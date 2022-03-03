Украинские военные возобновили контроль над городом Буча и подняли украинский флаг над горсоветом. ВИДЕО
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Украинские военные возобновили контроль над городом Буча и подняли украинский флаг над горсоветом
Как сообщает Цензор.НЕТ, момент поднятия украинского флага над городом бойцы опубликовали в соцсетях.
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+40 Максім ХОЙ 07fb0949
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Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Geroyam Slava!
Европа? Это в Ваших интересах тоже.
Включайте на полную мощность свои репродукторы
и дайте послушать российских солдатам это
https://twitter.com/SputnikATO/status/1499421767688986633?s=20&t=ntd0QWRvvyjmBWlLy31A-A