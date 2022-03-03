Охотники из теробороны взяли в плен взвод связи российского разведбата во главе с командиром: "Если бы вас ВСУ оцепило, то вас бы просто жахнули". ВИДЕО

Охотники из теробороны взяли в плен взвод связи российского разведбата во главе с командиром.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пленный сказал, что решение сдаться в плен он и его подчиненные приняли после попадания в окружение.

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