Житомирский бронетанковый завод попал под российский авиаудар: двое раненых, - председатель ОВА Бунечко. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские войска нанесли авиаудар по Житомирскому бронетанковому заводу, в результате чего травмированы два человека.
Об этом в видеообращении сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко, передает Цензор.НЕТ.
"Вечером произошел авиационный удар по двум объектам – по Озерному и нашему бронетанковому заводу. На бронетанковом, к сожалению, два человека получили ранения, жертв нет. Поэтому вот так выглядит война на Житомирщине", - отметил Бунечко.
По его словам, в области российский агрессор обстреливает не только военные объекты, но и уничтожает гражданскую инфраструктуру.
"Я хочу сказать, что очень странно выглядит спецоперация Российской Федерации именно в городе Житомире. Уничтожен 25-й лицей прямым ударом ракеты, который вообще не имеет никакого отношения к военной сфере. Я вчера говорил и дальше буду говорить, что мы восстановим все школы, которые будут уничтожены. Там будут учиться военные, которые дадут достойный отпор любому агрессору", - добавил глава ОВА.
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Раніше сьогодні міністр оборони Олексій Резніков заявив про зміну тактики російськими військами. За його словами, швидкий наступ великими колонами не вдався, тому почали активніше застосовувати диверсантів та десант.
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зрозуміла точність рузьке ракет?\
порада.'наводчиків" розстрілювати на місці..
И тут я кратко напишу про жгуты и турникеты, печатая куски текста друга и свои комменты. Развернуто потом, потому что времени не хватает. Может быть, Игорь уже постил, но у меня нет времени читать и его ленту.
Самая главная опасность ранения (если это не разбитая голова или перелом позвоночника) - кровотечение. Поломанные кости или суставы - это больно, но не смертельно. Заражение - это тоже смертельно - но не сразу. 70% ранений - раны конечностей. Полостное кровотечение тоже можно остановить, но для этого нужны специальные знания и инструменты/материалы, которых нет под рукой у обычного гражданина. Кровотечения на конечностях можно остановить с помощью жгута или турникета. Турникет лучше, но его сложнее купить и он намного дороже. Жгут есть (был) в любой аптеке, но он быстро высыхает. Если вашему жгуту больше пары лет, скорее всего, он не годен.
У меня питон-3.
Жгут можно сделать из любого предмета, но надо иметь ввиду, что тонкими шнурами и узкими лентами обматывать нельзя. Если ничего другого нет, то под них надо что-то подложить. Рубашкой надежно перетянуть невозможно. Если ничего другого нет, ее надо разорвать на полосы. Имейте ввиду, что затянутый жгут и турникет - больно. Сама проверяла. Чем толще человек, тем глубже сосуды, тем сильней пережимать и тем больнее в итоге. Я худая, было просто больно. Племянник - пышка, он взвывал.
Пережимать надо ВЫШЕ раны. Если ранены пальцы или ладонь, оторвана кисть или стопа, то пережим идет в районе запястья/голени или по краю отрыва. Вся конечность после пережатия будет оставлена без крови, и может пострадать, если время затянется. Поэтому лучше минимизировать обескровленную площадь. Если вы наложили жгут/турникет, а кровь продолжает идти, то вы наложили неправильно. При ранах в руки-ноги жгут/турникет накладывается около подмышки или паха. В общем случае нужно наложить турникет/жгут/ваш предмет плотно на тело и дальше начинать сильно затягивать. На турникете для этого есть специальная палочка, ее надо вращать, а потом запихнуть в замок. Что есть на жгуте, я к сожалению, не помню, кажется, кнопки. Если используете подручный материал, то находите небольшую, но крепкую палку (длина - 10-20 см, диаметр - в палец, главное - чтобы не сломалась при закручивании) и подкладываете под вашу веревку, обрывок или что у вас есть. Потом обматываете конечность, закрепляете концы обмотки и начинаете вращать палку, она будет затягивать ваш импровизированный жгут. Нужно закрутить так, чтоб дальше уже кутить было невозможно. Напоминаю, будет больно. Напоминаю так же, что при ранении в паховую артерию человек умирает от кровопотери за одну-две минуты. В руку - не так критично. Если рана в сонную артерию, то жгут наложить невозможно, но способы остановить кровь есть. Нужно хитрым образом зафиксировать руку ладонью на шее. Если нужно, я потом опишу. Но турникет накладывать я тренировалась, по шее знания только теоретические.
И очень важно записать время наложения жгута! Самый заметный способ - ручкой на лбу. Если знаете группу крови - туда же. На турникетах есть специальное место для записи, если что.
И еще по поводу времени. Мой фельдшер пишет, что нужно раз в какое-то время ослаблять жгут, чтоб не было отмирания тканей. На тренинге говорили, что так делать нельзя, так как может отвалиться тромб и попасть по кровотоку в сердце. Я сама не врач, мнения не имею.
Вроде все.