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Видео Война в Украине
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Последствия обстрелов войсками РФ Харькова. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В сети опубликовали утреннее видео из Харькова из района Холодной горы, где показали последствия обстрела города российскими войсками.

Соответствующее видео опубликовали в телеграмме канале ZN.UA сообщает Цензор.НЕТ.

"Харьков. Утро. Держимся!" - подписано видео.

Также читайте: Войска РФ отошли на 2-3 км от украинских позиций в районе Харькова и избегают контактных боев. Угрозу представляют обстрелы артиллерии и авиации, - Бутусов

"Вот так выглядит 134 школа в Харькове, возле которой шли бои", - подписано видео.

"В стене дыра, окна выбиты. Так теперь выглядит одна из школ в Харькове", – подписано видео.

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Топ комментарии
+33
Харків ми відбудуємо. А вікова ненависть Українців до кацапів уже стала незворотною.
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03.03.2022 08:16
+19
Маскалі - не люди! Кого ще їх зовнішня схожість на людей вводить в оману?
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03.03.2022 08:12
+8
Русскій Міръ.
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03.03.2022 08:16
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Маскалі - не люди! Кого ще їх зовнішня схожість на людей вводить в оману?
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03.03.2022 08:12 Ответить
Харків ми відбудуємо. А вікова ненависть Українців до кацапів уже стала незворотною.
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03.03.2022 08:16 Ответить
Русскій Міръ.
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03.03.2022 08:16 Ответить







В плен живыми не брать: ватникам п%зда






В плен живыми не брать: ватникам п%зда






В плен живыми не брать: ватникам п%зда
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03.03.2022 08:19 Ответить
призывает наш Генштаб не называть точные координаты попаданий, ни улицы, ни адреса, ничего, это позволяет корректировать огонь...
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03.03.2022 08:31 Ответить
а "блогерам" все до одного места. потенциальные корректировщики. правильно, продолжайте в том же духе, уроды.
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03.03.2022 08:42 Ответить
Русскоговорящие харьковчане уже ненавидят всё роSSиянское!!! Горите в аду, подх[email protected]ловцы!!!
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03.03.2022 08:43 Ответить
Мда, вчера у нас на Холодной было жарко, держимся и дай бог всем нам здоровья.
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03.03.2022 08:47 Ответить
Одна питання, де ППО?
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03.03.2022 08:55 Ответить
Вы удивитесь, но в Ютюбе всё ещё есть некоторые латентные харьковские ватники, котоые рассказывают, что, мол, давайте дружить народами, всё ещё относительно спокойно, стараются своих русских подписчиков сильно не тревожить.
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03.03.2022 09:03 Ответить
на твиче вобще беспредел. и пишешь ему - не показывай хотя бы карту - реакции 0.
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03.03.2022 09:08 Ответить
Что особо скотское во всём этом по Харькову---так то что именно в 4 утра чаще всего лупят! Как и тогда 24 февраля. А мы предлагаем их матерям приезжать и забирать своих сыновей! Что бы опять завтра вернулись???
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03.03.2022 09:29 Ответить
Предлагают приезжать и забирать - это тоже элемент пропаганды. Никуда не денешься. Все же понимают ,что никто и никуда не приедет.
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03.03.2022 09:34 Ответить
В первом видео: зачем вы слушаете русскоязычные песни?! Я понимаю с языком общения, так сложилось, что он русский. Но музыку убирайте! Это смотрится нелепо (мягко сказано).
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03.03.2022 09:43 Ответить
В целом врядли что приедут. Но могут кое кто. Тогда будет сложно отдавать. Ведь совершено преступление, одним домой, другим отвечать. То наши матеря ездили искали, и находили иногда, и даже выкупали. Но в своём государстве. А это война уже за независимость---странно что никто не сказал официально! Это совсем иная юридическая конфигурация.
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03.03.2022 09:49 Ответить
 
 