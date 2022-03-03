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Специальное обращение полиции Николаева и главы местной ОГА к оккупантам: "Русский военный корабль, иди нах#й!". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Патрульные полицейские Николаевской области и глава николаевской ОГА Виталий Ким в видеообращении к российским захватчикам прокричали известную фразу "Русский военный корабль, иди нах#й!"

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с таким обращением к российским оккупантам Ким опубликовал на странице ОГА в соцсети.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пограничники 5-го пограничного отряда совместно с ВСУ вышли на линию государственной границы Украины в Сумской области, - Данилов

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+57
Русский корабль...пошел *****
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03.03.2022 11:19
+32
Низкий поклон!
Слава Украине!
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03.03.2022 11:20
+24
І настане час, коли один вигукне "Слава Україні" і тисячі відповідять "Героям слава"! (с)
С.А. Бандера
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03.03.2022 11:40
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Русский корабль...пошел *****
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03.03.2022 11:19 Ответить
Николаев- город Герой! Столько атак отбили!
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04.03.2022 11:00 Ответить
Низкий поклон!
Слава Украине!
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03.03.2022 11:20 Ответить
Брати и сестры , заходите в ютубе на WarGonzo и посылайте там проклятье
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03.03.2022 11:21 Ответить
Забанен! )))))
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03.03.2022 15:08 Ответить
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03.03.2022 11:24 Ответить
Путлер, иди на ***!!!
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03.03.2022 11:25 Ответить
Миколаїв "місто руських корабелів" як каже мордва, бандерівців нема і ніколи не було, зрозуміли тварюки московські?
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03.03.2022 11:28 Ответить
Не дождетесь флагов белых,
На)(уй шлют вас Корабелы.
Николаев не сдадим,
С нами губернатор Ким!!!
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03.03.2022 11:28 Ответить
Россияне, куражась в имперском бреду,
Лишь в одном поступили неглупо:
Назвались буквой V - от слова в п*зду,
Буквой Z - от слова з*лупа.
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03.03.2022 11:38 Ответить
хто зараз бьется всі Бандерівці
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03.03.2022 11:29 Ответить
Та вже звісно, все більше людей розуміють що Степан Андрійович мав рацію.
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03.03.2022 11:30 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=nPphpz08ifw&list=RDnPphpz08ifw&index=1
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03.03.2022 11:33 Ответить
І настане час, коли один вигукне "Слава Україні" і тисячі відповідять "Героям слава"! (с)
С.А. Бандера
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03.03.2022 11:40 Ответить
Мільйони!
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03.03.2022 14:18 Ответить
Золоті слова!
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03.03.2022 11:43 Ответить
Жаль что херсонцьІ обос....ь Хотя пацаньІ из теробороньІ там погибли, царство им небесное.
А мер **** сдал город.
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03.03.2022 11:50 Ответить
Харьків з вами, миколаїівці!!!
Слава Україні!!!
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03.03.2022 11:57 Ответить
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03.03.2022 12:12 Ответить
В Москве задержали и посадили в автозак 5-7-летних детей за митинг против войны в Украине

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://daily.dialog.ua/247305_1646204290
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03.03.2022 12:27 Ответить
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03.03.2022 12:30 Ответить
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03.03.2022 12:31 Ответить
І З ЦІЄЮ КРАЇНОЮ ЗАХІД ПОБОЮЄТЬСЯ ПОЧИНАТИ ТРЕТЮ СВІТОВУ
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03.03.2022 13:15 Ответить
Особливо небезпечна українська ДРГ.
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03.03.2022 22:39 Ответить
Добре, дуже добре !!!!
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03.03.2022 14:55 Ответить
Чесно кажучі, він вже починає дратувати - ну навіщо, якщо ти бажаєшь дати позитив місцянам, постійно втуляти своє лице. Селфі будем робить після перемоги.
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03.03.2022 15:56 Ответить
Pозбили ще одну колону окупантів.

https://twitter.com/SputnikATO/status/1499421767688986633?s=20&t=ntd0QWRvvyjmBWlLy31A-A
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03.03.2022 21:05 Ответить
❗️Комендантский час с 19:00 до 06:00. С 21:00 выключаем свет.

https://twitter.com/SputnikATO/status/1499427305533366273

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03.03.2022 21:10 Ответить
Спецпризначенці Головного управління розвідки МО України знищили у Гостомелі ще 10 ворожих БМД Триває бій за контроль над містом Гостомель. В районі місцевого склозаводу станом на 18.30 вже знищено 10 бойових машин десанту ворога. 1/2

відео..

https://twitter.com/DI_Ukraine/status/1499443606314270720
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03.03.2022 21:12 Ответить
Слова песни не для женщины. Но для меня она стала ежедневной молитвой. Русский военный корабль идет на ..... !
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03.03.2022 22:48 Ответить
Кто такой Владимир Путин?
Он по росту - Лилипутин,
По призванию - Распутин,
Для России - злой Капутин.
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05.03.2022 21:00 Ответить
 
 