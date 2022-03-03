Специальное обращение полиции Николаева и главы местной ОГА к оккупантам: "Русский военный корабль, иди нах#й!". ВИДЕО

Патрульные полицейские Николаевской области и глава николаевской ОГА Виталий Ким в видеообращении к российским захватчикам прокричали известную фразу "Русский военный корабль, иди нах#й!"

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с таким обращением к российским оккупантам Ким опубликовал на странице ОГА в соцсети.

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