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Охотники из теробороны взяли в плен взвод связи российского разведбата во главе с командиром: "Если бы вас ВСУ оцепило, то вас бы просто жахнули". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Охотники из теробороны взяли в плен взвод связи российского разведбата во главе с командиром.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пленный сказал, что решение сдаться в плен он и его подчиненные приняли после попадания в окружение.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пленные россияне в Николаевской области. ФОТО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+78
Методичка одна, мы на учениях были
отпусти, вернутся добивать опять
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03.03.2022 10:13
+75
Мисливці, я вас не розумію. На охоті ви кабанів, вовків, оленів берете в полон?
Ну все таки яка ми гуманна нація, ***!
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03.03.2022 10:14
+70
Це підтверджують і чеченці. Спочатку вони теж відпукали людиноподібних на всі 4 сторони. А ті знову поверталися зі зброєю і вбивали їх. Маскалі - не люди! Я більше вірю Мюнхгаузену, чим маскальноті.
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03.03.2022 10:15
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https://twitter.com/i/status/1499148164728868871 они знали куда едут
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03.03.2022 10:12 Ответить
Красавчики. Бить . гнать . палить .в плен стараться не брать
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03.03.2022 10:15 Ответить
Методичка одна, мы на учениях были
отпусти, вернутся добивать опять
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03.03.2022 10:13 Ответить
Це підтверджують і чеченці. Спочатку вони теж відпукали людиноподібних на всі 4 сторони. А ті знову поверталися зі зброєю і вбивали їх. Маскалі - не люди! Я більше вірю Мюнхгаузену, чим маскальноті.
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03.03.2022 10:15 Ответить
А повернуться по любому, хочуть вони того, чи ні, бо у русскіх мобілізація.
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03.03.2022 10:16 Ответить
Мантра..шо Учения... завчили..Які ученія? З картами України?з вистрілами по селах ,на вїзді ,яких висить прапор України..Коли місцеві жителі зупиняють.то учєнія? Командири наказали так говорити при попаданні в полон
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03.03.2022 10:39 Ответить
⚡Не входящие в НАТО Финляндия и Швеция получили письма от РФ с требованием предоставить России гарантии безопасности.
«Речь идет в письме о том, что, по мнению России, Запад укрепляет свою безопасность за счет России. Очевидно, что на Западе придерживаются совершенно иного мнения», - прокомментировал текст письма МИД Финляндии Хаависто.
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03.03.2022 10:13 Ответить
Есть подозрение...что ответ будет в стиле русский военный корабль))))
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03.03.2022 10:34 Ответить
Давайте кацапы, еще к финнам и шведам полезьте. Там вообще збс будет, даже до границы не дойдут - от холода в коробочках околеют.
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03.03.2022 10:40 Ответить
в Финляндии козломордые смогут павтарить тупой отстрел себя как в Зимней войне
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03.03.2022 12:02 Ответить
безопасность ОТ роисси - так будет точнее.
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04.03.2022 08:30 Ответить
Мисливці, я вас не розумію. На охоті ви кабанів, вовків, оленів берете в полон?
Ну все таки яка ми гуманна нація, ***!
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03.03.2022 10:14 Ответить
легендарное не победемая пля китайцы в шоке от рузге нао воиноф и болгары восхитились их тупостью
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03.03.2022 10:14 Ответить
..............................................в плен не брать!!!...........................................................................................................
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03.03.2022 10:14 Ответить
"Я зольдат, я випольняль приказ"
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03.03.2022 10:16 Ответить
Не можна мої побажання писати, гріх, але немає в світі такої біди і такого лиха, якоб я не побажала цим упиряи, їх родині до 7 коліна, цілій їх державі. Воно бреше в очі! Цинічна сволота
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03.03.2022 10:17 Ответить
Одним словом - маскалі.
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03.03.2022 10:18 Ответить
Не брать их в плен! Больше 2000 тысяч наших мирных. Кто их убил! Не забываем! Слава Украине!
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03.03.2022 10:24 Ответить
Всі дивилися "Володар кілець". Коли там орків брали в полон? То-то же.
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03.03.2022 10:17 Ответить
Ты бравый хрюсске богатырушка. Служишь в элитнейшой части свинарника. Подписан на все военные паблики вконтактике. Все рахиты родных епеней тебя боятся, а свиноматки раком кланаются. Едешь в Украину - твой взвод берут в плен пенсионеры охотники с двустволками
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03.03.2022 10:18 Ответить
Це ще вони нашим жінкам не попадалися, яких навіть наші мужні воїни побоюються.
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03.03.2022 10:20 Ответить
с Бучи передали- нашли 200 рузге судя по травмам отоварили сковородкой
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03.03.2022 10:59 Ответить
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03.03.2022 12:24 Ответить
Никто не хочет умирать, но лезут, как тараканы. Конченные.
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03.03.2022 10:19 Ответить
Біполярний розлад. Клініка.
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03.03.2022 10:24 Ответить
Все врут одно и то же. Явно подготовленный сценарий на случай взятия в плен.
Не в коем случае не отдавать "мамам", только после победы и лет 5 отработки по восстановлению Украины.
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03.03.2022 10:20 Ответить
На 8-й день війни "на учєніях, нічего нє зналі".
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03.03.2022 10:21 Ответить
Не видели ни одной вывески, ни одного указателя, думали что это расея, только такая как у них в кино показывают. С красивыми крашеными домиками, асфальтом, без жигулей на дорогах.
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03.03.2022 10:25 Ответить
він політикою не цікавиться! повісити!
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03.03.2022 10:20 Ответить
нехай усі ці полонені розгрібають руїни та копають окопи прямо зараз, а не сидять у теплі та їдлі
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03.03.2022 10:20 Ответить
И? Он повторяет все что ему говорят. Где там искренность и расскаяние. Отпустить его или обменять и оно тут же вернется. Он говорит что хутин ***** только ради своих сыновей что бы остаться в живых. Я не знал, заблудился . Убивать никого не собирался. Только для наведения порядка. Я бы поверил если бы в магазинах у них были холостые, а ножи деревяные. И то за инезаконное пересечение границы турма.
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03.03.2022 10:22 Ответить
Полювання на північну рогату худобу.
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03.03.2022 10:22 Ответить
мне бредни этих свинособак даже слушать противно, отрежте божку и *** с ним
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03.03.2022 10:23 Ответить
Кацапская армия грозная только в телевизоре , и украинцам это надо понять
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03.03.2022 10:23 Ответить
В сети переписка есть.Бьем укропов,в плен не берем! Приеду скоро на порше с айфоном! И фото уже убитого.
Песда зольдату
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03.03.2022 10:24 Ответить
Каждому по 5 миллионов Резникова, и домой. Посмотрим, министр обороны Украины человек слова, или болобол.
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03.03.2022 10:24 Ответить
Усі вони йшли нас вбивати, йшли робити це гроші та через ненависть.
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03.03.2022 10:26 Ответить
Убивать не надо, это жестоко - пустить на разминирование брошеной техники.
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03.03.2022 10:27 Ответить
мордор - країна сцикунів
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03.03.2022 10:28 Ответить
Этого нужно было убить на месте
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03.03.2022 10:31 Ответить
Наших героїв захисників ховають в сиру землю, наші діти сидять по бомбосховищах.
А це ******** поїде "дамой к маме".
По вашому це справедливо?
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03.03.2022 10:32 Ответить
Значит как кабана или зайчика , которые ничего плохого охотникам не сделали , они убивают !!! А ********* которые пришли убивать наш народ они в плен берут !!! За что такая несправедливость , спросила природа ???
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03.03.2022 10:33 Ответить
Це не допрос а ганьба, передайте специалистам.
Для остальных повторяю в сотый раз - учения не знал - все это стандартная методичка!! Так отвечать положено по инструкции!! На 8 день могли сами догадаться а не глазами тут хлопать недоуменно!!
пленный сидит еще и пререкается. Глаза скотчем замотать, руки стянуть, дать отрезвляющих ударов прикладом по печени что бы са пел а не вытягивать по слову. Ознакомить с водосами на каких видны преступлени войск рашки - ну и теперь приступать к допросу.
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03.03.2022 10:34 Ответить
Абсолютно верно!
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03.03.2022 10:37 Ответить
Не просто охотники, а ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ
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03.03.2022 10:35 Ответить
От чесно, шкода що насправді не існує таких чудо-військ. Москалі самостійно всілись би навіть на трилітрові банки (замість пляшок), щоб не потрапити до них у полон.
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03.03.2022 10:36 Ответить
Нужно ету тварь заставить собирать куски трупов своих сородичей вдоль наших дорог если ему все равно
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03.03.2022 10:40 Ответить
Геніально! Дуже добра ідея! Сколотити з кацапських недоумків
команди прибиральників дохлих москалів. Тоді вони зрозуміють
що війна це кров ,гімно і цвяхи.
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03.03.2022 11:44 Ответить
Я ДЕЛАЮ ЭТО РАДИ СЫНОВЕЙ - быстро вбросил отмазку до того как говорить "Путин *****!"!!!
Дома же он будет рассказывать, что так не думает, ЕГО ЗАСТАВИЛИ и это вообще военная хитрость.
НЕ ВЕРЬТЕ их дешёвым отмазкам, они всех вокруг РФ ненавидели, ненавидят и будут ненавидеть, за то, что все, кроме них самих не продажные дешёвки и не рабы!
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03.03.2022 10:41 Ответить
О шкуре своей он думал, а не о сыновьях! Если б о сыновья думал, то не оказался б в Украине!
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03.03.2022 10:51 Ответить
якщо вбити окупанта - то вже ланцюг відтворення отприсків окупанта закінчується.
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03.03.2022 10:43 Ответить
Досить їх брати в полон й годувати! Вони безжалісно вбивають наших дітей! Розстрілювати на місці!
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03.03.2022 10:44 Ответить
не потрібно брати в полон фашистів.
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03.03.2022 10:45 Ответить
За слова - ехали на учения, мы ничего не знали - нужно уже просто зубы выбивать прикладом
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03.03.2022 10:45 Ответить
Полностью согласен, было 7 дней для сдачи в плен! Что думал ДО уже не имеет никакого смысла.
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03.03.2022 10:50 Ответить
Пленные немцы тоже самое говорили
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03.03.2022 10:48 Ответить
Закинул в GOOGLE MAP вместо официальных сайтов Почты России, магазина Пятёрочка, Рощинского хлебозавода и конечно же Дома офицеров Рощинского гарнизона, ссылку на эту страницу Цензора. Операция прошла успешно, кто-то, причём предположительно из местных, российских (!!!) (по алгоритму предложения проверки в первую очередь видны местным, кто уже что-то правил на карте) моментально подтвердил изменения и эти ссылки ОПУБЛИКОВАНЫ!

ПОСТУПОК!
По новому закону РФ относительно "война и её упоминания" эти четыре клика "подтвердить" могут стоить 15 лет!
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03.03.2022 10:49 Ответить
Советую подтвердившему говорить "я не знал", "меня обманули" - должно работать!
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03.03.2022 10:51 Ответить
meža bralis
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03.03.2022 13:07 Ответить
щоб врятувати своє нікчемне життя воно казатиме будь-що, але зверніть увагу, "раді сваіх дєтєй" (він ще й тут перестраховується) при згадці путіна їх всіх клинить, а щоб сказати "путін - *****" - у них з вух мало що дим не йде!

Їм там всім на раїсі "прошивку" нормальної людини поміняли... тепер вони ****** біороботи які працюють на гімні і скрєпах...
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03.03.2022 10:51 Ответить
Матерый, в глазах никакого страха - в расход!
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03.03.2022 10:51 Ответить
Звертаюсь до хлопців мисливців-воне оце *несьедобное*нах.й його ще в полон брати.годувати.хоч би там якось на полюванні кожного другого до кабзона
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03.03.2022 10:52 Ответить
Прежде чем в брать в плен вспомните сколько они уже убили, разведка арта летуни
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03.03.2022 10:52 Ответить
Это скабеева там изойдет на гамно. Пытали российского солдата, заставляя его говорить Слава Украине и путин ху..ло.
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03.03.2022 10:57 Ответить
"Слава Україні" та "Героям слава" вийшло в нього досить легко. А от "Путін #уйло" загальмував, придурок. Нація кончених сцикунів...
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03.03.2022 11:04 Ответить
Даже смотреть не стал. Зайэбало слушать - " я не знал куда еду".
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03.03.2022 11:10 Ответить
нельзя им верить и отпускать нельзя!!!!!!! Видно же, что он не хотел говорить "путин *****". Все они там в рашке отравлены пропагандой. Это уже не люди
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03.03.2022 11:44 Ответить
Это вообще глупость - заставлять пленного говорить то, что следователь хочет услышать. Он скажет все, что от него требуют.
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03.03.2022 16:40 Ответить
А хто буде після війни розбирати завали та розміновувати всю ту хрєнь!?
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03.03.2022 11:51 Ответить
Кремлевско-фашистское быдло вы будете зарезаны как свиньи ссыте в штаны, мы за вами уже пришли - Слава Украине!
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03.03.2022 11:56 Ответить
Ми нє зналі; ми думалі ето учєнія; ми нє хотєлі; нам так сказалі.

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03.03.2022 13:35 Ответить
Чудовий відос. А яка драматургія в фіналі: моральна боротьба, страх щоб свої потім 10-15 років не впаяли, "я делаю ето раді двух синовєй".
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03.03.2022 14:07 Ответить
дебилов с села навезли. суки блин.
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03.03.2022 19:18 Ответить
зря этого в плен взяли. Он еще раз придет.
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03.03.2022 20:32 Ответить
Pозбили ще одну колону окупантів.

https://twitter.com/SputnikATO/status/1499421767688986633?s=20&t=ntd0QWRvvyjmBWlLy31A-A
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03.03.2022 21:06 Ответить
Хахаха!
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04.03.2022 18:23 Ответить
Почему бы их не использовать для разгребания завалов!
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04.03.2022 18:26 Ответить
 
 