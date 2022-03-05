Российские оккупанты обстреляли ракетами частный жилой сектор в Белой Церкви. ВИДЕО

Российские оккупанты обстреляли ракетами частный жилой сектор в Белой Церкви (Киевская область).

Об этом городской голова Геннадий Дикий сообщил на своей странице в соцсети "Фейсбук", опубликовав соответствующее видео, на котором видны разбомбленные дома в огне, передает Цензор.НЕТ.

"Только что произошел ракетный удар. Попали в частный сектор. Сейчас ищем людей. Будьте осторожны! Слушайте сигнал тревоги", - подчеркнул Дикий.

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