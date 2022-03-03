Ситуация в Киеве - сложная, но контролируемая. Разрушений и пострадавших после минувшей ночи нет, - Кличко. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Киевские новости
Ситуация в Киеве - сложная, но контролируемая. Разрушений и пострадавших после прошлой ночи нет.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в своем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
Ситуация в городе – сложная, но контролируемая. Ночью в столице прогремело несколько взрывов. Это работали системы ПВО Вооруженных Сил, которые сбивали вражеские ракеты. Разрушений и пострадавших, слава Богу, нет. Поврежденную вчера теплотрассу у железнодорожного вокзала тепловики сегодня восстановят", – сказал Кличко и подчеркнул, что городские власти продолжают обеспечивать работу критической инфраструктуры Киева.
"Хочу отдельно поблагодарить столичных коммунальщиков, которые, кроме исполнения профессиональных обязанностей, также приобщились к помощи гуманитарному штабу, волонтерам. И возят сегодня зерно на "Киевхлеб", развозят еду, гуманитарную помощь киевлянам. Доставляют ежи, блоки, песок для теробороны. Это - работники городских ШЭУ, "Киевгорсвета", "Киевпасстранса", Центра организации дорожного движения и других служб. Хочу отметить, что убирать мусор в городе, развозить продукты службы могут до комендантского часа. То есть - с 7:00 до 20:00 ", – сообщил мэр Киева.
Он напомнил, что сегодня для сообщения между левым и правым берегами для частного и общественного транспорта открыты Северный и Дарницкий мосты. Через Южный мост проезда нет.
"Все, кому нет крайней необходимости, не езжайте в город на автомобилях. Не создавайте заторов на мостах, чтобы могли беспрепятственно проезжать экстренные службы и авто, обеспечивающие жизнедеятельность города", - подчеркнул Кличко.
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Велика та не всім очевидна військова іронія полягає в тому, що велика сукупність сил та засобів, що стоїть в одному місці, може бути вразливішою за меншу купу. Бо менша купа потребує меншого постачання, а один танк з паливом краще за десять без нього.
Росіяни ж зараз нагнали купу різної фігні через нормальні дистанції. Традиційних для них спосіб постачання, залізницею, вразливий - наші вже знищили низку колій. Залишається тягнути конвої.
І отут поради з цього плакату стають корисні.
Ми ще подивимося, хто тут в осаді.
Victor Tregubov
[email protected]
Казахстан, ж/д вокзал в Кокшетау. Токаев солгал заявляя о нейтралитете Казахстана. Эти танки идут в Украину.
надо обращаться к казахам , что бы выходили на улицы
https://www.youtube.com/watch?v=NUQlq4HRom8
Без нього Київ вже був би зруйнований, як Харків.