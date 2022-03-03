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"От кого вы нас, бл#дь, спасаете?!" - мэр Одессы Труханов - российским оккупантам. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Мэр Одессы Геннадий Труханов рассказал о страхе российских военных и обратился к ним с одним вопросом: "От кого вы нас, бл#дь, спасаете?!".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Труханов сказал в коротком видеообращении, опубликованном в соцсетях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Русский корабль, иди нах#й!" - одесситы готовятся к отпору российским оккупантам. ВИДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+63
Ватное животное протрезвело.
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03.03.2022 11:48
+61
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03.03.2022 11:48
+61
Знайомтесь!
Це українець Тарас Остапчук. Коли він побачив на відео, як російська ракета влучила у житловий будинок у Києві, то потопив яхту свого босса- віце-президента російського концерну з виробництва зброї "Ростех". Зараз яхта Lady Andalusia за 7 млн евро лежить на дні Середземного моря в Іспанії.

Але це ще не все.
Коли його затримала поліція, то іспанський суддя, дізнавшись, що він потопив російську яхту, побачивши як російська ракета вдарила в житловий будинок у Києві, відпустив його з-під варти.

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03.03.2022 11:53
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Марчело ему видать фигурных прописал
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03.03.2022 11:46 Ответить
Генерал Марченко в Миколаєві.
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03.03.2022 11:49 Ответить
Президент України Володимир Зеленський призначив Максима Марченка головою Одеської обласної державної адміністрац
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03.03.2022 11:51 Ответить
Однофамільці, але Марчело- так називають саме генерала Марченко керує обороною в Миколаєві
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04.03.2022 22:08 Ответить
что ему мешало позвонить между гонянием русни и прочими развлекухами
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03.03.2022 11:52 Ответить
Та вчора Марченко призначили на Одесу, ну і відстріл деяких зажопинців вплинув.
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03.03.2022 11:53 Ответить
Труханову верить нельзя. Его выбрали тупоголовые или 100% -ые ватники
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03.03.2022 14:29 Ответить
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03.03.2022 11:48 Ответить
Проснувся,гандон!
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03.03.2022 11:48 Ответить
А свой расейский паспорт уже спалил?
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03.03.2022 11:57 Ответить
Да. Остался греческий, кипрский, израильский и республики Вануату.
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03.03.2022 12:08 Ответить
ты забыл ещё про итальянский
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03.03.2022 14:43 Ответить
Ватное животное протрезвело.
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03.03.2022 11:48 Ответить
Скор буде співати Батько наш бандера
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03.03.2022 11:50 Ответить
Исключительно инстинкт самосохранения.
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03.03.2022 11:51 Ответить
100000?!!!
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03.03.2022 11:57 Ответить
Да кто там протрезвел?. Ему просто страшно,что за ним придут,как за мером Кременной. А надо бы. И за допой и за шуфричем, и за бондаренкой и ещё кучей ватных сволочей.
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03.03.2022 12:06 Ответить
я бы киву бы повесил, после того как его бы болгаркой укоротил !
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03.03.2022 21:12 Ответить
А под подкладкойзашит кацапский паспорт... Ублюдок. Он сделал все чтоби сдать Одессу но ... не срослось... Депортировать кацапское говно!!!
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03.03.2022 12:27 Ответить
Ти шо ? А хто одстраивать Україну буде ?
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03.03.2022 12:37 Ответить
Гнида
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03.03.2022 11:49 Ответить
Труханов, тряхни одесский клуб мильярдеров - собери мильярд за голову *****, мильярд за голову Шойгу, мильярд за голову Медведева ,
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03.03.2022 11:49 Ответить
медвепут нічого не вирішує, на нього кошти трати не варто. За голови путлера та оленевода краще добавити чи за голови генералів краще оптом і на вагу.
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03.03.2022 11:54 Ответить
Все одно він після цього виродком бути не перестане.
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03.03.2022 11:49 Ответить
Та воно не за людей переживає, а просто боїться щоб не втратити своє дохідне корито.
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03.03.2022 21:36 Ответить
Добкін, Труханов.., світ перевернувся.
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03.03.2022 11:50 Ответить
"Ничто не ново под Луной". І раніше промоскальські покидьки чіпляли на себе вишиванки і починали її рвати на грудях, спекулюючи на патріотизмі. Деякі з них досягли неймовірних висот, користуючись короткою пам'яттю суспільства. Треба з цього робити висновки
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03.03.2022 11:55 Ответить
Спподіваємся що зробимо, але тут головне дух суспільства, чого так і не зрозуміли московити, навіть руський в Миколаєві це не руський в Костромі.
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03.03.2022 11:58 Ответить
очко палает у них
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03.03.2022 12:24 Ответить
*****, ждав в яку сторону маятник качнеться, гнида
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03.03.2022 11:50 Ответить
да, хтось йому хороших звіздюлей виписав за його "пацифізм". За два дні - кардинальна зміна "менталітету" (хоча йому перевзуватися не вперше). Напевне, новий начальник, керівник ВЦА області (якого поставили замість Гринивецького вчора) постарався, причому сильно постарався
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03.03.2022 11:50 Ответить
ты хочешь сказать что ему и таким как труханов можна верить?
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03.03.2022 12:26 Ответить
а як же Адеса руский город ? все ? чи тільки до висадки окупантів ?
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03.03.2022 11:51 Ответить
Зовсім нема віри цій істоті. Але можна зробити й добрий висновок - прокацапські щурі наввипередки тікають з руського корабля, ідущєго нах#й, й клянуться в вірності Україні
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03.03.2022 11:51 Ответить
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03.03.2022 11:52 Ответить
Знайомтесь!
Це українець Тарас Остапчук. Коли він побачив на відео, як російська ракета влучила у житловий будинок у Києві, то потопив яхту свого босса- віце-президента російського концерну з виробництва зброї "Ростех". Зараз яхта Lady Andalusia за 7 млн евро лежить на дні Середземного моря в Іспанії.

Але це ще не все.
Коли його затримала поліція, то іспанський суддя, дізнавшись, що він потопив російську яхту, побачивши як російська ракета вдарила в житловий будинок у Києві, відпустив його з-під варти.

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03.03.2022 11:53 Ответить
Партизани Світу - топить рашкіни яхти і кораблі!!
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03.03.2022 11:53 Ответить
В офіційних новинах наголосили що *притопив*, напевно так легше для нього. А те що притопив до самого дна, то таке. Топіть, паліть, бийте сволоту
Слава Україні!!
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03.03.2022 11:59 Ответить
а про страховку там не написали котрую получит хозяин яхты?
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03.03.2022 12:27 Ответить
Наш человек...
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03.03.2022 12:40 Ответить
К сожалению не успел....экипаж его сдал.
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03.03.2022 12:52 Ответить
Тарас Остапчук иначе поступить не мог. СЛАВА ГЕРОЮ!
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03.03.2022 16:18 Ответить
В акватории Черного моря в направлении Одессы движется десантный отряд ЧФ РФ - четыре крупных десантных корабля в сопровождении трех ракетных катеров. З цим щось робити плануеться чи чекатимемо допоки вони повилазять на берег ?
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03.03.2022 11:55 Ответить
Взагалі то краще почекати і покласти на березі, так німці робили.
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03.03.2022 12:00 Ответить
и лишить рыбок корма?)) не-еее, лучше отправить их на корм рыбкам
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03.03.2022 12:20 Ответить
Зараз в ГШ терміново роблять звіт спеціально для тебе та вишлють його тобі якнайшвидше. Не турбуйся.
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03.03.2022 12:02 Ответить
З картами і схемами...
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03.03.2022 12:41 Ответить
Нептунами по них які ЗЕ відмовився купувати бо "дороги для окупації" важливіші за Незалежність...
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03.03.2022 12:30 Ответить
Та хай лезут....там пляжи позаминировали
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03.03.2022 12:53 Ответить
Даже собаки скоро касапов будут проклинать..
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03.03.2022 11:56 Ответить
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03.03.2022 12:21 Ответить
А в мешках касапы...
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03.03.2022 12:27 Ответить
в левом углу (ближний ) так точно ))) ибо шото комками ))))
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03.03.2022 12:31 Ответить
Труханов артист...Рашкованы его и таких как он от суда спасает.
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03.03.2022 11:59 Ответить
О,всплыло. Да тебя падлу надо вместе с кацапами утопить на их десантных галошах.
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03.03.2022 12:00 Ответить
одна половина мозга ненавидит вся украинское, а вторая часть переполнена жаждой наживы. похоже вторая часть мозга побеждает и выдает такие перлы
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03.03.2022 12:03 Ответить
Ну если даже этот ватник прозрел... как говорила Ахеджакова в фильме "Ну если уж в Моссовете..."
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03.03.2022 12:05 Ответить
Кто прозрел? Он сейчас себя считает жертвой обстоятельств.
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03.03.2022 12:12 Ответить
Наверняка знает что-то такое. Что уже можно возглавить(народ), оборону
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03.03.2022 12:11 Ответить
Что то там промямлил через силу. Тут не раскаянье а скорее спасение своей шкуры хочет лизнуть сразу обеим сторонам
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03.03.2022 12:12 Ответить
Розірвіть їх на шматки, одесити, брати наші!
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03.03.2022 12:13 Ответить
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Geroyam Slava!
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03.03.2022 12:13 Ответить
Одумался. Или ему этой ночью пришел призрак В. Струка.
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03.03.2022 12:16 Ответить
РОССИЯНЕ, КОТОРЫЕ СЧИТАЮТ СЕБЯ ПАТРИОТАМИ СВОЕЙ СТРАНЫ! СПОСОБСТВУЙТЕ АРЕСТУ ВОЕННОГО ПРЕСТУПНИКА И ЕГО ОКРУЖЕНИЯ! ВЫ В МЕЖДУНАРОДНОЙ БЛОКАДЕ. ЛЕГИТИМНОЕ ПЕРЕХОДНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО НАЗНАЧИТ ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ВЫБОРЫ. КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ НЕСЕТ ВАМ ЛЮДСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЖЕРТВЫ. ПРЕДОТВРАТИТЕ СУДЬБУ СЕВЕРНОЙ КОРЕИ ДЛЯ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!
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03.03.2022 12:19 Ответить
Час уже не тільки запитання задавати, але і самостійно давати на них відповіді.
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03.03.2022 12:21 Ответить
труханов - редкостная поця (как, в принципе, и все из "доверяй делам"). Он всегда такой был, и сейчас это лишний раз проявилось. Я ещё помню, как эта ватная мерзота в 2014м бегала всем митингам с "колорадкой" и целовалась в десна с кауровым и прочим ватным биомусором.
У меня плохая память. Но я записываю.
Сейчас, с началом войны оно просто "переобулось", потому что понимает - это сейчас для него единственный шанс не отправиться "в расход" от одесситов.
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03.03.2022 12:21 Ответить
Самый главный человек в Украине это солдат украинской армии
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03.03.2022 12:21 Ответить
о, мудило на грудь принял и осмелел
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03.03.2022 12:29 Ответить
!!! Друзі, оглядаємо уважно гуманітарну допомогу, яку збираємо і передаєм.

Сьогодні в бригаді ТрО, вже знайдено таких декілька штук.

Маячки-трекери вони дають наводку.

Знаходите ці маячки, розбивайте молотком потім спалюйте.
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03.03.2022 12:31 Ответить
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03.03.2022 12:31 Ответить
Зараз військовий час. Вбивайте відомих кацапофілів. Буде ще друга хвиля кацапського наступу! І зрадники будуть і далі зраджувати. Коджний труп труханових, шуфричів, бойок, добкіних наближає Пермогу!
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03.03.2022 12:33 Ответить
Гнать лысого ****** за паребрик. Доверия нет!

Политика нулевой толерантности к этим мразям.
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03.03.2022 13:15 Ответить
О, труха вирішив записатись в патріоти? Чомусь я зовсім не вірю в щирість його слів. Скоріше це страх, що якщо в Одесу зайдуть окупанти - то приберуть і його.
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03.03.2022 13:25 Ответить
Ні, тут або через відео він наводку дав, або побоявся залишитись поза меж керування ''потоками''
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03.03.2022 13:59 Ответить
Або його раптове "прозріння" пов"язане з тим - що Зеленський після звільнення рига гриневецького може замінити і його на когось справді патріотичного.
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03.03.2022 13:27 Ответить
Зассал, *****, когда его подельника-крышевателя Гриню задвинули в ацтой, вот и решил подсуетицца. Поцреот, ибиивомать.

Сидел бы себе в подвале и не отсвечивал. А то его лысина сильно демаскирует окрестности.
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03.03.2022 13:27 Ответить
Чорт в шкурі вівці, смаленим запахло вирішив підмазатись до України. Гнати його в три шиї..
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03.03.2022 13:53 Ответить
Де ти ***** ховався, ждал путлера, ****, а зараз засцяв, решил нарисоваться, а то війна закінчиться без нього.
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03.03.2022 14:10 Ответить
В мене питання, з московськими попами що робити, ці суки палки в колеса будуть ставити
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03.03.2022 14:21 Ответить
чмо сепарское прорезалось!!!! сцыт, тварь !!!
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03.03.2022 15:07 Ответить
Наконец через 30 лет ,правда только после того как началась война,украинские чиновники поняли что такое АРМИЯ. Где вы были раньше когда под Одессой военный аэродром под стройку отдавали карманы набивали. А когда пришла беда вспомнили и про самолеты и корабли и вертолеты. Как бы это все сейчас пригодилоь и бомбы не падали на ваши головы. А теперь бегаете у запада просите...Даже я простой украинец знал что рано или поздно будет эта война.А вы уж и подавно должны как государственные люди это все предвидеть. Жаль...
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03.03.2022 20:21 Ответить
Господи.Власть .Ну выдайте наконец всему народу оружие.Не кормите солдат врага,а убивайте их.Они нас будут убивать без сожаления.Они за этим сюда пришли
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03.03.2022 22:14 Ответить
 
 