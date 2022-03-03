РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12566 посетителей онлайн
Новости Видео ПроисшествияОбщество Война
29 300 43
армия (8415) война (46961) Буча (429)

Украинские военные возобновили контроль над городом Буча и подняли украинский флаг над горсоветом. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Украинские военные возобновили контроль над городом Буча и подняли украинский флаг над горсоветом

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент поднятия украинского флага над городом бойцы опубликовали в соцсетях.

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+40
В Україну їдуть перші 16 тисяч іноземних добровольців

Весь світ з нами ✊🇺🇦🌍
показать весь комментарий
03.03.2022 12:35
+33
И над Херсоном установим...и над Донецком..и над Луганском...и над Симферополем...
показать весь комментарий
03.03.2022 12:37
+31
Молодці хлопці! Не залишайте цапів в живих.Смерть цапам!
показать весь комментарий
03.03.2022 12:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
03.03.2022 12:32 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=k3eGnGz-g7c
показать весь комментарий
03.03.2022 12:34 Ответить
Слава Украине!!!
показать весь комментарий
03.03.2022 12:34 Ответить
Героям Слава!!! Дві ділянки кордону, Баришівка, Горлівка... список попвнюється... а у москаля лиш Хер... без ...сон
показать весь комментарий
03.03.2022 13:22 Ответить
Молодці хлопці! Не залишайте цапів в живих.Смерть цапам!
показать весь комментарий
03.03.2022 12:34 Ответить
В Україну їдуть перші 16 тисяч іноземних добровольців

Весь світ з нами ✊🇺🇦🌍
показать весь комментарий
03.03.2022 12:35 Ответить
Как сообщили, едут защищать Украину безвозмездно!!!
показать весь комментарий
03.03.2022 12:39 Ответить
Безвозмездно. Только за одни вкуснейшие украинские харчи. А это уже очень немало: после хамбургеров и прочего безвкусного фуда кушать потрясающие вареники, голубцы и украинский борщ...
показать весь комментарий
05.03.2022 09:07 Ответить
Було б добре якби на засобах ППО приїхали.
показать весь комментарий
03.03.2022 12:42 Ответить
Игра слов .Не первые 16 тисяч ,а первые из 16 тисяч. Хотя да ,врага надо страшить и дезинформировать
показать весь комментарий
03.03.2022 13:12 Ответить
Чудно ,когда над Херсоном восстановите ?
показать весь комментарий
03.03.2022 12:36 Ответить
И над Херсоном установим...и над Донецком..и над Луганском...и над Симферополем...
показать весь комментарий
03.03.2022 12:37 Ответить
Генеральний штаб запрошує Вас, щоб Ви склали графік відновлення.
показать весь комментарий
03.03.2022 12:38 Ответить
Требуется боец для установления флага над Херсоном.
показать весь комментарий
03.03.2022 12:39 Ответить
Як тебе грохнуть!, хоча Херсон і так український!
показать весь комментарий
03.03.2022 12:44 Ответить
..и тебя..псина смердячая в могилку зароют....))) Даже не сомневайся... И дворовый Тузик подымет лапку над твоим холмиком. Это будут слёзы по тебе. Сдохла бы в муках твоя мамка... рожая тебя..падаль.... Как бы было бы прекрасно не читать сегодня твои слова..мразина!!
показать весь комментарий
03.03.2022 14:14 Ответить
показать весь комментарий
03.03.2022 12:37 Ответить
Гостомель-Буча стали как Сталинград фашистам.
показать весь комментарий
03.03.2022 12:38 Ответить
Тепер у москалів від слова "Буча" починається енурез.
показать весь комментарий
03.03.2022 12:38 Ответить
⚡️ «Черниговщина - защитники из состава Оперативное командование "Север" остановили наступление техники оккупанта. Есть и трофеи». - Генеральный Штаб ВСУ Украины
показать весь комментарий
03.03.2022 12:40 Ответить
гАсТаМеЛь навсегда запомнят
показать весь комментарий
03.03.2022 12:44 Ответить
показать весь комментарий
03.03.2022 12:44 Ответить
А касапы на фонарях телепаются???
показать весь комментарий
03.03.2022 12:46 Ответить
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Geroyam Slava!
показать весь комментарий
03.03.2022 12:49 Ответить
Слава Богу, слава Україні
показать весь комментарий
03.03.2022 12:49 Ответить
Урааа!
показать весь комментарий
03.03.2022 12:50 Ответить
Очень похоже, что со стороны Житомирской трассы хотят обойти на Катюжанку - Дымер и замкнуть котёл тем ублюдкам, которые окопались на участке от Дымера в направлении Киева.
показать весь комментарий
03.03.2022 12:50 Ответить
показать весь комментарий
03.03.2022 12:56 Ответить
Французький стріт-арт художник Seth створив у Парижі фреску-маніфест на підтрим. #StandWithUkraine
показать весь комментарий
03.03.2022 12:57 Ответить
Нужно закрыть небо хотя бы над стратегическими объектами, АЕС, ГЕС, ТЕС и т. д.
Европа? Это в Ваших интересах тоже.
показать весь комментарий
03.03.2022 12:58 Ответить
А тому дядьку з Бучі премію за найкращий он-лайн репортаж засмажених кадировців.
показать весь комментарий
03.03.2022 12:58 Ответить
Украинцы захваченных городов и сел.

Включайте на полную мощность свои репродукторы

и дайте послушать российских солдатам это
показать весь комментарий
03.03.2022 13:01 Ответить
СЛАВА УКРАИНЕ!
показать весь комментарий
03.03.2022 13:18 Ответить
показать весь комментарий
03.03.2022 13:18 Ответить
показать весь комментарий
03.03.2022 13:23 Ответить
Украинский сафари в лесах Буча закончили☠️☠️☠️🙏🙏🙏🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇱🇹🇱🇹🇱🇹
показать весь комментарий
03.03.2022 13:26 Ответить
Слейся обратно в унитаз в чебурнет, вместе со своими брехливыми ысерами, ущербное ты существо
показать весь комментарий
03.03.2022 14:15 Ответить
Сцаный кацап, сцаный аквафреш страны 404 скоро надо будет заменить на флаг мацковии. И это вам еще повезет. Тебя мамке не отдадим. Будешь висеть на гилляке вдоль дороги.
показать весь комментарий
03.03.2022 14:24 Ответить
Иди ***** руский.
показать весь комментарий
03.03.2022 14:05 Ответить
Pозбили ще одну колону окупантів.

https://twitter.com/SputnikATO/status/1499421767688986633?s=20&t=ntd0QWRvvyjmBWlLy31A-A
показать весь комментарий
03.03.2022 21:05 Ответить
 
 