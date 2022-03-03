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Последствия российского авиаудара по н.п. Изюм в Харьковской области. ВИДЕО
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Сегодня ночью российские оккупанты нанесли мощный авиаудар по городу Изюм в Харьковской области.
Видео последствий обстрела публикует телеграмм-канал NEXTA Live, сообщает Цензор.НЕТ.
"Последствия ночного авиаудара российских оккупантов по Изюму Харьковской области. В эту ночь в городе погибли 8 человек, 2 из которых – дети", - говорится в сообщениии.
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