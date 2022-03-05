Украинские военные уничтожили очередную колонну российских оккупантов. ВИДЕО

Украинские военные уничтожили очередную колонну российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сухопутных войск.

На каком направлении это произошло, не сообщается.

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