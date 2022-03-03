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Не менее четырех взрывов раздались в разных районах Киева. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Не менее четырех взрывов раздались в Киеве. Внимание! Нецензурная лексика
Об этом в Telegram сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, информирует Цензор.НЕТ.
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+28 Andy Andy 80a21923
показать весь комментарий03.03.2022 02:44
+19 Святослава
показать весь комментарий03.03.2022 02:53
+13 Ла-ла-ла-ла
показать весь комментарий03.03.2022 03:18
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Німці не чіпали завойовані міста і села, тільки коли там партизанили сильно.
Катастрофічного вимирання уникнуть ті суб'єкти *********, які добровільно оголосять суверенітет.
Сибір, Урал, Кавказ, Тива, Якутія та інші бурятії - створюйте народні республіки і відправляйте мацкву слідом за кацапським воєнним кораблем. Вам буде надано шанс на вільне життя і розбудову *********, успішного, заможного суспільства на базі наявних ресурсів.
Усі інші... як самі кацапи кажуть, "кто не спрятался - я не виноват".
"фошист", так Украина оказывается имела на границе рашки 150000 солдат, 5000 танков(гораздо лучших чем рашка), в 3 раза больше пушек, сотни самолетов, да?
как это нет? а ведь против муссолинистской Германии был колоссальный перевес диких орд тогда, так что это как бы ты "фнизапнанапал" на Валуева, который уже почти натянул вторую перчатку, две секунды осталось.
какие же совки жалкие то
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Сами себя распиарили, а ведь верили пуйлу.