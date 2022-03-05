Скоро мы скажем нашим людям: возвращайтесь из Польши, Румынии, Словакии, потому что угрозы больше нет, - брифинг Зеленского по поводу российского вторжения

Страна больше не знает выходных, воины Украины защищают наше государство - независимо от того, какой день в календаре.

Об этом сегодня на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Уверен, что уже скоро мы сможем сказать нашим людям: возвращайтесь! Возвращайтесь из Польши, Румынии, Словакии и всех других стран. Возвращайтесь, потому что угрозы больше нет", - отметил он.

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