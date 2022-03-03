В Киеве 3 марта разрешат движение двумя мостами, - Кличко. ВИДЕО

Киевский городской глава Виталий Кличко сказал, что 3 марта в столице разрешат движение автомобилей по Северному и Дарницкому мостам.

Цензор.НЕТ сообщает, ссылаясь на youtube-канал Владимира Кличко: "Завтра, 3 марта, по окончании комендантского часа в 7:00 для сообщения между левым и правым берегами для частного, общественного транспорта будут открыты Северный и Дарницкий мосты. Через Южный мост проезда не будет.

Если крайней нужды нет, не нужно выезжать в город частным автотранспортом".

Также мэр столицы сообщил, что в течение 2 марта снаряды российских оккупантов упали во дворах нескольких жилых домов, но пострадавших нет. В результате обстрелов российских захватчиков за сутки сгорели несколько автомобилей и получили повреждение помещения отделения полиции в Подольском районе.

Последний взрыв на момент обнародования обращения произошел вблизи Киевского железнодорожного вокзала, и власть с правоохранителями устанавливают все обстоятельства инцидента.

Кличко напомнил, что с 20:00 2 марта по 7:00 3 марта в городе действует комендантский час, и передвижение пешком в городе строго запрещено, а движение авто – только со спецпропуском военного коменданта Киева.

Он отдельно поблагодарил бизнес за содействие в обороне города и оказание гуманитарной помощи.