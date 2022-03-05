"Мы не боимся! Херсон - Украина!", - оккупанты пытаются сдержать разъяренных херсонцев. ВИДЕО
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Разозленные херсонцы вышли на акцию против российских оккупантов и пытаются выгнать их из города.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи жители города скандируют проукраинские лозунги и требуют от оккупантов покинуть город.
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© Олек Жук
Я пишаюсь тим шо я украiнка)
Можно было бы уверять, что все пришедшие - это завезенная массовка из Крыма. Актеры, которые играют роли для картинки на пропагандистском ТВ. Но, увы, в толпе есть мелитопольцы.
Патриотично настроенные горожане пытаются их вразумит, объяснить, что сотрудничество с врагом уголовно наказуемо. Но в ответ слышат контрагументы:
- а че такого?
- у Украинцев не так вкусно
- что вы прикопались, у людей право выбора
- нам детей кормить
- твой дед воевал?
- уходите, ,бандеровцы
- захватили - пусть кормят.
Большинство же людей молча отворачиваются, пишет на своей страничке в Фейсбук Татьяна Кумок, которая и пыталась достучаться до людей в очереди.
Олешки розташовані на півдні України, за 4 км від Херсона. У 1711-1728 роках в урочищі Олешки розташовувалась Олешківська Січ - територіально-військова організація запорозьких козаків України у пониззі на лівому березі Дніпра на території володінь Кримського ханства. Землі під Січ були надані ханом Девлет-Гіреєм ІІ на прохання кошового отамана Костя Гордієнка. Тож Херсонці бандерівці ті ще... 💪
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Війна має свою «психологію».
Вона складається з інформаційно-психологічних атак.
Ми уже пережили всі стани діяльності психіки.
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І зараз у нас виснаження.
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Попередній стан - це була ейфорія, яка підкріплювалася дикою злістю до ворога і невичерпною гордістю за наші перемоги. Під час ейфорії ми по максимуму об'єдналися, згуртувалися, зарядилися бойовим духом. Ми могли не спати, не їсти і функціонувати на всю бойову готовність.
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Але для мозку енергетично важко працювати в такому стані. Тому він включив для себе функцію захисту!
І ми почуваємо себе тотально виснаженими. Можуть бути ознаки депресії через постійну тривогу.
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Хочу, щоб ви розуміли.
Ворог знає усі ці прийоми! Він на це й розраховує.
Щоби у стані виснаження зламати нас повністю!
Залякати. Обдурити. Знешкодити.
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Наш мозок потім знову включиться в режим «готовності».
Зараз йому потрібно допомогти пережити виснаження.
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✅За будь-якої нагоди спимо, навіть якщо для цього треба випити заспокійливе;
✅П'ємо воду. Обезводнений організм не може боротися зі стресом. Вода потрібніша за їжу;
✅Робимо інформаційні паузи від читання новин;
✅Виключаємо режим жалості за усим матеріальним. Ворог на це розраховує, тому нищить наші інфраструктури. Саме постійна жалість за втраченим ще більше підживлює тривогу і вирубує наш мозок.
❗️Ми усе відбудуємо. Гроші нам на це нададуть.
✅включіться в план «що я зроблю після війни». це допоможе вашому мозку працювати на ваш порятунок, а не на тихеньке самознищення;
✅Рятуйтеся гумором. Це надійний щит для мозку, щоб трохи знизити кортизол;
✅Обіймайтеся;
✅Говоріть близьким «я тебе люблю». Такі слова допомагають тримати сили.
🇺🇦не вірити, не поширювати не перевірену інформацію. Нас ніхто ніколи не здасть!
І ми Не Здаємося!
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Всіх люблю. Обійматися будемо під час перемоги.
Автор Христя Кішик
Аналогічні симтпоми має й шизофренія. Проте колись на лекції психіатра в ютюбі чув, що якщо людина усвідомлює свій стан і задумується, чи не шизофренія в неї то це 100% не шизофренія. Майте на увазі.
ІнфоВійська України/Ukraine
@i_army_org
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3 хв
В Херсоні мітингувальники віджали у росіян БТР.
Відео:
https://twitter.com/i/status/1500048280776019968
Мальчишки с Карантинного острова 1942 год
2022 год только вместо фашистов рашисты.
Теперь понятно, что эти мрази имеют ввиду под "можем пАвтарить".
Гаага тоже повторится.
"Ми гинемо, але не здаємось!"
Все буде Україна!