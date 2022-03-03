"От кого вы нас, бл#дь, спасаете?!" - мэр Одессы Труханов - российским оккупантам. ВИДЕО

Мэр Одессы Геннадий Труханов рассказал о страхе российских военных и обратился к ним с одним вопросом: "От кого вы нас, бл#дь, спасаете?!".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Труханов сказал в коротком видеообращении, опубликованном в соцсетях.

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