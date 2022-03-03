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22 танкиста элитной части оккупанта сдались в плен, - Бутусов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
На парадах в России эта часть воплощает мощь армии. Но сейчас они бросили боевую технику и сдались в плен украинскому войску.
Об этом сообщает в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Он отметил, что в плен сдались сразу 22 танкиста из состава 2-й гвардейской Таманской танковой дивизии. С ними - заместитель командира 1-го танкового полка по вооружению и командир танкового батальона этого же полка.
"Это одна из элитных боевых частей РФ, которая всегда присутствует на любом параде и показухе, олицетворяют мощь российской армии. Однако даже Таманская дивизия бросает десятки единиц боевой техники и массово сдаётся в плен после эффективных контратак украинской армии", - пишет Бутусов.
Топ комментарии
+65 Василий СПРУТ
показать весь комментарий03.03.2022 11:55
+59 Ла-ла-ла-ла
показать весь комментарий03.03.2022 11:53
+57 Шимус
показать весь комментарий03.03.2022 11:53
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Взяли в плен - мордой в землю. Руки за спину, связали, усадили. Обыскали.
Выставили конвой. Доложили в штаб. Получили инструкции что делать.
Интервью ***** какое-то устроили. Вашу мать....
В жопу их ещё целуйте.
Почнуть наші страчувати й ніхто не піде у полон, доведеться воювати! А так і техніка і без втрат. Їх гонять заградотрядами як "дєльіваєвалі" . Думайте перш ніж писати
Где ты увидел про страчивание в моём комментарии?
Не призываю тебя думать - тебе нечем думать.
А це ******** поїде "дамой к маме"? На уранові шахти в Смоліно працювать за баланду.
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Geroyam Slava!
Это сантехник из ЖЭКа.
Почнуть наші страчувати й ніхто не піде у полон, доведеться воювати! А так і техніка і без втрат. Їх гонять заградотрядами як "дєльіваєвалі" . Думайте перш ніж писати
Почнуть наші страчувати й ніхто не піде у полон, доведеться воювати! А так і техніка і без втрат. Їх гонять заградотрядами як "дєльіваєвалі" . Думайте перш ніж писати
ФСБ - ИДИНАХУЙ! *****- капут!
Это зомби с ментальностью рабов, которые не способны на созидание.
Зачем им сохранять жизнь, если приехав домой, с большой долей вероятности они опять попрутся в военкомат отрабатывать ипотеку.
Почнуть наші страчувати й ніхто не піде у полон, доведеться воювати! А так і техніка і без втрат. Їх гонять заградотрядами як "дєльіваєвалі" . Думайте перш ніж писати
Есть такое понятие, как неприемлемые потери. Когда показывают пленных, то на России все хорошо, все образуется. А когда показывают трупы, то сразу гвалт.
Психологическую войну еще никто не отменял. Макрон же сказал после полуторачасового разговора с Путиным, что будет еще хуже, Путин будет идти до конца. А до конца -это применение тактических ядерных ударов.
Вы этого желаете жителям Украины?
ФСБ - ИДИНАХУЙ.
Почнуть наші страчувати й ніхто не піде у полон, доведеться воювати! А так і техніка і без втрат. Їх гонять заградотрядами як "дєльіваєвалі" . Думайте перш ніж писати.