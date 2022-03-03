Специальное обращение полиции Николаева и главы местной ОГА к оккупантам: "Русский военный корабль, иди нах#й!". ВИДЕО
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Патрульные полицейские Николаевской области и глава николаевской ОГА Виталий Ким в видеообращении к российским захватчикам прокричали известную фразу "Русский военный корабль, иди нах#й!"
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с таким обращением к российским оккупантам Ким опубликовал на странице ОГА в соцсети.
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+57 Слава Свид
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+32 татьяна чепля
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+24 экзорцист
показать весь комментарий03.03.2022 11:40
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Слава Украине!
На)(уй шлют вас Корабелы.
Николаев не сдадим,
С нами губернатор Ким!!!
Лишь в одном поступили неглупо:
Назвались буквой V - от слова в п*зду,
Буквой Z - от слова з*лупа.
С.А. Бандера
А мер **** сдал город.
Слава Україні!!!
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://daily.dialog.ua/247305_1646204290
https://twitter.com/SputnikATO/status/1499421767688986633?s=20&t=ntd0QWRvvyjmBWlLy31A-A
https://twitter.com/SputnikATO/status/1499427305533366273
відео..
https://twitter.com/DI_Ukraine/status/1499443606314270720
Он по росту - Лилипутин,
По призванию - Распутин,
Для России - злой Капутин.