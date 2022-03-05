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В Херсоне митингующие прогнали из центра города оккупантов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В Херсоне, куда накануне смогли прорваться войска РФ, люди массово идут на митинг против оккупации.
Об этом на своей странице в соцсети фейсбук сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
В Херсоне митингующие забрали БТР у оккупантов и ездят по городу с украинским флагом! Украинцы – мы не победимы!", - написал Геращенко.
Топ комментарии
+48 Ла-ла-ла-ла
показать весь комментарий05.03.2022 13:06
+27 Small Jerboa
показать весь комментарий05.03.2022 13:08
+21 Олександр Гаврилюк 8c9aeb9a
показать весь комментарий05.03.2022 12:32
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Реально віджали БТР.
Всі "вояки" з центру сбігли.
Да і залишили їх там мало, кацапи же не гадали, що мешканці так одностайно вийдуть під автомати.
Захистіть Херсон від можливих атак з повітря!
Це "Бандерштат 2.0"
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8 хв
А це Мелітополь!
Відео:
https://twitter.com/i/status/1500064309325479936
https://www.change.org/p/united-nations-officially-recognize-the-current-russian-regime-as-fascist
Я думаю, что все понимают, что такое признание очень важно.
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