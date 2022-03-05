"Мы не боимся! Херсон - Украина!", - оккупанты пытаются сдержать разъяренных херсонцев. ВИДЕО

Разозленные херсонцы вышли на акцию против российских оккупантов и пытаются выгнать их из города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи жители города скандируют проукраинские лозунги и требуют от оккупантов покинуть город.

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