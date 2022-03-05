Оккупанты снова ударили по жилым многоэтажкам в Харькове: "У нас весь микрорайон в дыму и гари". ВИДЕО

Оккупанты снова ударили по жилым многоэтажкам в Харькове.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на опубликованной в сети видеозаписи харьковчане зафиксировали пожар в жилом доме, который произошел в результате российского удара.

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