Украинский Су-24 наносит удар по вражеской колонне: "Наш! Родной! #бать, красавец! #башь, кацапов!". ВИДЕО

В сети появилось видео, на котором украинский Су-24 наносит удар по вражеской колонне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, автор записи очень эмоционально приветствует украинский самолет и действия пилота.

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