попереду від неї.
Боже, борони Україну.
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02.03.2022 22:42 Ответить
Ось що треба транслювати на весь світ та особливо рашку.
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02.03.2022 22:42 Ответить
гебельс ТВ перекрутят,та скажуть постановочне відео.
Вони беруть наші сюжети про бомбардування Харкова,Києва та других міст і сіл і кажуть що це нацисти самі стріляють по своїм!
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02.03.2022 23:03 Ответить
Трансляцію наших хакерів не перекрутять.
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02.03.2022 23:08 Ответить
Салапьйов скаже що їх там розібрали на органи а мамці дадуть чувал цибулі колі протверезіе.
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02.03.2022 23:45 Ответить
А вони зрівнюють з землею наші міста разом з мешканцями...
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02.03.2022 22:43 Ответить
на 3:31 наш каже- " Через вас у мене дома нема"
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02.03.2022 22:52 Ответить
готовьте жопы.сейчас придёт бандеровская медсестра.
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02.03.2022 22:54 Ответить
і перебінтуе рани... - плаче Ніна і бінтуе вбивцю...
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02.03.2022 23:00 Ответить
ненавченого кацапа мабуть чомусь навчили.... - звезло ідіоту
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02.03.2022 22:56 Ответить
Там мабуть морг чи крематорій по тій кінець коридору- от і піднесли
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02.03.2022 22:57 Ответить
Блин, какой вообще всё это ужас... кровь и муки... как бы это видео всё же показать тупым их бабам в этой грёбаной паРаше ? меня уже везде заблокировали, не знаю где всё это постить уже... ведь это же чей-то сын тоже мучается... неужели такой судьбы они там желают своим сыновьям?? может всё же вышли бы на улицы? да не ради украинцев, а ради своих собственных детей/братьев/мужей ! путлера и всю Ко на куски надо порвать им, это преступление против них самих в первую очередь.
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02.03.2022 22:58 Ответить
безполізняк - там людей нема.
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02.03.2022 23:04 Ответить
Тик-Ток, Вконтакте, Одноклассники, Инстаграмм и т.д. Только постить вместе с этим: https://censor.net/ua/photo_news/3320753/borodyanka_pislya_raketnogo_obstrilu_videofoto
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02.03.2022 23:24 Ответить
Народного любимца мигалкова послушай - и все поймешь, про "русскАй нАрод"... Ну или боброедку...
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03.03.2022 07:01 Ответить
Зразу телефон і маманє нехай телефонує,маманя буде рада
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02.03.2022 22:58 Ответить
Горячая телефонная линия для родственников российских солдат и офицеров: +380894201860
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02.03.2022 22:59 Ответить
Вперед ногами несіть,в грязюку положіть,хай до землі привикають!
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02.03.2022 23:00 Ответить
всетаки у них выбор ровно 2 варианта - тут сдохнуть или параша их добет
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02.03.2022 23:05 Ответить
Куди його..куди.. в морг! так він щп живий.Врач сказав в морг,значит в морг!
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02.03.2022 23:05 Ответить
Нашо вы помагаете цим тварям. Они все твари. Здесь в европе живут по 30 лет и пишут сейчас, что это руSSкие мстят за детей донбасса, которых убивала ВСУ 8 лет. Они теперь бедные в роSSию поехать не могут и их детей в школе гнобят потому что они русские. Вот такая несправедливость
Я всем посылаю песно про русский военный корaбль.
А в первый день войны 14 летний мальчик спросил свою учительницу из рашки или это правда что росия бомбит Украину. Эта **** сказала Нет! Это fakenews
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02.03.2022 23:11 Ответить
+100000!!!!
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03.03.2022 07:03 Ответить
Розумію милосердя до ворога, але не розумію до нелюдів.
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02.03.2022 23:18 Ответить
Тих хто здатен дати і виховати потомство знищувати в першу чергу. Вони саме так і роблять в Україні. Вони для цього сюди приїхали. 2-3% для телекартинки "вражаючого гуманізму ЗСУ". Не більше. Решту в гівно.
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02.03.2022 23:18 Ответить
Они по безоружным из гранатомета ******, а вы их обхаживаете.

Это уже перебор.
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03.03.2022 00:26 Ответить
Трата времени на эту грязь руснявую …..
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03.03.2022 01:11 Ответить
Приедет домой и будет рассказывать как укропов мочил. Еще и медальку дадут
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03.03.2022 01:15 Ответить
Никогда не верь кацапу, клятве наркомана, слезам шлюхи и улыбке прокурора!
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03.03.2022 01:17 Ответить
Ракетные расчеты которые отправляют ракеты в Израиль - уничтожаются без предупреждения. Артиллеристы, ракетчики, снайперы и спецназ в плен не берутся. Совершенно верная политика.
Война штука такая.
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03.03.2022 01:24 Ответить
У нас тут Херсон и Харьков скоро с голода умирать начнут, а вы с каким то потом возитесь, пристрелите его при попытке к бегству, не тратьте время
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03.03.2022 01:28 Ответить
Выкинуть на помойку рашистскую тварь. Койко-место в госпитале отдать украинскому воину.
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03.03.2022 03:14 Ответить
+++ 10000
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03.03.2022 07:04 Ответить
Показушная доброта к врагу, обернется горем и страданиями собственных граждан в другом месте.
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03.03.2022 03:33 Ответить
А вы хотите чтоб ему показательно глотку перерезать? Или всех их тихо отлавливать и тихо отпускать чтоб никто ничего не знал , а значит на Украине все пучком " мы бьём бапдеровских фашистов"? Ты ******* дядя!!! Куда ещё хуже горя, страданий, замученных и убитых как на Украине сейчас? Идёт война, умышленное уничтожение нации. Ты о чем, придурок??

03.03.2022 07:39
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03.03.2022 07:41 Ответить
Реально, хлопот с ними много. Только время у наших врачей отбирают. И благодарности по итогу всё равно не будет. Не то племя. Проще грохнуть.
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03.03.2022 06:32 Ответить
эта гуманность нам боком выйдет. эти свинособаки пришли убивать украинцев, а наши воины их на носилках носят. блеать. слов не хватает.
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03.03.2022 08:29 Ответить
Не берите в плен 🙏🙏🙏🙏
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03.03.2022 08:37 Ответить
Не одобряю такого излишне гуманного отношения к оккупантам!
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03.03.2022 11:49 Ответить
 
 