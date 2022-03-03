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Не менее четырех взрывов раздались в разных районах Киева. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Не менее четырех взрывов раздались в Киеве. Внимание! Нецензурная лексика

Об этом в Telegram сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, информирует Цензор.НЕТ.

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Топ комментарии
+28
Будь вы прокляты все русские
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03.03.2022 02:44
+19
Фашистская Германия разбомбила Киев в 1941. Теперь в 2022 внук Гитлера Хуйло повторяет подвиг своего деда
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03.03.2022 02:53
+13
Хрещатик підірвали НКВСники.
Німці не чіпали завойовані міста і села, тільки коли там партизанили сильно.
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03.03.2022 03:18
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Будь вы прокляты все русские
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03.03.2022 02:44 Ответить
Фашистская Германия разбомбила Киев в 1941. Теперь в 2022 внук Гитлера ***** повторяет подвиг своего деда
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03.03.2022 02:53 Ответить
Хрещатик підірвали НКВСники.
Німці не чіпали завойовані міста і села, тільки коли там партизанили сильно.
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03.03.2022 03:18 Ответить
P.S.: і так, занадто жорстко - треба це трохи пом'якшити ( )
Катастрофічного вимирання уникнуть ті суб'єкти *********, які добровільно оголосять суверенітет.
Сибір, Урал, Кавказ, Тива, Якутія та інші бурятії - створюйте народні республіки і відправляйте мацкву слідом за кацапським воєнним кораблем. Вам буде надано шанс на вільне життя і розбудову *********, успішного, заможного суспільства на базі наявних ресурсів.
Усі інші... як самі кацапи кажуть, "кто не спрятался - я не виноват".
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03.03.2022 03:52 Ответить
специально для тупорылых совков-рабов:
"фошист", так Украина оказывается имела на границе рашки 150000 солдат, 5000 танков(гораздо лучших чем рашка), в 3 раза больше пушек, сотни самолетов, да?
как это нет? а ведь против муссолинистской Германии был колоссальный перевес диких орд тогда, так что это как бы ты "фнизапнанапал" на Валуева, который уже почти натянул вторую перчатку, две секунды осталось.
какие же совки жалкие то
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03.03.2022 07:28 Ответить
Я в шоке... что эти твари делают
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03.03.2022 02:54 Ответить
Оцей московський бард, Віктор Третяков, дуже любив співати що Афганистан це ганьба держави. А тепер дає концерти і схвалює війну проти України і прославляє російську армію та "руську весну". Напишить будь ласка йому в коментах що ви про нього думаєте, особливо якщо слухали колись його пісні.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000710544993
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03.03.2022 02:57 Ответить
Там ничего не понятно, без указания местности
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03.03.2022 03:31 Ответить
яке тобі відео серед ночі? Один вибух на Печерську був на поверхні, інший в повітрі - напевно сбили крилату ракету.
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03.03.2022 03:31 Ответить
ось візьми камеру, на дах підіймись і роби зйомки.
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03.03.2022 03:42 Ответить
он за то шобы они выложили нормально а не в фсб-шной телеге как выложено, так и в новость подали
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03.03.2022 07:34 Ответить
СЛАВА УКРАИНЕ ! АЛҒА ҚАЗАҚСТАН ! ЖИВЕ БЕЛОРУС ! ГЕРОЯМ СЛАВА !
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03.03.2022 08:11 Ответить
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03.03.2022 08:16 Ответить
Весь демократичный мир уже понят. Что параша не супер страна, а страна четвертого мира.
Сами себя распиарили, а ведь верили пуйлу.
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03.03.2022 08:26 Ответить
 
 