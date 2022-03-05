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Украина призывает людей во всем мире 5-6 марта выходить на акции и потребовать закрыть небо: "Украинцы – вас 65 миллионов!". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом
Украина призывает украинцев за границей и граждан иностранных стран 5 и 6 марта выходить на площади городов мира и потребовать от правительств закрытия неба над Украиной.
Соответствующий видеоролик распространила Верховная Рада в Телеграме, сообщает Цензор.НЕТ.
"Украинцы всего мира - вас 65 миллионов! Те, кто в последние дни стал украинцем по зову духа и совести, - вас сотни миллионов! 5 и 6 марта выходите на площади всех городов мира и требуйте у правительств закрыть небо над вашей Родиной, потому что у вас хотят отобрать Родину!", - говорится в видео.
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+6 Sophia-Maria Duglass
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показать весь комментарий05.03.2022 10:50
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Массовая поддержка и наполнение Европы синие желтыми ленточками ЗАСТАВИТ ЗАДУМАТЬСЯ РУКОВОДСТВО ЕС И НАТО О ЧЛЕНСТВЕ УКРАИНЫ
Нужно апеллировать к сенату, к народу Америки. Таким образом мы будем влиять непосредственно политику США.
Европа нам ничего не даст.
https://www.rosbalt.ru/world/2022/03/05/1947228.html
НАТО обосралось от страха полностью, увы... Чтобы запретить Польше и Болгарии передать нам старые совковые самолеты, это надо уже полностью разложиться.... И все это дерьмо идет из обкома, похоже....