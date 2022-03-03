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В результате взрыва возле железнодорожного вокзала в Киеве осколочное ранение получил мужчина, - Нацполиция. ВИДЕО
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В результате взрыва возле Центрального железнодорожного вокзала Киева повреждена теплосеть. Также ранение получил мужчина. В настоящее время на месте работают правоохранители.
Об этом в Telegram сообщает Нацполиция, передает Цензор.НЕТ.
"Предварительно установлено, что от вражеского снаряда повреждена теплосеть, здание отдела полиции и находившиеся рядом торговые заведения. Мужчину с осколочным ранением ноги госпитализировали", - говорится в сообщении.
В настоящее время продолжаются процессуальные действия, документируются последствия взрыва.
На месте работают специалисты профильных служб, которые ведут восстановительные работы.
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Коли переможемо, я поїду. На місяці 2. І перший тиждень буду постійно плакати, плакати так сильно, що хй хто мене зупинить. А потім повернусь у Харків. Точніше в місто, яке від нього залишиться. А поки.... Каплі в очі, бо печуть