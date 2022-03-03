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Последствия обстрелов войсками РФ Харькова. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В сети опубликовали утреннее видео из Харькова из района Холодной горы, где показали последствия обстрела города российскими войсками.
Соответствующее видео опубликовали в телеграмме канале ZN.UA сообщает Цензор.НЕТ.
"Харьков. Утро. Держимся!" - подписано видео.
"Вот так выглядит 134 школа в Харькове, возле которой шли бои", - подписано видео.
"В стене дыра, окна выбиты. Так теперь выглядит одна из школ в Харькове", – подписано видео.
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