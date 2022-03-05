В Херсоне митингующие прогнали из центра города оккупантов. ВИДЕО

В Херсоне, куда накануне смогли прорваться войска РФ, люди массово идут на митинг против оккупации.

Об этом на своей странице в соцсети фейсбук сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

В Херсоне митингующие забрали БТР у оккупантов и ездят по городу с украинским флагом! Украинцы – мы не победимы!", - написал Геращенко.

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