17517 28
"Нах#й, домой!", - жители Мелитополя голыми руками прогоняют вооруженных оккупантов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия
Жители Мелитополя голыми руками прогоняют вооруженных оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появился фрагмент видеозаписи, на которой группа жителей города идет на вооруженных оккупантов и вынуждены отступать, пытаясь остановить жителей Мелитополя предупредительными выстрелами. Запись датирована вторым марта. Особенно активным был мужчина в красных штанах – он первым шел на вооруженных оккупантов несмотря на опасность.
Топ комментарии
+23 Александр Бычик
показать весь комментарий05.03.2022 10:38
+22 Сергей Невзоров
показать весь комментарий05.03.2022 10:39
+20 irenka ko
показать весь комментарий05.03.2022 10:39
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Вони дома автозаки допомагають штовхати і мусорам за розгін протестів премії виплачують!
А самі мусора від паперових стаканчиків у реанімації лягають.
Боже! Бережи Україну та її дітей!
Мужику респектище !!!! Смелость на грани глупости....нам такие живыми нужны !!!!!!!!
"Российские ученые создали арктический хлеб. Обогащенные беломорским фукусом (разновидность водорослей), дикорастущими ягодами, хвоей сосны и грибами десерты и сдобный хлеб помогут восполнить недостаток микроэлементов и витаминов Специфика нашего проекта заключалась в том, что мы разрабатывали продукты именно с применением арктического сырья, - рассказал "Газете.Ru" руководитель проекта, заведующий кафедрой МГУТУ "Биотехнологии продуктов питания из растительного и животного сырья" Игорь Никитин. - В каждом из наших продуктов есть либо водоросли ламинария, либо клюква, либо морошка - то есть, именно те растительные культуры, которые произрастают в Арктике». Так, использование морской капусты позволило повысить в кексах содержание минеральных веществ и витаминов, особенно йода, и снизить количество сахара. Такие кексы будут особенно полезны людям, имеющим риск развития йододефицитных заболеваний и сахарного диабета 2 типа. Зефир с морошкой способен защитить нашу микрофлору, шоколадные батончики с повышенным содержанием витаминов и минералов за счет добавления хвои и клюквы показаны для больных в постреабилитационный период. Хлеб с медом, кедровыми орешками и пюре из морошки полезны при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и в профилактическом питании...." )))))))
от ягеля жить будет не только лучше но и здоровее. "пашли радимыееее!!" ))
© Олек Жук
Еще нам, братия молодежи, улыбнется судьба.
Погибнут наши враги, как роса на солнце.
Воцаримся и мы, братья, в своей сторонке.
Врагов всех мы положим за нашу свободу
И покажем, что мы, братия, казацкого рода!
Слава Украине!
Geroyam Slava!
Нашій армії, нашій теробороні, нашим партизанам - ми потрібні живими. Пам'ятаймо про це.