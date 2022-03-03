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Здесь происходит полный беспредел. Наши громят здесь больницы, детские сады, роддомы, - русский оккупант говорит с матерью. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Пленный российский оккупант обратился к матери, где рассказал, что войска РФ громят больницы, детсады и роддома.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в фейсбуке Воздушного командования "Запад".
Топ комментарии
+39 Voloshka P.
показать весь комментарий02.03.2022 22:32
+34 Benjie Lucic 01c9ec1b
показать весь комментарий02.03.2022 22:35
+23 olele
показать весь комментарий02.03.2022 22:32
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Пожалуйста, подождите...
Но в данном случае для оккупанта проблема в том, что им не захвачено практически ничего. Они практически не вошли в города. И большая часть всего этого их железа стоит просто в чистом поле.
Стоять в чистом поле и долбить артиллерией - эта тактика неплохо срабатывала в Чечне.
Но тогда и там сложились два условия.
Во-первых, у чеченцев не было практически ничего, кроме стрелкового оружия.
Во-вторых, их было просто физически мало.
А это вот совсеееем не наш вариант.
У Украины есть практически все, а скоро будет еще больше. И «Джавелины», и «Стугны», и артиллерия, и РСЗО, и авиация, и ракеты и вообще полный набор.
СПРЯТАТЬСЯ В ПОЛЕ ОТ ТАКОГО АРСЕНАЛА НЕВОЗМОЖНО!!
Поэтому русских сейчас начнут либо просто методично перерабатывать.
Либо они сами начнут отходить туда, где есть укрытия.
Я просто не вижу никаких других вариантов.
Контрбатарейную борьбу вести - да, можно.
Уничтожить ПВО и ракетный арсенал - да, тоже, можно.
Но невозможно долбить по каждому кусту, в котором может быть NLAW. - Бабчєнко
1. Ракет середньої дальності (500км).
2. ПРО - це саме головне. Вони будуть ще довго вбивати мирних жителів ракетами зі своєї території, а ми нічого не можемо зробити.
Ці ссикунити не хочуть закривати небо, а можуть. Нам не потрібно, щоб вони збивали літаки - якось самі впораємось. Але збивати крилаті ракети можуть - і це просто захист і знешкоджкння заліза.
Не треба вірити, що вони там щось усвідомили і покаялись.
Повернуться - доукомплектують нові бригади і знову поповзуть.
руская свинья иди *****!
Там тільки нЕлюди і зомбі.
Навіть якщо ця мама повірить і побіжить комусь розказувати, то її скажуть, що це брехня - "фашисти" заставили хлопця так говорити.
Тільки трупи в мішках. Забити його і відправити до мами.
ВСЕ!
вже не можна......
а робити треба так як написали пацани ССО до артилеристів рф.
більше не буде жодного полоненого артилериста.......
ДУМАЙ ТЕ!!!!
я тебя люблю мой хороший.
это ...издец..
а другая мама бурята, на те же слова сына ответила
ты же нас защищаешь.
ХОТЯТ ЛИ РУССКИЕ ВОЙНЫ???????????????????????
"Я всегда принимал решения, руководствуясь интересами клуба. Поэтому в сложившейся ситуации я принял решение продать клуб, поскольку считаю, что это отвечает интересам команды", - говорится в заявлении Абрамовича.
По данным СМИ, Абрамович хочет получить от сделки четыре миллиарда фунтов стерлингов, но вряд ли получит за клуб выше двух миллиардов фунтов. Ранее журналисты выяснили, что интерес к покупке проявляет швейцарский миллиардер Хансйорг Висс.
Британская пресса пишет, что Абрамович решился на сделку, опасаясь санкций.
А весь смысл этой сделки - это заранее подкупить УКРАИНУ.
Смотрите мол какой я хороший . На самом деле он переживает только за своё бабло.
Да и шапку надел
Вони не зміняться ніколи!!!!!! памятайте
При цьому все місто зараз живе волонтерством і біженцями
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича
Арестович добавил, что другие подразделения оккупантов также несут потери.
"А об остальных даже и говорить нечего. Сегодня (в среду, 3 марта, - Ред.) попали в плен офицеры ротные - командиры танкового батальона, там замкомандира полка, и так далее. И вот они плачут, стоят на коленях и говорят "Мы не знали"... У них даже легенды не заготовлены как следует", - говорит советник главы ОП.
Говоря о тактических ошибках, которые допускает противник, он указал на сосредоточивание 55-60% войск РФ вокруг Харькова и Киева, а в других регионах появились "огромные дыры" (на юге, в центре и зоне ООС).
"Дыры обернутся тем, что они пытаются ротными или батальонными группами (это 200 - 400, 600 человек) пытаются решать какие-то задачи. И вот трижды попытавшись решить эти задачи в направлении Кривого Рога и под Николаевом они попали под удар и были практически полностью уничтожены", - рассказал Арестович.
https://twitter.com/NikdyNic2/status/1499098591650013193?s=20&t=E1fvOJHPU5eISc-dJk7k9A
01:01
Командование Сил специальных операций ВСУ предупредило, что после обстрелов жилых кварталов городов российских артиллеристов больше не будут брать в плен.
«Братство ССО Украины передает привет русским артиллеристам! Мы вас поздравляем: после того как вы накрыли жесточайшими обстрелами наши мирные города, наших родных, детей, близких - вы, черви, стали нашей целью номер один. (...)
Отныне никаких пленных русских артиллеристов больше не будет. Никакой пощады, никакое «пожалуйста не убивайте, я сдаюсь» уже не пройдет. Каждый расчет, неважно: командир, водитель, наводчик, заряжающий - будут зарезаны, как свиньи», - заявило командование Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.
ССО заявило, что собирает информацию о тех, кто обстреливает жилые дома, детские сады, школы и больницы: «Информация по вам - уже у нас. А если по кому-то еще нет, то это вопрос считанных минут».
Отдел информации 08:15
С начала полномасштабной войны России с Украиной погибло 752 жителя Украины. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на мониторинговую миссию ООН по правам человека в Украине.