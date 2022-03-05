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"Нах#й, домой!", - жители Мелитополя голыми руками прогоняют вооруженных оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Жители Мелитополя голыми руками прогоняют вооруженных оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появился фрагмент видеозаписи, на которой группа жителей города идет на вооруженных оккупантов и вынуждены отступать, пытаясь остановить жителей Мелитополя предупредительными выстрелами. Запись датирована вторым марта. Особенно активным был мужчина в красных штанах – он первым шел на вооруженных оккупантов несмотря на опасность.

 

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Топ комментарии
+23
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05.03.2022 10:38
+22
на хуй в свою парашу.
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05.03.2022 10:39
+20
Українців не здолати!

Боже! Бережи Україну та її дітей!
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05.03.2022 10:39
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Що вони можуть?!
Вони дома автозаки допомагають штовхати і мусорам за розгін протестів премії виплачують!
А самі мусора від паперових стаканчиків у реанімації лягають.
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05.03.2022 10:38 Ответить
КРАСАВА в красных штанах, первый и не боится
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05.03.2022 13:21 Ответить
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05.03.2022 10:38 Ответить
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05.03.2022 10:38 Ответить
Навіщо ти розповсюджуєш фейк?!
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05.03.2022 10:46 Ответить
БЛОКИРУЙТЕ МРАЗЕЙ ПРОВОКАТОРОВ !!!
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05.03.2022 10:54 Ответить
на *** в свою парашу.
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05.03.2022 10:39 Ответить
Українців не здолати!

Боже! Бережи Україну та її дітей!
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05.03.2022 10:39 Ответить
Може хоч дикі кацапські обізяни з мухосранську на людей подивляться.
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05.03.2022 10:40 Ответить
Они то попрутся - нельзя их пускать...
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05.03.2022 10:43 Ответить
Вбивайте цапів без жалю!
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05.03.2022 10:45 Ответить
А где оружие на для теробороны? Почему люди выходят против танков с голыми руками? Почему людям не выдают оружия?
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05.03.2022 10:52 Ответить
РашаСМИ скажут это биндер гонят, видите возглавляет колонну чел в дедовых красных революционных галифе
Мужику респектище !!!! Смелость на грани глупости....нам такие живыми нужны !!!!!!!!
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05.03.2022 10:52 Ответить
это только начало санкций а на парашеньке уже нашли решение важнейшей проблемы )) сорри но здесь не грех процитировать гомносми
"Российские ученые создали арктический хлеб. Обогащенные беломорским фукусом (разновидность водорослей), дикорастущими ягодами, хвоей сосны и грибами десерты и сдобный хлеб помогут восполнить недостаток микроэлементов и витаминов Специфика нашего проекта заключалась в том, что мы разрабатывали продукты именно с применением арктического сырья, - рассказал "Газете.Ru" руководитель проекта, заведующий кафедрой МГУТУ "Биотехнологии продуктов питания из растительного и животного сырья" Игорь Никитин. - В каждом из наших продуктов есть либо водоросли ламинария, либо клюква, либо морошка - то есть, именно те растительные культуры, которые произрастают в Арктике». Так, использование морской капусты позволило повысить в кексах содержание минеральных веществ и витаминов, особенно йода, и снизить количество сахара. Такие кексы будут особенно полезны людям, имеющим риск развития йододефицитных заболеваний и сахарного диабета 2 типа. Зефир с морошкой способен защитить нашу микрофлору, шоколадные батончики с повышенным содержанием витаминов и минералов за счет добавления хвои и клюквы показаны для больных в постреабилитационный период. Хлеб с медом, кедровыми орешками и пюре из морошки полезны при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и в профилактическом питании...." )))))))
от ягеля жить будет не только лучше но и здоровее. "пашли радимыееее!!" ))
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05.03.2022 10:52 Ответить
...навіть чудове олів'є з ягелю...
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05.03.2022 12:39 Ответить
Кацапня сотнями от одного омоновца с палкой убегают
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05.03.2022 10:55 Ответить
Чорним по білому. Просто і однозначно. Вони нас хочуть знищити. Не перевиховати, не перетворити на вату, а саме винищити. Домовленості і переговори не змінять цього. Нам потрібно це зрозуміти на рівні підсвідомості, на рівні рефлексів. І відкласти вбік на певний час мораль і чесність у відносинах з населенням рф. Я не буду стверджувати що там немає хороших людей. Але їхня кількість мізерна. І серйозні протести там можливі лише через голод. Якщо ми найближчим часом не почнем активну підривну діяльність в тилу ворога, то шлях до перемоги буде значно довшим і кривавішим. Я не військовий, звичайний боєць тероборони глибоко в нашому тилу, але заради Нашого Життя готовий пожертвувати своїм. І впевнений, таких багато. Слава Україні! Смерть ворогам!
© Олек Жук
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05.03.2022 10:56 Ответить
eto urodi teper preletayut v armeniyu tolko vchera 41 aviareisov... vse oni protiv voini v Ukraine. tolko v rosii ne mogut etogo skazat, boyatca, vse priexali iz za raboti osobenno programisti, govoryat ne mogut rabotat
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05.03.2022 10:57 Ответить
Еще не умерла и слава, и воля,

Еще нам, братия молодежи, улыбнется судьба.

Погибнут наши враги, как роса на солнце.

Воцаримся и мы, братья, в своей сторонке.

Врагов всех мы положим за нашу свободу

И покажем, что мы, братия, казацкого рода!

Слава Украине!
Geroyam Slava!
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05.03.2022 10:58 Ответить
Руские троли, обращаюсь к вам, рибята: после окончания смены, соберитесь и подумайте, какие магазины лучче ограбить в ваших зажопинсках в первую очередь- это скоро очень актуально будет у маскве и в других ******. Родным в зажопински передайте также. Запаситесь монтировками, ломиками, сумками. Не благодарите, пириживаю за вас, вы ж, малохольные, пока дыркой между ягодиц думаете))
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05.03.2022 11:00 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=QMMdx36n9jU
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05.03.2022 11:00 Ответить
eto video s konsulom Ukraini v Armenii Yerevane. online armyane podderjivayut Ukraincev akciya
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05.03.2022 11:01 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=QMMdx36n9jU
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05.03.2022 11:02 Ответить
Епічно! Надзвичайно! Але треба пам'ятати, що героїчно померти - не наш метод. Наш метод нищити ворога. Половина натовпу могла там на асфальті і залишитися. Відморожених придурків кацапів, що вважають убивство будь-якого українця, незалежно від віку і статі, подвигом ще добіса.

Нашій армії, нашій теробороні, нашим партизанам - ми потрібні живими. Пам'ятаймо про це.
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05.03.2022 11:38 Ответить
Хлопець з яйцями. Слава Героям, Слава Україні!
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05.03.2022 13:08 Ответить
 
 