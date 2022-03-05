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армия РФ (3316) война (6142) митинг (728) Херсон (335)

В Херсоне митингующие прогнали из центра города оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В Херсоне, куда накануне смогли прорваться войска РФ, люди массово идут на митинг против оккупации.

Об этом на своей странице в соцсети фейсбук сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

В Херсоне митингующие забрали БТР у оккупантов и ездят по городу с украинским флагом! Украинцы – мы не победимы!", - написал Геращенко. 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Оккупанты, домой!", - безоружные жители Мелитополя прогоняют колонну русских войск. ВИДЕО

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Топ комментарии
+48
Бляха, скільки ж у нас чудових людей. Ніде в світі стільки немає. Нам би нормальну владу, ми б таку країну побудували................
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05.03.2022 13:06
+27
Ні
Реально віджали БТР.
Всі "вояки" з центру сбігли.
Да і залишили їх там мало, кацапи же не гадали, що мешканці так одностайно вийдуть під автомати.
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05.03.2022 13:08
+21
Скоріше за все той відчайдух заскочив з українським прапором на БТР кацапів, а вони й не знають, бо бояться навіть з люка висунутися.
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05.03.2022 12:32
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Це не провокація???
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05.03.2022 12:31 Ответить
Чия провокація ?
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05.03.2022 12:33 Ответить
Скоріше за все той відчайдух заскочив з українським прапором на БТР кацапів, а вони й не знають, бо бояться навіть з люка висунутися.
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05.03.2022 12:32 Ответить
Ні
Реально віджали БТР.
Всі "вояки" з центру сбігли.
Да і залишили їх там мало, кацапи же не гадали, що мешканці так одностайно вийдуть під автомати.
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05.03.2022 13:08 Ответить
Якщо орда з міста вийшла, є велика загроза бомбардувань, як решти міст, які їм не здалися.
Захистіть Херсон від можливих атак з повітря!
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05.03.2022 13:36 Ответить
Я з Франківська. Але ... без перебільшення.

Це "Бандерштат 2.0"
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05.03.2022 13:36 Ответить
Херсон чітер )
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05.03.2022 12:32 Ответить
Бляха, скільки ж у нас чудових людей. Ніде в світі стільки немає. Нам би нормальну владу, ми б таку країну побудували................
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05.03.2022 13:06 Ответить
Розберуться з орками,а потім і за внутрішніх ворогів візьмуться.
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05.03.2022 13:12 Ответить
Вчера за шуфрича уже взялись , а там и другие подтянутся.
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05.03.2022 13:27 Ответить
Для нормальної влади Україні потрібна нормальна демократична виборча система. Після нашої перемоги все буде.
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05.03.2022 13:41 Ответить
Смерть кацапским оккупантам ! Только лютая смерть ! Молодцы херсонцы !
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05.03.2022 13:09 Ответить
Украина - не россия
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05.03.2022 13:10 Ответить
Слава Мешканцям Херсону!!!
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05.03.2022 13:11 Ответить
МОЛОДЦІ!!
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05.03.2022 13:12 Ответить
Пишаюсь!!
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05.03.2022 13:13 Ответить
Слава Громадянам України!!! Героям Слава!!!
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05.03.2022 13:14 Ответить
@babaikit
·
8 хв

А це Мелітополь!

Відео:


https://twitter.com/i/status/1500064309325479936
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05.03.2022 13:15 Ответить
А они думали Херсон??? Хер вам, а не сон..
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05.03.2022 13:22 Ответить
Хєр вже отримали, тепер тільки сон... вічний.)))
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05.03.2022 13:27 Ответить
а рашка в Северную Корею превращается. сидят стадо баранов и бекать могут разве что
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05.03.2022 13:27 Ответить
Українській народ разом із ЗСУ - непереможні,Херсон- уклін та шана!
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05.03.2022 13:31 Ответить
Ні разу не була в Херсоні .Після перемоги обов"язково приїду! Це чудові люди! Просто неймовірні.!
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05.03.2022 13:33 Ответить
Херсон! Це просто супер!!!
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05.03.2022 13:34 Ответить
Ігор Семенчев, депутат міськради, веде переговори з окупантами, щоб очолити місто. Передавай вітання Кірєєву
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05.03.2022 13:38 Ответить
Рашисти можуть помститися місту. Забезпечте повітряну безпеку Херсону!
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05.03.2022 13:47 Ответить
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Толпа Дебилов!
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05.03.2022 13:47 Ответить
Московские нацисты нагло утверждают, что они пришли "освобождать Украину от "нацистов"". Абсурд.
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05.03.2022 13:49 Ответить
Здесь свежая петиция для мирового признании режима РФ фашистским:
https://www.change.org/p/united-nations-officially-recognize-the-current-russian-regime-as-fascist
Я думаю, что все понимают, что такое признание очень важно.
Кто сможет подпишитесь. И распространяйте ссылку.
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05.03.2022 13:52 Ответить
 
 