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В результате взрыва возле железнодорожного вокзала в Киеве осколочное ранение получил мужчина, - Нацполиция. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В результате взрыва возле Центрального железнодорожного вокзала Киева повреждена теплосеть. Также ранение получил мужчина. В настоящее время на месте работают правоохранители.

Об этом в Telegram сообщает Нацполиция, передает Цензор.НЕТ.

"Предварительно установлено, что от вражеского снаряда повреждена теплосеть, здание отдела полиции и находившиеся рядом торговые заведения. Мужчину с осколочным ранением ноги госпитализировали", - говорится в сообщении.

В настоящее время продолжаются процессуальные действия, документируются последствия взрыва.

На месте работают специалисты профильных служб, которые ведут восстановительные работы.

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ХАРКІВ KEEP CALM & вірю в ЗСУ@ESBocharov·

1 ч



Коли переможемо, я поїду. На місяці 2. І перший тиждень буду постійно плакати, плакати так сильно, що хй хто мене зупинить. А потім повернусь у Харків. Точніше в місто, яке від нього залишиться. А поки.... Каплі в очі, бо печуть
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02.03.2022 23:37 Ответить
как это печально и иронично русскоязычному Харькову от рассеи - нож под средце - вам же говорили не голосуйте за кацапских преступнкиов рыгов и жОПЗ - россия тупо уничтожает все русское в Украине
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03.03.2022 00:15 Ответить
Снаряд?
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02.03.2022 23:38 Ответить
откуда вроде тихо было и почему только один? может терракт?
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03.03.2022 00:52 Ответить
На рашистских сайтах говорят только про продвижении войск ЛНР и ДНР по территории Украины, за поддержки ВС РФ. Ни слова про наступление на Киев.
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03.03.2022 08:08 Ответить
 
 