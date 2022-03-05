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Российские оккупанты обстреляли ракетами частный жилой сектор в Белой Церкви. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты обстреляли ракетами частный жилой сектор в Белой Церкви (Киевская область).

Об этом городской голова Геннадий Дикий сообщил на своей странице в соцсети "Фейсбук", опубликовав соответствующее видео, на котором видны разбомбленные дома в огне, передает Цензор.НЕТ.

"Только что произошел ракетный удар. Попали в частный сектор. Сейчас ищем людей. Будьте осторожны! Слушайте сигнал тревоги", - подчеркнул Дикий.

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Мінська кільцева дорога. Бачив два військові камази означених літерами "V". Зафільмувати не встиг.
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05.03.2022 10:42 Ответить
Нащо їх фільмувати, розказав та й добре, тим більше невідомо з чим.
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05.03.2022 10:44 Ответить
Вбивайте цапів без жалю.
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05.03.2022 10:43 Ответить
Правильно - не фиг их кормить !!!
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05.03.2022 10:44 Ответить
Російська навала - це ракова пухлина, а кожний російський солдат це ракова клітина. Як лікується рак? Це не лікування в загальному розумінні (антибіотики, протизапальні і т.п.), це боротьба на знищення. Або за допомогою ******** методів хирургії, хіміо і променевої терапії організм долає хворобу, або хвороба вбиває його. Лікування раку - це справжні бойові дії в організмі. Наприклад, при раку шлунку доводиться видаляти цілком шлунок, можливо частину кишковника, стравоходу, печінки, сальник з лимфовузлами тощо. Легкого шляху немає. Зі злоякісною пухлиною неможливо домовитися чи якось відмахнутися. Це питання життя або смерті. Тому не треба дивитися на російського солдата як на чиюсь дитину, братика чи батька. Може в ньго і є папа-мама або донька. Але це було десь і колись, і зараз нас не стосується. Перед нами лютий ворог, жива сила супротивника, клітина злоякісної пухлини, при чому дуже агресивної - меланоми, саркоми тощо. Не знищиш його, він знищить тебе.
Вбиватимемо московіта окупанта, житимемо. Іншого виходу немає.
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05.03.2022 11:09 Ответить
І головна пухлина в голові *****.
звідти всі метостази.
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05.03.2022 14:46 Ответить
Шановні українці, в кого є можливість - оформіть страхування від нещасного випадку для себе та близьких. Наприклад, в Приват24 це займе декілька хв і страховка дійсна на наступний день. Сума страхуваня від 20 грн на місяць. Страхування майна на випадок воєнного стану не передбачено. Проте тілесні ушкодження та летальні випадки, які сталися внаслідок обстрілів - банк в кожному окремому випадку розглядає. Бережіть себе та близькіх.
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05.03.2022 13:16 Ответить
Рекомендую також. Я це рішення прийняв вже давно.
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05.03.2022 14:44 Ответить
У орків ******* іскандери!!!
Вони знищують мирне населення!!!
ГОРІТИ ОРКАМ РАЗОМ З ЇХНІМИ ІСКАНДЕРАМИ В ПЕКЛІ!!!!!
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05.03.2022 14:42 Ответить
 
 