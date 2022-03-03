Около 9 тысяч убитых россиян. За одну неделю. Наша армия делает все, чтобы сломать врага окончательно, – Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что моральное состояние российских оккупантов постоянно ухудшается.

Об этом глава государства заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Сегодня украинцы – символ несгибаемости, - брифинг Зеленского по поводу российского вторжения. ВИДЕО

"Все больше оккупантов бегут обратно в Россию. От нас, от вас, от всех, кто изгоняет врага джавелинами, стугнами, гарматами, танками, самолетами, вертолетами - всем, что стреляет. Но украинцы бьют врага и без оружия. Искренне восхищаюсь героическими мирными жителями Конотопа, Баштанки, Энергодара, Мелитополя и других городов и сел Украины, которые не пускают оккупантов, перекрывая им дороги", - отметил президент.

Зеленский назвал войска РФ "не воинами сверхдержавы", а "растерянными детьми, которых использовали".

"Наша армия делает все, чтобы сломать врага окончательно. Почти 9 тысяч убитых россиян. За одну неделю. На николаевском направлении оккупантам приходится десятками вертолётов забирать своих "двухсотых" и "трехсотых". 19 лет, 20 лет. Что они видели в жизни кроме этого? Кроме вторжения на чужую землю", - сказал президент.