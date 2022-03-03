РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6855 посетителей онлайн
Новости Видео ПроисшествияОбщество Война
108 813 93
армия РФ (15397) война (46961) самолет (3353) уничтожение (3868)

Украинский Су-24 наносит удар по вражеской колонне: "Наш! Родной! #бать, красавец! #башь, кацапов!". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество

В сети появилось видео, на котором украинский Су-24 наносит удар по вражеской колонне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, автор записи очень эмоционально приветствует украинский самолет и действия пилота.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В результате ночных обстрелов Лисичанска войсками РФ массово повреждены жилые дома, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+161
Давай Родной!!! ***** кацапов
показать весь комментарий
03.03.2022 09:36
+97
Перед вами прапорщик за рф. Прошу звернути увагу. На лівій руці в нього наш турнікет, українського виробництва - хороший, дієвий та якісний. На провій руці - джгут Есмарха. Який використовуються росіянами по сьогодні і лопається від УСЬОГО! Їм на себе самим пох…
показать весь комментарий
03.03.2022 09:36
+91
Подивився...
Послухав...
Ніякої ненормативної лексики НЕ ПОЧУВ!
Все культурно "по феншую":
Путін - ҐАНДОН!
Слава Україні!
показать весь комментарий
03.03.2022 09:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Давай Родной!!! ***** кацапов
показать весь комментарий
03.03.2022 09:36 Ответить
Ещё одна тема для украинских марок.
показать весь комментарий
03.03.2022 09:44 Ответить
А наилучшая тема даже для всего мира - тушка *****, висящая на дереве вверх ногами.
показать весь комментарий
03.03.2022 12:22 Ответить
Перед вами прапорщик за рф. Прошу звернути увагу. На лівій руці в нього наш турнікет, українського виробництва - хороший, дієвий та якісний. На провій руці - джгут Есмарха. Який використовуються росіянами по сьогодні і лопається від УСЬОГО! Їм на себе самим пох…
показать весь комментарий
03.03.2022 09:36 Ответить
руки им отрубывать что бы больше не воевали.
показать весь комментарий
03.03.2022 09:44 Ответить
До самого хребта.
показать весь комментарий
03.03.2022 09:54 Ответить
пропоную по шеяку
показать весь комментарий
03.03.2022 12:29 Ответить
Красивое! В помаде измазался - извращенец!
показать весь комментарий
03.03.2022 09:45 Ответить
Ні, то він кетчуп крав в магазині
показать весь комментарий
04.03.2022 11:25 Ответить
Єто месячніє
показать весь комментарий
10.06.2022 10:53 Ответить
На курсах домедичної нас вчили користуватись такими турнікетами - бомбезна річ. Той хто придумав - реально геній. За 15сек накладається чи на когось чи на себе, одною рукою.
А на кацапів і джгут Есмарха шкода.
показать весь комментарий
03.03.2022 09:49 Ответить
на горло чтоб кровь у него с носа не шла
показать весь комментарий
03.03.2022 10:13 Ответить
СІЧ - правильний турнікет. Але ця наша гуманність..
показать весь комментарий
03.03.2022 10:01 Ответить
Наші хлопці спасають фашистів - це говорить про те , що між нами з кацапами , прірва 😠
показать весь комментарий
03.03.2022 10:09 Ответить
прошу не оскорблять легионеров Рима сравнением с рузге они живые - мёртвые
показать весь комментарий
03.03.2022 10:10 Ответить
Интересно, а этим пленным россиянам теперь не хочется разбомбить собственные города в которых ВСЕМ ПОХ*Й на то, что они дохнут за путена?!
показать весь комментарий
03.03.2022 10:57 Ответить
Не дивлячись на ніякі джгути видно що в кацапа й так руки по лікті в крові.
показать весь комментарий
03.03.2022 12:12 Ответить
Фотка супер!!! А потім пристрелити цього орка кулеметника ( там руки по плечі у крові)
показать весь комментарий
03.03.2022 12:38 Ответить
НЕТ. Пленных убивать НЕЛЬЗЯ.
1. пленных убивать запрещает Женевская конвенция, это подсудное дело.
2. пленные - источник информации для военных
3. пленные - обменный фонд для наших пленных.

Пленных убивать НЕЛЬЗЯ
показать весь комментарий
03.03.2022 19:16 Ответить
навчання пішли по пі#ді
показать весь комментарий
03.03.2022 15:14 Ответить
Коменти автора просто супер в кінці!
показать весь комментарий
03.03.2022 09:37 Ответить
зашквареный казлайоб, хороший казлайоб
показать весь комментарий
03.03.2022 09:38 Ответить
Героям слава, катати їх асфальт с..к!!!
показать весь комментарий
03.03.2022 09:39 Ответить
Прекрасная работа!
Горите в Аду черти!
Слава ВСУ!
Слава Народу Украины!
показать весь комментарий
03.03.2022 09:39 Ответить
Подивився...
Послухав...
Ніякої ненормативної лексики НЕ ПОЧУВ!
Все культурно "по феншую":
Путін - ҐАНДОН!
Слава Україні!
показать весь комментарий
03.03.2022 09:41 Ответить
це не ненорматив, а точні технічні терміни.
показать весь комментарий
03.03.2022 09:51 Ответить
тех.характеристики маскалів.
показать весь комментарий
03.03.2022 09:56 Ответить
теж не розумію де там цензор знайшов ненорматив? Все дуже літературно!!!! Слава Україні!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
03.03.2022 12:30 Ответить
Раша ******** вата из беларуси --- ютуб эхо
показать весь комментарий
03.03.2022 09:42 Ответить
Кацапская армия грозная только в телевизоре , и украинцам это надо понять !
показать весь комментарий
03.03.2022 09:46 Ответить
Думаете, украинцы этого не понимают? Отправляют кацапских свиней в питунский рай тысячами и не понимают? Держат оборону орд свиноылых и не понимают?
Думаю, даже до некоторых кацапских свиней начало доходить, что где-то их ******* с вяличием
показать весь комментарий
03.03.2022 09:56 Ответить
ЛЬВІВ
Важливе повідомлення

Від сьогодні в соцмережах сповіщатиме про тривогу виключно телеграм-канал «Оповіщення ЦЗ».

Підпишіться, будь ласка, і уважно слідкуйте за ним та сиренами.

https://t.me/dczloda
показать весь комментарий
03.03.2022 09:49 Ответить
в ккацапів вже ракет немає, а їх авіа і до середини Дніпра вже не долітає.....
показать весь комментарий
03.03.2022 12:31 Ответить
а в Харьков что попало сегодня
показать весь комментарий
03.03.2022 17:25 Ответить
их меньше, обстрелов меньше, а авианалетов будет больше
показать весь комментарий
03.03.2022 17:35 Ответить
ну значит Стингер камон !
показать весь комментарий
03.03.2022 17:41 Ответить
А где нецензурная лексика?
показать весь комментарий
03.03.2022 09:51 Ответить
Ніякого полону кацапам!!! Тільки вбивати!
https://twitter.com/shcherbininainn/status/1499148164728868871?s=20&t=I_txZMFfmXE5dhJHPkrHqw
показать весь комментарий
03.03.2022 09:52 Ответить
особливо пілотів і артилеристів.цю мразоту відразу у пекло
показать весь комментарий
03.03.2022 10:05 Ответить
Выносить байрактарами ПВО и сразу закидывать со штурмовиков.
И так много раз.
показать весь комментарий
03.03.2022 09:52 Ответить
Хороший маскаль - мертвий маскаль. Всі маскалі стануть хорошими.
показать весь комментарий
03.03.2022 09:53 Ответить
JaziraNews@JaziraNews3

Турки не пропустили через свои проливы в Черное море российский фрегат "Адмирал Касатонов", оснащенный крылатыми ракетами Калибр.
показать весь комментарий
03.03.2022 09:53 Ответить
Кончились "калибры" у тварей кацапских. Нечем города обстреливать
показать весь комментарий
03.03.2022 10:08 Ответить
дай бог
показать весь комментарий
03.03.2022 17:26 Ответить
вообще охренели кацапы они бы еще атомную подлодку притащили или Кузю на буксире
показать весь комментарий
03.03.2022 17:27 Ответить
Российские военные просили руководство Энергодара ненадолго впустить их в город, чтобы сделать фото на фоне Запорожской атомной электростанции для отчета, заявил глава НАЭК Энергоатом Петр Котик.

«Говорят, что им достаточно хоть чуть-чуть войти в город, сфотографироваться на фоне ЗАЭС и прислать отчет руководству»,- отметил он.
https://t.me/minval_az/23281
показать весь комментарий
03.03.2022 09:54 Ответить
Маскалі не фотогенічні. Нема чого портити козлиними мордами нашу станцію.
П.С. А посмертно їх всіх обов"язково сфотографують, щоб їх соплемінники-андрофаги впізнали їх.
показать весь комментарий
03.03.2022 09:56 Ответить
Без оружия.
показать весь комментарий
03.03.2022 10:03 Ответить
Й в оточенні наших вояків зі зброєю... Тоді гарний звіт вийде...)))
показать весь комментарий
03.03.2022 10:09 Ответить
Це все манівці. Нікуди вони звідти вже не вийшли б, а просто вдарили по місту, вже знаходячись всередині.
Не вірити кацапським виродкам, вони брешуть частіше, ніж дихають!
показать весь комментарий
03.03.2022 10:17 Ответить
Разве , что дохлыми можно сфоткать
показать весь комментарий
03.03.2022 10:21 Ответить
а потім скинути їх в реактор!!!
показать весь комментарий
03.03.2022 10:32 Ответить
Организовать экскурсию на минные поля на фоне ямы для забитого скота.
показать весь комментарий
04.03.2022 03:34 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=QJRhJhlWEbM
показать весь комментарий
03.03.2022 09:54 Ответить
Жареная касапятина уже начинает поднадоедать.. может коптить начнём??
показать весь комментарий
03.03.2022 09:55 Ответить
Tut Javelin po ruskomu tanku popal.
показать весь комментарий
03.03.2022 09:56 Ответить
Десь всередині ховається скромний екіпаж.
показать весь комментарий
03.03.2022 09:58 Ответить
Выгорели на работе. Такое бывает.
показать весь комментарий
03.03.2022 09:59 Ответить
На молекулы распались
показать весь комментарий
03.03.2022 10:32 Ответить
насиння шкода
показать весь комментарий
03.03.2022 10:50 Ответить
правильно - "еще один сгорел на работе" ))
показать весь комментарий
03.03.2022 17:32 Ответить
Tam temperatura podnimajetsia do 10000 gradusov pri udare,daze buriat nevyderzil takoje
показать весь комментарий
03.03.2022 10:04 Ответить
Та й не треба видержувати.
показать весь комментарий
03.03.2022 10:11 Ответить
...згинуть наші воріженьки як роса на сонці... (с)
Мабуть Павло Чубинський уже тоді щось знав
показать весь комментарий
03.03.2022 10:15 Ответить
Екіпаж було відправлено швидкісним способом на концерт Кабздона.
показать весь комментарий
03.03.2022 10:19 Ответить
Тоненьким шаром розмазаний по стінкам. Колись були окрема Ваня і Вася. Тепер вони одне ціле - декілька молекул у шпаринці. Там навіть зразок на ДНК аналіз проблематично зішкрябати...
показать весь комментарий
10.06.2022 10:57 Ответить
Вы все врети! Хрюсске танки не пробиваются джавелинами! Так из звизды сказали!
показать весь комментарий
03.03.2022 09:58 Ответить
А вы докажите!
показать весь комментарий
03.03.2022 10:36 Ответить
А де танк?? то якесь звалище металолому)
показать весь комментарий
03.03.2022 10:04 Ответить
То цигани вже башню звинтили, бо в уазік не поміщається.
показать весь комментарий
03.03.2022 10:09 Ответить
як мухи і котлети - башта окремо- гусениці окремо
показать весь комментарий
03.03.2022 10:07 Ответить
Уважение украинцам за использование сувениров из Балтийских стран строго по инструкции.
показать весь комментарий
03.03.2022 11:00 Ответить
мы вас не посрамим
показать весь комментарий
03.03.2022 15:40 Ответить
Если привезут ещё, обязательно поделимся
показать весь комментарий
03.03.2022 23:52 Ответить
І що, навіть мангал не допоміг?... Яка печалька...
показать весь комментарий
03.03.2022 12:10 Ответить
ne dodumalisj riuzge 3 mangala privaritj
показать весь комментарий
03.03.2022 12:23 Ответить
Реально у танка крышу снесло! 👀😲😂
P. S.
Безбашенный танк! 😁
показать весь комментарий
03.03.2022 14:18 Ответить
московитські окупанти фашисти, хай йдуть до пекла.
показать весь комментарий
03.03.2022 10:00 Ответить
Нехай ПОВЕРТАЮТЬСЯ до пекла.
показать весь комментарий
03.03.2022 10:10 Ответить
матерщина вгрызается в українську мову даже на ТВ Давайте сведём к минимуму эту кацапскую, азиатскую гнусность. Так можно и в быдло превратится в порядке общения. Эту заразу дети подхватывают сходу, а лікування від неї дуже тривале
показать весь комментарий
03.03.2022 10:34 Ответить
После Победы обязательно выведем эту матерщину, она украинцам несвойственна. А пока - понять и простить.
показать весь комментарий
03.03.2022 11:45 Ответить
Енергійні вирази доречні за певних обставин. Зараз якраз такі.
показать весь комментарий
03.03.2022 22:39 Ответить
Від душі людина висловилась 😀
показать весь комментарий
03.03.2022 11:00 Ответить
Як красіво дим піднімається від спаленої кацапської колони
показать весь комментарий
03.03.2022 12:13 Ответить
Обожнюю наші коментарі!
показать весь комментарий
03.03.2022 13:02 Ответить
Героям Слава!
показать весь комментарий
03.03.2022 15:43 Ответить
А кацапов треба всюди *******, це ненормативна лексика, чи це життєва позиція?
показать весь комментарий
03.03.2022 15:56 Ответить
Ціль у житті. Русні - *****.
показать весь комментарий
10.06.2022 10:59 Ответить
Перед тем как отпустить пленных домой, пусть поработает на восстановление Украины. Смотрю, возражает про квалификацию. Но завалы чистить всё равно кому то придётся. При этом пусть научится работать. Может станет и у себя тротуары делать.
показать весь комментарий
03.03.2022 23:55 Ответить
Зачем отпускать? Пусть работают по дулом автомата до изнемождения! Собаке собачья смерть!
показать весь комментарий
14.03.2022 10:22 Ответить
Самолеты есть? правда? и где стоят?
показать весь комментарий
04.03.2022 01:37 Ответить
Тебе координаты аэродромов? Может сходишь вслед за русским кораблем?
показать весь комментарий
10.06.2022 11:00 Ответить
Не давайте старі дані про кількість вбитих та знешкодженої ворожої техніки.
показать весь комментарий
14.03.2022 10:18 Ответить
 
 