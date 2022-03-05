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"Оккупанты, домой!", - безоружные жители Мелитополя прогоняют колонну русских войск. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Безоружные жители Мелитополя прогоняют колонну русских оккупантов из города.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал нардепа Алексея Гончаренко.
Топ комментарии
+27 Andrey Shevchenko f5154a7a
показать весь комментарий05.03.2022 08:55
+24 Иван Сирко 69da2360
показать весь комментарий05.03.2022 08:55
+14 ИВАН РЯБОШТАН
показать весь комментарий05.03.2022 09:06
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Дороги- это подъем экономики всей страны. Подъем экономики- больше налогов. Больше налогов- больше бюджет на всё, в том числе и на армию.
Рашистам этого нельзя было допустить - вот они и сменили полемику в срочном порядке. Им не нужны процветающие соседи. Иначе и их стадо терпил может посмотреть на это и захотеть жить лучше. А кремлю это не нужно. Запуганным стадом легче управлять.
Видимість близько нуля і хмари на 200 метрів
Цензор нестыковочка какаято.
"Оккупанты - домой": В Мелітополі місцеві жителі блокують транспорт військ РФ. ВIДЕО
Місцеві жителі в Мелітополі Запорізької області протестують проти військ РФ.
https://www.youtube.com/watch?v=8nQRMglMZgI
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