В результате взрыва возле железнодорожного вокзала в Киеве осколочное ранение получил мужчина, - Нацполиция. ВИДЕО

В результате взрыва возле Центрального железнодорожного вокзала Киева повреждена теплосеть. Также ранение получил мужчина. В настоящее время на месте работают правоохранители.

Об этом в Telegram сообщает Нацполиция, передает Цензор.НЕТ.

"Предварительно установлено, что от вражеского снаряда повреждена теплосеть, здание отдела полиции и находившиеся рядом торговые заведения. Мужчину с осколочным ранением ноги госпитализировали", - говорится в сообщении.

В настоящее время продолжаются процессуальные действия, документируются последствия взрыва.

На месте работают специалисты профильных служб, которые ведут восстановительные работы.