Охотники из теробороны взяли в плен взвод связи российского разведбата во главе с командиром: "Если бы вас ВСУ оцепило, то вас бы просто жахнули". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество
Охотники из теробороны взяли в плен взвод связи российского разведбата во главе с командиром.
Как сообщает Цензор.НЕТ, пленный сказал, что решение сдаться в плен он и его подчиненные приняли после попадания в окружение.
Топ комментарии
+78 Александр Лихошва
показать весь комментарий03.03.2022 10:13
+75 экзорцист
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показать весь комментарий03.03.2022 10:15
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отпусти, вернутся добивать опять
«Речь идет в письме о том, что, по мнению России, Запад укрепляет свою безопасность за счет России. Очевидно, что на Западе придерживаются совершенно иного мнения», - прокомментировал текст письма МИД Финляндии Хаависто.
Ну все таки яка ми гуманна нація, ***!
Не в коем случае не отдавать "мамам", только после победы и лет 5 отработки по восстановлению Украины.
Песда зольдату
А це ******** поїде "дамой к маме".
По вашому це справедливо?
Для остальных повторяю в сотый раз - учения не знал - все это стандартная методичка!! Так отвечать положено по инструкции!! На 8 день могли сами догадаться а не глазами тут хлопать недоуменно!!
пленный сидит еще и пререкается. Глаза скотчем замотать, руки стянуть, дать отрезвляющих ударов прикладом по печени что бы са пел а не вытягивать по слову. Ознакомить с водосами на каких видны преступлени войск рашки - ну и теперь приступать к допросу.
команди прибиральників дохлих москалів. Тоді вони зрозуміють
що війна це кров ,гімно і цвяхи.
Дома же он будет рассказывать, что так не думает, ЕГО ЗАСТАВИЛИ и это вообще военная хитрость.
НЕ ВЕРЬТЕ их дешёвым отмазкам, они всех вокруг РФ ненавидели, ненавидят и будут ненавидеть, за то, что все, кроме них самих не продажные дешёвки и не рабы!
ПОСТУПОК!
По новому закону РФ относительно "война и её упоминания" эти четыре клика "подтвердить" могут стоить 15 лет!
Їм там всім на раїсі "прошивку" нормальної людини поміняли... тепер вони ****** біороботи які працюють на гімні і скрєпах...
https://twitter.com/SputnikATO/status/1499421767688986633?s=20&t=ntd0QWRvvyjmBWlLy31A-A