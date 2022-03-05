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Скоро мы скажем нашим людям: возвращайтесь из Польши, Румынии, Словакии, потому что угрозы больше нет, - брифинг Зеленского по поводу российского вторжения

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Страна больше не знает выходных, воины Украины защищают наше государство - независимо от того, какой день в календаре.

Об этом сегодня на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Уверен, что уже скоро мы сможем сказать нашим людям: возвращайтесь! Возвращайтесь из Польши, Румынии, Словакии и всех других стран. Возвращайтесь, потому что угрозы больше нет", - отметил он.

Читайте также: Зеленский – России: Учите слова "репарации" и "контрибуции". Вы возместите нам все, что сделали!
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Топ комментарии
+17
Весь этот огромный блок, НАТО, не сделал и тысячной доли того, что сделала Украина.
НАТО -- сборище импотентов !!!
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05.03.2022 11:22
+17
❗️Зараз в соцмережах активно поширюється інформація, ніби переселенці зі сходу ведуть себе на заході не як біженці, а як туристи.
🔺Працівники Центру особисто обдзвонили всі великі курорти і санаторії Західної України, щоб дізнатись правду.
🔺Власники готелів повідомили, що переселенці ведуть себе скромно, записуються в тероборону і допомагають зі збором гуманітарної допомоги.
❗️Фейк поширюється з метою розколоти Схід і Захід, але ми зараз об'єднані як ніколи!
От себя добавлю, что люди бывают разные и может быть всякое. И среди беженцев и среди обслуживающего персонала могут быть ватники и просто быдло. Но в любом случае, это не массовое явление. А отмороженные распальцованные мажоры все равно не там, а уже свалили на запад.
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05.03.2022 11:23
+11
Да нормально вони себе ведуть, звісно є поодинокі випадки мажорства, але то фігня, нормальні люди.
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05.03.2022 11:26
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Давай Вова,пора закінчувати цю війну
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05.03.2022 11:20 Ответить
Украина - удивительная страна.
Здесь даже у клоунов вырастают стальные яйца.
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05.03.2022 11:23 Ответить
Еще раз! Это не яйца,а стльные кулаки двух Б(Байден Беня)!
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05.03.2022 12:04 Ответить
пора закінчувати цю війну ПЕРЕМОГОЮ
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05.03.2022 11:30 Ответить
Весь этот огромный блок, НАТО, не сделал и тысячной доли того, что сделала Украина.
НАТО -- сборище импотентов !!!
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05.03.2022 11:22 Ответить
Тому що ми не в НАТО.Потрібно негайно вступати або як мінімум мати статус країни союзника вне НАТО із США, Великобританії, Канада, Польщі.
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05.03.2022 11:24 Ответить
Вот потому они нас и не берут, что сцутся от Рашки.
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05.03.2022 11:25 Ответить
Нах воно нам,там тільки турки сша і англія з боєздатною армією
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05.03.2022 11:39 Ответить
Це ганьба, що навіть довбаний Пакістан який не те що не засудив агресію проти України а й взагалі реально допомогав Талібану має цей статус, а Україна - ні.
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05.03.2022 11:26 Ответить
А что такое НАТО в военном смысле? Это боеспособные армии США и Турции, + ядерный потенциал Франции и Британии. Все. Остальные члены под их защитой обьедененные финансовой системой которая и делает Нато мощным инструментом.
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05.03.2022 11:27 Ответить
Вспоминаю кадры из детства, про войну с немецкими фашистами, как стояла их бронетехника с замёрзшими насмерть трупами солдат. А у нас на днях ниже -10 ночью.
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05.03.2022 11:22 Ответить
Будемо просити Бога ще -12 вночі
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05.03.2022 11:31 Ответить
❗️Зараз в соцмережах активно поширюється інформація, ніби переселенці зі сходу ведуть себе на заході не як біженці, а як туристи.
🔺Працівники Центру особисто обдзвонили всі великі курорти і санаторії Західної України, щоб дізнатись правду.
🔺Власники готелів повідомили, що переселенці ведуть себе скромно, записуються в тероборону і допомагають зі збором гуманітарної допомоги.
❗️Фейк поширюється з метою розколоти Схід і Захід, але ми зараз об'єднані як ніколи!
От себя добавлю, что люди бывают разные и может быть всякое. И среди беженцев и среди обслуживающего персонала могут быть ватники и просто быдло. Но в любом случае, это не массовое явление. А отмороженные распальцованные мажоры все равно не там, а уже свалили на запад.
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05.03.2022 11:23 Ответить
Да нормально вони себе ведуть, звісно є поодинокі випадки мажорства, але то фігня, нормальні люди.
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05.03.2022 11:26 Ответить
так ..товариш розповідав..сєпарки повтікали з донеччини..в 2014 -15 році і пожили в Україні ,а потім стався безвіз і в Польщі проклинали Україну
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05.03.2022 11:27 Ответить
Є й таки. Є ще "руцкій бізнес".
Продали за 3 л первака 120мм міномет з мінами.
Поки вони бухали,їх накрили ціми мінами.
Невиправні.
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05.03.2022 12:47 Ответить
Польша боїться.бо знає слідуючі можуть бути вони...щось бачу Зеленський задоволений
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05.03.2022 11:24 Ответить
Першими будуть країни Балтії, бо вони маленькі: пуйло подивиться, яка буде відповідь, і залежно від неї, вирішуватиме, чи йти йому на Польщу.
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05.03.2022 13:00 Ответить
От трандулет!
Уже дозвизделся,что НЕТ 70 самолетов! И не будет!
Не трандеть,а работать надо,как Порох в 2014-2019!
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05.03.2022 11:24 Ответить
Зеля виноват, что НАТО обосралось дать нам устаревшие самолёты ?
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05.03.2022 11:27 Ответить
Зеля винен, що не готувався до оборони. Не потрібно йому дефирамби співати. Провалена ракетна програма і фінансування армії- кров цивільного населення і на його руках теж
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05.03.2022 11:36 Ответить
Кров Українців на руках Президента України?
У вас там в Ольгіно зовсім дах поїхав ???
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05.03.2022 11:39 Ответить
Не НАТО,а зеля виноват! И виноват конкретно! Потом разберемся и все напомним.
Пока пиарился "нам дадут!" раша приняла контрмеры по конкретным странам!
А надо было не трындеть и пиариться,а тихо работать по перекраске и перегонке в Украину,и не звиздеть,где будут базироваться! Пиарщик херов.
Короче,ему до Пороха как до Марса раком!
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05.03.2022 12:02 Ответить
Не подобається відповідь,расеянін?
Це не Ольгіно!
Так думає багато українців,але ці питаня, поки воно хоч якось виконує обов'язки,відкладено до перемоги.
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05.03.2022 12:25 Ответить
А где то в карпатских бункерах ученые заканчивают разработку ядерного оружия..)
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05.03.2022 11:24 Ответить
навіщо? у нас є Атомні єлектростації -це ще страшніша зброя..бо куди повіє вітер туди піде радіація..бомба бухнула все ,а Атомну треба гасити довго
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05.03.2022 11:30 Ответить
Мені цікаво: що в голові такої людини? Звідки такі знання про бомби та Атомні?
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05.03.2022 11:43 Ответить
Знаня після Чорнобиля є у багатьох!
Більш,ніж бажаня.
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05.03.2022 12:43 Ответить
Поверхневі, від того бажання не розумні...
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05.03.2022 12:46 Ответить
Звісно, десь в бункері за Уралом.
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05.03.2022 11:27 Ответить
Вздернешься на колорадской ленточке к 9 мая...
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05.03.2022 11:29 Ответить
В принципі можеш, просто люди заспамлять, Бандера на відміну від ***** не вбив жодної людини.
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05.03.2022 11:35 Ответить
Да можно...руссскiй народ ******* встает с бутылки и одевается на швабру.
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05.03.2022 11:37 Ответить
А коля тищенко - де зараз?
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05.03.2022 11:25 Ответить
Мабуть десь подалі від війни,поруч з кухнею.
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05.03.2022 12:11 Ответить
іноді краще промовчати.
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05.03.2022 11:27 Ответить
РоSSияне, вы в полной жопе! Ваших пацанов ложат тысячами, а останки не хотят забирать. Ваша экономика и фондовый рынок уже в конвульсиях! Остановите свое безумное правительство!
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05.03.2022 11:33 Ответить
Вони-зомбаки.80% цей треш схвалює. Там нема до кого звертатись. Якщо ви чекаєте, що москалі знесуть *****- забудьте
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05.03.2022 11:38 Ответить
українці працюють зараз без вихідних, допомогаючи "братнім" відпускникам якнайшвидше повернутись в рай "берёзовых крестов"
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05.03.2022 11:35 Ответить
І лягти черговим шаром в українську землю.
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05.03.2022 12:40 Ответить
СЛАВА УКРАИНЫ! ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА!
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05.03.2022 11:46 Ответить
От трандулет!
Уже дозвизделся,что НЕТ 70 самолетов! И не будет!
Не трандеть,а работать надо,как Порох в 2014-2019!
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05.03.2022 12:09 Ответить
Зебилы не нравиться правда?
От трандулет!
Уже дозвизделся,что НЕТ 70 самолетов! И не будет!
Не трандеть,а работать надо,как Порох в 2014-2019!
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05.03.2022 12:08 Ответить
Саме так! Особливо на ВПН!
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05.03.2022 12:35 Ответить
Так! Поки йде евакуація,окупанти просуваються,як завжди прикриваючи жінками і дітьми!
Але вивезши людей легше утілізувати наволоч.
Не буде за ким ховатись.
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05.03.2022 12:38 Ответить
а ким повинні прикриватись? (мова не про дітей... це дійсно окрема категорія.. але до деякого віку...)
якщо жінки підуть в армію, на рівні з чоловіками, - як і повинно бути! то...
ой, та у нас теж - декларована рівність жінок і чоловіків! прикинь! як в русні!
цікаво, чи не так?
а по факту що?
по факту - жінок прирівняли до дітей... до дітей, Карл! повнолітніх, дієздатних.... - навіть ти сам це зробив!
але прав забули їх позбавити! чи обовязками наділити.. нарівні з чолоівками!

Так що, не прикриваються вони жінками - бо жінки ж воюють на рівні з ними. Чи не так?
на рівні з ними йдуть захоплювати територію України! чи не так?

Ой, нашими жінками? а що це наші "рівноправні" жіночки -сильні-та-незалежні - не знищують цих покидьків???
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05.03.2022 15:09 Ответить
Все так! Я там нагадав вислов їх плешфюрера " мы будем стоять за женщинами и детьми! За их женщинами и детьми! И пусть они попробуют стрелять!"
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05.03.2022 17:41 Ответить
 
 