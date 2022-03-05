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"Оккупанты, домой!", - безоружные жители Мелитополя прогоняют колонну русских войск. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Безоружные жители Мелитополя прогоняют колонну русских оккупантов из города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал нардепа Алексея Гончаренко.

Также смотрите: ВСУ включают гимн Украины и мешают российским оккупантам передавать свои планы по коротковолновому радио. ВИДЕО

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Топ комментарии
+27
каждый героизм имеет причиной чьето распиз...во..Почему ЮГ совершенно голый ?Зачем 3 года бабло закапывали в асфальт вместо того что бы тратить это на армию ?? А теперь гражданские (ЧЕСТЬ И ХВАЛА) голыми руками останавливают оккупантов
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05.03.2022 08:55
+24
у цих загарбників зовсім погано з логікою! їм же кажуть, не треба нас асвабаждать - ідіть на@хуй! а вони як барани лізуть!
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05.03.2022 08:55
+14
Это Мелитополь.
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05.03.2022 09:06
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у цих загарбників зовсім погано з логікою! їм же кажуть, не треба нас асвабаждать - ідіть ******! а вони як барани лізуть!
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05.03.2022 08:55 Ответить
каждый героизм имеет причиной чьето распиз...во..Почему ЮГ совершенно голый ?Зачем 3 года бабло закапывали в асфальт вместо того что бы тратить это на армию ?? А теперь гражданские (ЧЕСТЬ И ХВАЛА) голыми руками останавливают оккупантов
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05.03.2022 08:55 Ответить
Чому? А тому, що той самий Юг як не Януковича то ще когось до влади вибирав, тому сьогодні й так, на жаль. В 14-му в нас армії фактично не було, від слова зовсім. В 19-му почали заглядивать в глаза і на лижах кататись, шашлики смажити... от і результат. Не на часі, пілять, зараз розбір польотів розпочинати, але ж люди гинуть, країна в руїнах.
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05.03.2022 09:13 Ответить
до чого тут взагалі порохоботи? як ви дістали.....чуть що скажеш в сторону Зеленського, відразу порохобот....виходить, третього не дано?
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05.03.2022 09:26 Ответить
Вот потому.Что просто прекратить стрелять и посмотреть в глаза путину всех патриотов посадить. 30 ЛЕТ ХЕР НА АРМИЮ ЛОЖИЛИ.
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05.03.2022 09:15 Ответить
Ну давайте весь бюджет на армию положим. Тогда чем мы отличаемся от Рашистов.
Дороги- это подъем экономики всей страны. Подъем экономики- больше налогов. Больше налогов- больше бюджет на всё, в том числе и на армию.
Рашистам этого нельзя было допустить - вот они и сменили полемику в срочном порядке. Им не нужны процветающие соседи. Иначе и их стадо терпил может посмотреть на это и захотеть жить лучше. А кремлю это не нужно. Запуганным стадом легче управлять.
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05.03.2022 10:45 Ответить
Коли ми переможемо цю нелюдь, то потрібно цілодобово потім на усьому рашатб крутити такі відео!!!
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05.03.2022 08:56 Ответить
Пишаюсь нашими. Сміливі люди!
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05.03.2022 08:58 Ответить
Это НЕ Херсон. я из Херсона.
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05.03.2022 09:01 Ответить
Это Мелитополь.
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05.03.2022 09:06 Ответить
НАКОНЕЦ ЛЮДИ УВИДЕЛИ ПОДЛОЕ И СЦЫКЛИВОЕ НУТРО ХЙЛА !!!
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05.03.2022 09:04 Ответить
пане Бутусов, учора не було новин про роботу байрактарів і нашої авіації, не знаєте в чому справа?
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05.03.2022 09:10 Ответить
Ви погоду бачили?

Видимість близько нуля і хмари на 200 метрів
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05.03.2022 09:14 Ответить
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05.03.2022 09:12 Ответить
Це обладинка будапештської газети!
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05.03.2022 09:16 Ответить
Если вМелитополе не принять срочных мер - мы получим ещё одну раковую опухоль на теле Украины

https://www.youtube.com/watch?v=8nQRMglMZgI

Читать коменты.
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05.03.2022 09:21 Ответить
в коментах кремлеботы рашисты и местные коллаборанты, расслабься
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05.03.2022 10:09 Ответить
Скоріш вже б кацапстан і від ютьюба відрізали... Гаднони... Вони всі -- колективне *****.
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05.03.2022 13:21 Ответить
Отрезать не надо -пусть хоть какую то информацию имеют сколько жареных ванек валяется в Украине.

А вот оставлять коментарии я бы им запретил.
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05.03.2022 13:32 Ответить
Та це ж не від мене залежить, самі розумієте... І їм до сраки та правда, бо часу розібратися що до чого, маючи бажання, було досхочу... Більшість кацапів -- одне велике колективне *****, як на мене...
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05.03.2022 13:47 Ответить
ХЕРСОНЦЫ ,НИЗКИЙ ВАМ ПОКЛОН ОТ ВСЕЙ УКРАИНЫ !!!
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05.03.2022 09:17 Ответить
Это Мелитополь . Смотри выше.
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05.03.2022 09:23 Ответить
Бандерівське смузі де???
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05.03.2022 09:42 Ответить
Зачем? Чтоб всех положили из-за одной положенной машины?
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05.03.2022 10:52 Ответить
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05.03.2022 09:46 Ответить
 
 