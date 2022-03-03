"Нам нужно развиваться. В войну паникеров расстреливали", – вице-спикер Госдумы РФ Кара-оол предложил усилить наказание за "оголтелые фейки". ВИДЕО

Вице-спикер российской Госдумы Шолбан Кара-оол заявил, что наказание за "оголтелые фейки" следует усилить.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Кара-оол заявил, что в ближайшее время россиян будет ожидать наказания в 15 лет тюрьмы, но в то же время чиновник напомнил, что во время Второй мировой войны "паникеров расстреливали на месте".

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