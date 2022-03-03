"От кого вы нас, бл#дь, спасаете?!" - мэр Одессы Труханов - российским оккупантам. ВИДЕО
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Мэр Одессы Геннадий Труханов рассказал о страхе российских военных и обратился к ним с одним вопросом: "От кого вы нас, бл#дь, спасаете?!".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Труханов сказал в коротком видеообращении, опубликованном в соцсетях.
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+63 Харьков Сумской
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+61 Sophia-Maria Duglass
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+61 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий03.03.2022 11:53
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Це українець Тарас Остапчук. Коли він побачив на відео, як російська ракета влучила у житловий будинок у Києві, то потопив яхту свого босса- віце-президента російського концерну з виробництва зброї "Ростех". Зараз яхта Lady Andalusia за 7 млн евро лежить на дні Середземного моря в Іспанії.
Але це ще не все.
Коли його затримала поліція, то іспанський суддя, дізнавшись, що він потопив російську яхту, побачивши як російська ракета вдарила в житловий будинок у Києві, відпустив його з-під варти.
Слава Україні!!
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Geroyam Slava!
У меня плохая память. Но я записываю.
Сейчас, с началом войны оно просто "переобулось", потому что понимает - это сейчас для него единственный шанс не отправиться "в расход" от одесситов.
Сьогодні в бригаді ТрО, вже знайдено таких декілька штук.
Маячки-трекери вони дають наводку.
Знаходите ці маячки, розбивайте молотком потім спалюйте.
Политика нулевой толерантности к этим мразям.
Сидел бы себе в подвале и не отсвечивал. А то его лысина сильно демаскирует окрестности.