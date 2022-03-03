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Ситуация в Киеве - сложная, но контролируемая. Разрушений и пострадавших после минувшей ночи нет, - Кличко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Киевские новости

Ситуация в Киеве - сложная, но контролируемая. Разрушений и пострадавших после прошлой ночи нет.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в своем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

Ситуация в городе – сложная, но контролируемая. Ночью в столице прогремело несколько взрывов. Это работали системы ПВО Вооруженных Сил, которые сбивали вражеские ракеты. Разрушений и пострадавших, слава Богу, нет. Поврежденную вчера теплотрассу у железнодорожного вокзала тепловики сегодня восстановят", – сказал Кличко и подчеркнул, что городские власти продолжают обеспечивать работу критической инфраструктуры Киева.

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"Хочу отдельно поблагодарить столичных коммунальщиков, которые, кроме исполнения профессиональных обязанностей, также приобщились к помощи гуманитарному штабу, волонтерам. И возят сегодня зерно на "Киевхлеб", развозят еду, гуманитарную помощь киевлянам. Доставляют ежи, блоки, песок для теробороны. Это - работники городских ШЭУ, "Киевгорсвета", "Киевпасстранса", Центра организации дорожного движения и других служб. Хочу отметить, что убирать мусор в городе, развозить продукты службы могут до комендантского часа. То есть - с 7:00 до 20:00 ", – сообщил мэр Киева.

Он напомнил, что сегодня для сообщения между левым и правым берегами для частного и общественного транспорта открыты Северный и Дарницкий мосты. Через Южный мост проезда нет.

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"Все, кому нет крайней необходимости, не езжайте в город на автомобилях. Не создавайте заторов на мостах, чтобы могли беспрепятственно проезжать экстренные службы и авто, обеспечивающие жизнедеятельность города", - подчеркнул Кличко.

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Топ комментарии
+6
Руйнувань і постраждалих, слава Богу, немає - самая лучшая фраза, которую я услышала про Киев, дай бог, дай бог...
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03.03.2022 13:18
+6
Тут очень простая проблема. Малой группой они ничего не захватят, а большая легко уязвима. Короче, Украину они просто не могут проглотить.
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03.03.2022 13:24
+4
Наскільки я розумію з тих уривків, що до мене доходять та що можна скласти у пазл, постачання для росіян стало великою проблемою. Вони сильно розтянули комунікації, і є успішний приклад застосування Байрактарів по них.

Велика та не всім очевидна військова іронія полягає в тому, що велика сукупність сил та засобів, що стоїть в одному місці, може бути вразливішою за меншу купу. Бо менша купа потребує меншого постачання, а один танк з паливом краще за десять без нього.

Росіяни ж зараз нагнали купу різної фігні через нормальні дистанції. Традиційних для них спосіб постачання, залізницею, вразливий - наші вже знищили низку колій. Залишається тягнути конвої.

І отут поради з цього плакату стають корисні.

Ми ще подивимося, хто тут в осаді.

Victor Tregubov
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03.03.2022 13:20
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03.03.2022 13:18 Ответить
Наскільки я розумію з тих уривків, що до мене доходять та що можна скласти у пазл, постачання для росіян стало великою проблемою. Вони сильно розтянули комунікації, і є успішний приклад застосування Байрактарів по них.

Велика та не всім очевидна військова іронія полягає в тому, що велика сукупність сил та засобів, що стоїть в одному місці, може бути вразливішою за меншу купу. Бо менша купа потребує меншого постачання, а один танк з паливом краще за десять без нього.

Росіяни ж зараз нагнали купу різної фігні через нормальні дистанції. Традиційних для них спосіб постачання, залізницею, вразливий - наші вже знищили низку колій. Залишається тягнути конвої.

І отут поради з цього плакату стають корисні.

Ми ще подивимося, хто тут в осаді.

Victor Tregubov
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03.03.2022 13:20 Ответить
Тут очень простая проблема. Малой группой они ничего не захватят, а большая легко уязвима. Короче, Украину они просто не могут проглотить.
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03.03.2022 13:24 Ответить
Все верно сказано. Первоначальный расчет бункерного сратега не оправдался на 300-400 процентов. Именно на такую величину он сейчас занижает потери рашистов в Украине. Оно думало что, на секундочку!!!, его войска добудут топливо, боеприпасы и продовольствие в хоте наступательной операции без обеспечения из своих тылов. Игрок в чапая шашками больший стратег, чем карлик из обосраного им же бункера.
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03.03.2022 14:09 Ответить
SOS !

[email protected]

Казахстан, ж/д вокзал в Кокшетау. Токаев солгал заявляя о нейтралитете Казахстана. Эти танки идут в Украину.

надо обращаться к казахам , что бы выходили на улицы
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03.03.2022 13:18 Ответить
Пусть американцы "попросят" казахов.
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03.03.2022 13:22 Ответить
Это всё дезинформация.
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03.03.2022 13:23 Ответить
Можливо і правда.
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03.03.2022 14:37 Ответить
Руйнувань і постраждалих, слава Богу, немає - самая лучшая фраза, которую я услышала про Киев, дай бог, дай бог...
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03.03.2022 13:18 Ответить
Шикарно. Надеюсь так будет и дальше.
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03.03.2022 13:22 Ответить
Виталя, не нагнетай.
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03.03.2022 13:43 Ответить
Dumaju oni ne chokalis, prosto tak za budushchije srashki i bjalosrashki.
https://www.youtube.com/watch?v=NUQlq4HRom8
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03.03.2022 13:49 Ответить
ППО над Києвом рятує життя людей.
Без нього Київ вже був би зруйнований, як Харків.
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03.03.2022 14:30 Ответить
Педалик! Ты почему продовольственные склады под завязку не набил 10 дней назад, и не сделал на Русановке хотя бы одно реальное укрытие. Твоя карта укрытий - чистое фуфло.
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03.03.2022 16:17 Ответить
Коммунальные службы это герои! На них и вывоз мусора и починка водоснабжения и задела дыр на дорогах . У ни х должна быть в наличии самая передовая техника для их тяжёлой работы.
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03.03.2022 20:55 Ответить
золотой чел цей наш виталя, почти шо ванга, ведь, як в воду глядел, когда призывал громадян готовиться к землю, прям пророк у ридной батькивщине
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04.03.2022 11:33 Ответить
 
 