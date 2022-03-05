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Скоро мы скажем нашим людям: возвращайтесь из Польши, Румынии, Словакии, потому что угрозы больше нет, - брифинг Зеленского по поводу российского вторжения
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Страна больше не знает выходных, воины Украины защищают наше государство - независимо от того, какой день в календаре.
Об этом сегодня на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Уверен, что уже скоро мы сможем сказать нашим людям: возвращайтесь! Возвращайтесь из Польши, Румынии, Словакии и всех других стран. Возвращайтесь, потому что угрозы больше нет", - отметил он.
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+17 Dron
показать весь комментарий05.03.2022 11:22
+17 Cinichny Bandera
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+11 буков
показать весь комментарий05.03.2022 11:26
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Пожалуйста, подождите...
Здесь даже у клоунов вырастают стальные яйца.
НАТО -- сборище импотентов !!!
🔺Працівники Центру особисто обдзвонили всі великі курорти і санаторії Західної України, щоб дізнатись правду.
🔺Власники готелів повідомили, що переселенці ведуть себе скромно, записуються в тероборону і допомагають зі збором гуманітарної допомоги.
❗️Фейк поширюється з метою розколоти Схід і Захід, але ми зараз об'єднані як ніколи!
От себя добавлю, что люди бывают разные и может быть всякое. И среди беженцев и среди обслуживающего персонала могут быть ватники и просто быдло. Но в любом случае, это не массовое явление. А отмороженные распальцованные мажоры все равно не там, а уже свалили на запад.
Продали за 3 л первака 120мм міномет з мінами.
Поки вони бухали,їх накрили ціми мінами.
Невиправні.
Уже дозвизделся,что НЕТ 70 самолетов! И не будет!
Не трандеть,а работать надо,как Порох в 2014-2019!
У вас там в Ольгіно зовсім дах поїхав ???
Пока пиарился "нам дадут!" раша приняла контрмеры по конкретным странам!
А надо было не трындеть и пиариться,а тихо работать по перекраске и перегонке в Украину,и не звиздеть,где будут базироваться! Пиарщик херов.
Короче,ему до Пороха как до Марса раком!
Це не Ольгіно!
Так думає багато українців,але ці питаня, поки воно хоч якось виконує обов'язки,відкладено до перемоги.
Більш,ніж бажаня.
Уже дозвизделся,что НЕТ 70 самолетов! И не будет!
Не трандеть,а работать надо,как Порох в 2014-2019!
От трандулет!
Уже дозвизделся,что НЕТ 70 самолетов! И не будет!
Не трандеть,а работать надо,как Порох в 2014-2019!
Але вивезши людей легше утілізувати наволоч.
Не буде за ким ховатись.
якщо жінки підуть в армію, на рівні з чоловіками, - як і повинно бути! то...
ой, та у нас теж - декларована рівність жінок і чоловіків! прикинь! як в русні!
цікаво, чи не так?
а по факту що?
по факту - жінок прирівняли до дітей... до дітей, Карл! повнолітніх, дієздатних.... - навіть ти сам це зробив!
але прав забули їх позбавити! чи обовязками наділити.. нарівні з чолоівками!
Так що, не прикриваються вони жінками - бо жінки ж воюють на рівні з ними. Чи не так?
на рівні з ними йдуть захоплювати територію України! чи не так?
Ой, нашими жінками? а що це наші "рівноправні" жіночки -сильні-та-незалежні - не знищують цих покидьків???