Российские оккупанты обстреляли ракетами частный жилой сектор в Белой Церкви. ВИДЕО
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Российские оккупанты обстреляли ракетами частный жилой сектор в Белой Церкви (Киевская область).
Об этом городской голова Геннадий Дикий сообщил на своей странице в соцсети "Фейсбук", опубликовав соответствующее видео, на котором видны разбомбленные дома в огне, передает Цензор.НЕТ.
"Только что произошел ракетный удар. Попали в частный сектор. Сейчас ищем людей. Будьте осторожны! Слушайте сигнал тревоги", - подчеркнул Дикий.
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Вбиватимемо московіта окупанта, житимемо. Іншого виходу немає.
звідти всі метостази.
Вони знищують мирне населення!!!
ГОРІТИ ОРКАМ РАЗОМ З ЇХНІМИ ІСКАНДЕРАМИ В ПЕКЛІ!!!!!