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Никто никуда не убежал, работаем в Киеве, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Владимир Зеленский остается на своем рабочем месте в Киеве.

Об этом глава государства сказал в видео, опубликованном в Инстаграмме, передает Цензор.НЕТ.

 
 
 
 
 
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Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

"Каждые два дня появляется информация, что я куда-то сбежал – из Украины, из Киева, из Офиса. Вот видите, я нахожусь здесь, на месте. Андрей Борисович (Ермак – ред.) здесь. Никто никуда не убежал. Так что мы работаем. Мы любим побегать, но сейчас нет времени на разные кардиотренировки, поэтому работаем! Слава Украине!" – отметил Зеленский.

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Топ комментарии
+13
вот меня и пугает что дЕрьмак "працює"
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05.03.2022 00:23
+9
Віктор Одиниця

5 hrs ·



Попрошу уважно прочитати і втримати холодний розум. Розказати за потреби про це іншим.

Війна має свою «психологію».
Вона складається з інформаційно-психологічних атак.
Ми уже пережили всі стани діяльності психіки.

І зараз ми можемо спостерігати у нас виснаження.
Попередній стан - це була ейфорія, яка підкріплювалася дикою злістю до ворога і невичерпною гордістю за наші перемоги. Під час ейфорії ми по максимуму об'єдналися, згуртувалися, зарядилися бойовим духом. Ми могли не спати, не їсти і функціонувати на всю бойову готовність.

Але для мозку енергетично важко працювати в такому стані. Тому він включив для себе функцію захисту!
І ми можемо почувати себе тотально виснаженими. Можуть спостерігатися ознаки депресії через постійну тривогу.

Хочу, щоб ви розуміли.
Ворог знає усі ці прийоми! Він на це й розраховує.
Щоби у стані виснаження зламати нас повністю!

Наш мозок потім знову включиться в режим «готовності».
Зараз йому потрібно допомогти пережити виснаження.

За будь-якої нагоди спимо, навіть якщо для цього треба випити заспокійливе;
П'ємо воду. Обезводнений організм не може боротися зі стресом. Вода потрібніша за їжу;
Робимо інформаційні паузи від читання новин;
Виключаємо режим жалості за усим матеріальним. Ворог на це розраховує, тому нищить наші інфраструктури. Саме постійна жалість за втраченим ще більше підживлює тривогу і вирубує наш мозок.
Ми усе відбудуємо.
включіться в план «що я зроблю після війни». це допоможе вашому мозку працювати на ваш порятунок, а не на тихеньке самознищення;
Рятуйтеся гумором. Це надійний щит для мозку, щоб трохи знизити кортизол;
Обіймайтеся;
Говоріть близьким «я тебе люблю». Такі слова допомагають тримати сили.
не вірити, не поширювати не перевірену інформацію
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05.03.2022 00:26
+4
Так тримати! Українські селяни на мотоциклі "віджали" міномет у росіян. Відео
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05.03.2022 00:32
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https://www.google.com/maps/place/Министерство+обороны+Российской+Федерации/@55.7287344,37.5910075,15z/data=!4m9!1m2!2m1!1z0LzQuNC90LjRgdGC0LXRgNGB0YLQstC-INC-0LHQvtGA0L7QvdGLINCg0KQ!3m5!1s0x46b54ba0758f5467:0x59fa68f57a404ba!8m2!3d55.7282151!4d37.5899853!15sCizQvNC40L3QuNGB0YLQtdGA0YHRgtCy0L4g0L7QsdC-0YDQvtC90Ysg0KDQpJIBEWdvdmVybm1lbnRfb2ZmaWNl
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05.03.2022 00:20 Ответить
Оставляем комментарии с фото)
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05.03.2022 00:21 Ответить
Слава нації
Смерть москалям
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05.03.2022 00:23 Ответить
вот меня и пугает что дЕрьмак "працює"
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05.03.2022 00:23 Ответить
Вы хотите поговорить об этом?
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05.03.2022 00:37 Ответить
він наляканий і з ним ще 13 переляканих , вони не в змозі говорити .
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05.03.2022 10:39 Ответить
а без андрія борисовича срати не сядеш..
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05.03.2022 00:26 Ответить
Дозволяємо Єрмаку відбути на родіну.
Я так розумію, це его пращур Сибір завойовував?
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05.03.2022 00:50 Ответить
Віктор Одиниця

5 hrs ·



Попрошу уважно прочитати і втримати холодний розум. Розказати за потреби про це іншим.

Війна має свою «психологію».
Вона складається з інформаційно-психологічних атак.
Ми уже пережили всі стани діяльності психіки.

І зараз ми можемо спостерігати у нас виснаження.
Попередній стан - це була ейфорія, яка підкріплювалася дикою злістю до ворога і невичерпною гордістю за наші перемоги. Під час ейфорії ми по максимуму об'єдналися, згуртувалися, зарядилися бойовим духом. Ми могли не спати, не їсти і функціонувати на всю бойову готовність.

Але для мозку енергетично важко працювати в такому стані. Тому він включив для себе функцію захисту!
І ми можемо почувати себе тотально виснаженими. Можуть спостерігатися ознаки депресії через постійну тривогу.

Хочу, щоб ви розуміли.
Ворог знає усі ці прийоми! Він на це й розраховує.
Щоби у стані виснаження зламати нас повністю!

Наш мозок потім знову включиться в режим «готовності».
Зараз йому потрібно допомогти пережити виснаження.

За будь-якої нагоди спимо, навіть якщо для цього треба випити заспокійливе;
П'ємо воду. Обезводнений організм не може боротися зі стресом. Вода потрібніша за їжу;
Робимо інформаційні паузи від читання новин;
Виключаємо режим жалості за усим матеріальним. Ворог на це розраховує, тому нищить наші інфраструктури. Саме постійна жалість за втраченим ще більше підживлює тривогу і вирубує наш мозок.
Ми усе відбудуємо.
включіться в план «що я зроблю після війни». це допоможе вашому мозку працювати на ваш порятунок, а не на тихеньке самознищення;
Рятуйтеся гумором. Це надійний щит для мозку, щоб трохи знизити кортизол;
Обіймайтеся;
Говоріть близьким «я тебе люблю». Такі слова допомагають тримати сили.
не вірити, не поширювати не перевірену інформацію
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05.03.2022 00:26 Ответить
Так-так...
Але на ВР чомусь відсутні 40 депутатів із "Слуг", без поважної причини.
Де ж вони?
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05.03.2022 00:35 Ответить
у депутатов всегда было две отмазки "выехали в регионы к избирателям" и "работаем в комитетах"
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05.03.2022 13:09 Ответить
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що є країни, які готові забезпечити захист українського неба в війні проти Росії. Але не став уточнювати, що це за країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в ефірі марафону єдиних новин.

За його словами, деякі країни НАТО можуть надати Україні літаки і засоби ППО, але не альянс як організація.
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05.03.2022 00:36 Ответить
Після пасажів Зеленського Кулеба замість валеріани...
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05.03.2022 00:49 Ответить
Не лише ***** володіє мистецтвом дезінформування, дійшло нарешті
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05.03.2022 01:01 Ответить
Зачем перед говноедами постоянно оправдываться,завтра опять ту же пургу гнать будут."убежал,танки в Киеве,нацики разбежались"
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05.03.2022 00:54 Ответить
Где они вообще этих нациков придумали?
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05.03.2022 01:10 Ответить
Якщоб андрій борисович кудись забіг назавжди,то мабуть було непогано. Не подобається він мені. Зовсім
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05.03.2022 01:32 Ответить
Кива на росТВ брякнул эту херню Скабеевой и те уже растиражировали. Зачем вообще на эти фейки обращать внимание?.. Хотя Киве язык укоротить не помещало бы.
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05.03.2022 11:14 Ответить
А Путін втік.
Слава Україні!!!
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05.03.2022 12:28 Ответить
 
 