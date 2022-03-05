"Оккупанты, домой!", - безоружные жители Мелитополя прогоняют колонну русских войск. ВИДЕО

Безоружные жители Мелитополя прогоняют колонну русских оккупантов из города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал нардепа Алексея Гончаренко.

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