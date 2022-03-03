"Нам нужно развиваться. В войну паникеров расстреливали", – вице-спикер Госдумы РФ Кара-оол предложил усилить наказание за "оголтелые фейки". ВИДЕО
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Вице-спикер российской Госдумы Шолбан Кара-оол заявил, что наказание за "оголтелые фейки" следует усилить.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Кара-оол заявил, что в ближайшее время россиян будет ожидать наказания в 15 лет тюрьмы, но в то же время чиновник напомнил, что во время Второй мировой войны "паникеров расстреливали на месте".
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показать весь комментарий03.03.2022 10:45
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показать весь комментарий03.03.2022 10:57
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Россияне, неужели вы реально верите, что когда украинские войска стоят в Харькове, а российские - возле Харькова, то "Харьков бомбят украинские войска"?! У вас вообще между ушами есть что-то?!
Ехал в Украину
Опля - слон его ибет
Не прикрил он спину
Ну нехай.
Значить цей тупий оленяр чи оленефіл, буде першим в розстрільному списку бо розповсюджує "фєйки"