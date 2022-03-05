РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
53395 посетителей онлайн
Видео Война в Украине
12554 11
армия РФ (3316) война (6142)

Известный "разрушитель мифов" Гайнеман поддержал Украину. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Бывший ведущий популярного американского телешоу "Разрушители мифов" (MythBusters) Джейми Гайнеман записал видео, в котором поддержал украинцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, данное видео опубликовал официальный Twitter-аккаунт Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты обстреляли ракетами частный жилой сектор в Белой Церкви. ВИДЕО

Свое обращение Гайнеман начал на русском языке, чтобы его поняли те, к кому он обращается.

"Я Джейми Гайнеман. Многие из вас видели меня на телевидении. Мне нужно кое-что сказать: "Русский военный корабль, иди нах*й!" - сказал экс-телеведущий.

После этого он перешел на свой родной английский язык и заявил, что русские солдаты должны уходить с территории Украины и возвращаться домой.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: более 10 тыс. человек, 269 танков, 945 бронированных машин, 39 самолетов, 40 вертолетов

В конце своего обращения "разрушитель мифов" похвалил украинцев за их борьбу с оккупантами, и заявил, что украинцы – молодцы!

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+34
Треба було йому ще сказати про те, що міф про силу російської армії зруйновано)
показать весь комментарий
05.03.2022 07:48
+16
дуже вірно розставлені всі наголоси - нема чого і додати.
показать весь комментарий
05.03.2022 07:47
+15
Наш хлопець
показать весь комментарий
05.03.2022 07:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Наш хлопець
показать весь комментарий
05.03.2022 07:45 Ответить
дуже вірно розставлені всі наголоси - нема чого і додати.
показать весь комментарий
05.03.2022 07:47 Ответить
Треба було йому ще сказати про те, що міф про силу російської армії зруйновано)
показать весь комментарий
05.03.2022 07:48 Ответить
Ось, берете українську армію, берете всю зброю у москалів, і пуляєте, ось виходе мобілізований, бере у нас цигарку і повертається, ШОК!! Ось берете коцапську армію, ось, берете, ось, оператор, де вон, як? Куди? Де вони? Друзі, наш експеремент припиняється, бо українська армія вже частину москалів загасила, інша пішла по бояришник, та не поврнулась
показать весь комментарий
05.03.2022 07:56 Ответить
Козак!
показать весь комментарий
05.03.2022 07:50 Ответить
правда- вона-така
показать весь комментарий
05.03.2022 08:02 Ответить
Браво!Bravo!
показать весь комментарий
05.03.2022 08:16 Ответить
Российскую премьер-лигу исключили из Европейской профессиональной футбольной ассоциац....Сегодня, 5 марта, сотрудники полиции оцепили площадь Ленина и усилили концентрацию сил на площади Пименова перед ГПНТБ. Как видно на камерах видеонаблюдения, выходящих на локации, у площадей также припаркованы автозаки. Площади Новосибирска оцепили сотрудники полиции
показать весь комментарий
05.03.2022 08:21 Ответить
РАПТОМ зрозумів, що "руйнівник міфів" із нього надто дрібний.
показать весь комментарий
05.03.2022 08:47 Ответить
ОПУСТИЛИ ПУТИНА )))
показать весь комментарий
05.03.2022 09:14 Ответить
Украине нужно срочно зарегистрировать авторские права на путин ***** и русский корабль иди *****. Роялти от их сотен миллионов повторений по всему миру вполне могут стать неиссякаемым источником ежедневного пополнения бюджета страны. ТМ Соса-Соla сосет в сторонке.
показать весь комментарий
05.03.2022 11:28 Ответить
 
 