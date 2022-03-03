Не менее четырех взрывов раздались в разных районах Киева. ВИДЕО

Не менее четырех взрывов раздались в Киеве. Внимание! Нецензурная лексика

Об этом в Telegram сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, информирует Цензор.НЕТ.

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