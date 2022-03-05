Украинские воины сбили вражеский вертолет. ВIДЕО

Украинские воины сбили вражеский вертолет

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись успешной атаки.

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