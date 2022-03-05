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Украинские военные уничтожили очередную колонну российских оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские военные уничтожили очередную колонну российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сухопутных войск.

На каком направлении это произошло, не сообщается.

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Топ комментарии
+100
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05.03.2022 12:49
+41
Безобразие . Срочно сменить охрану .
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05.03.2022 12:56
+40
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05.03.2022 12:54
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05.03.2022 12:49 Ответить
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05.03.2022 12:50 Ответить
Не показуйте, як наші працюють. Нехай росіянам сюрприз буде.
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05.03.2022 12:50 Ответить
Нехай сруться.
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05.03.2022 12:54 Ответить
НІЧОГО СЕКРЕТНОГО.)
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05.03.2022 12:57 Ответить
Навпаки. Ось таку ювелірну роботу нашої арти і треба показувати. Щоб суки сралися.
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05.03.2022 13:29 Ответить
Ну вот парочку танков та БТР на металлолом ..
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05.03.2022 12:52 Ответить
Ох потом наша металлургическая промышленность после войны будет в расцвете своего развития. Работы им хватит
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05.03.2022 12:57 Ответить
А вот еще один подарок скрепным поносцам от ВСУ :https://www.dialog.ua/war/247474_1646474413
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05.03.2022 13:00 Ответить
Таки угадал, это "Камов"!!!! Парни - БОРОНЬ ВАС БОЖЕ!!!!За "камушку" отдельный респект!!! Это не старючие "Ми"сбивать, это уже подарок так подарок!!
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05.03.2022 13:19 Ответить
номально разлагают так отпускников на атомы, шоб было удобрение в картофельных полях )))
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05.03.2022 12:52 Ответить
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05.03.2022 12:54 Ответить
причём биоудобрение. которое особенно сейчас в цене )))
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05.03.2022 12:57 Ответить
Азербайджан закупив собі 2000 ракет Spike-Nlos і знищував колони за 25 км, за горизонтом і це коштувало 47млн. долларів.

А наші видатні генерали заказали у Туреччини кораблі за 1,5 млрд. дол...які будуть готові в 2025 році.
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05.03.2022 12:52 Ответить
Так тобі іСРАЇЛЬ І ПРОДАСТЬ.
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05.03.2022 12:55 Ответить
Ты прав, кошерные еще те проститутки. Если народ ЗА Украину, то руководство на подтанцовке у *****.
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05.03.2022 13:02 Ответить
Проблема у тому, що нам Ізраіль геть нічого не продає, бо РФ проти. Більш того - Ізраіль заборонив будь-кому поставляти Україні зброю ізраільського виробництва.
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05.03.2022 13:04 Ответить
47 млн. долларів за 2000 ракет? 23 тисячі за ракету? Ти там один нулик загубив.
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05.03.2022 13:14 Ответить
Наші генерали знають що роблять ,, то ж нічого тут корчити з себе розумнішого за них .
ЗСУ під керівництвом тих генералів , ще совдепівською зброєю , перемелюють фторую армію міра - на фарш . Азербайджану і не снилось , пройти через таке . через що пройшли ЗСУ .
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05.03.2022 13:18 Ответить
шановеі, хто знає, куди скинути цю інфу про пересування колони
https://www.kp.ru/daily/27373/4554639/
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05.03.2022 12:53 Ответить
вот сюда свинособаку в спам)
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05.03.2022 13:03 Ответить
розвідка знає працює і знає
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05.03.2022 13:06 Ответить
Це лише - квіточки .! У кацапні все ще тільки починається . .
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05.03.2022 13:20 Ответить
Мандрувати в сибір пішки.
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05.03.2022 13:41 Ответить
русские - идите *****.............вот единственное направление , куда они могут лететь, плыть, ходить, ехать ...........
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05.03.2022 13:55 Ответить
знаю этого офицера, Слава Украине
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05.03.2022 12:54 Ответить
Слава захисникам!

Боже! Бережи Україну та її дітей!
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05.03.2022 12:54 Ответить
Есть инфа, что Медведчук пытался повесится - охрана успела вытащить его из петли, сейчас он жив. Где именно он сейчас находится - неизвестно.
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05.03.2022 12:54 Ответить
Безобразие . Срочно сменить охрану .
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05.03.2022 12:56 Ответить
андоны ...)))) а не охрана
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05.03.2022 12:57 Ответить
Ну повісився б він ? А охрана де буде харчуватись, платив пристойно 2кг долярів не менше
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05.03.2022 13:03 Ответить
По моєму не фейк. Почитайте:

Стаття російського аналітика, компіляція нібито його розмови з джерелом в російських спецслужбах, варто уваги:

18+ Один из инсайдеров из спецслужб РФ, опубликую без правок и цензуры, потому что это ад: «"Сразу честно скажу: почти не спал все эти дни, почти все время на работе, в голове слегка плывет, как в тумане. И от переутомления иногда уже ловлю состояния, как будто это все не по-настоящему.
Честно говоря, ящик Пандоры открыт - к лету начнется реальный ужас мирового масштаба - глобальный голод неизбежен (Россия и Украина были основными поставщиками зерна в мире, в этом году урожая будет меньше, а логистические проблемы доведут катастрофу до пиковой точки).
Я не могу Вам сказать, чем руководствовались наверху при принятии решения об операции, но сейчас на нас (Служба) методично спускают всех собак. Нас ругают за аналитику - это очень по моему профилю, так что я поясню, что не так.
Нас в последнее время все сильнее зажимали подгонять отчеты под требования руководства - я как-то касался этой темы. Все эти политконсультанты, политики и их свита, команды влияния - все это создавало хаос. Сильный.
Самое главное - никто не знал, что будет такая война, это скрывали от всех. И вот Вам пример: Вас просят (условно) рассчитать возможность правозащиты в разных условиях, включая атаку тюрем метеоритами. Вы уточняете про метеориты, Вам говорят - это так, перестраховка для расчетов, ничего такого не будет. Вы понимаете, что отчет будет только для галочки, но написать надо в победоносном стиле, чтобы не было вопросов, мол, почему у Вас столько проблем, неужели Вы плохо работали. В общем, пишется отчет, что при падении метеорита у нас есть все, чтобы устранить последствия, мы молодцы, все хорошо. И концентрируетесь на задачах, которые реальные - у нас ведь сил и так не хватает. А потом вдруг действительно кидают метеориты и ждут, что все будет по Вашей аналитике, которую писали от балды.
Именно поэтому у нас тотальный пиз_ец - я даже не хочу другого слова подбирать. От санкций защиты нет по этой же причине: ну вот Набиуллиной вполне возможно таки пришьют халатность (скорее, стрелочникам из ее команды), но в чем они виноваты? Никто не знал, что будет такая война, поэтому никто не готовился к таким санкциям. Это обратная сторона секретности: раз никому не рассказали, то кто мог просчитать то, про что никто не рассказал?
Кадыров слетает с катушек. Еще и чуть с нами конфликт не начался: возможно даже украинцы вбросили дезу, что это мы сдали пути следования кадыровских спецподразделений в первые дни операции. Их там накрыли на марше страшнейшим образом, они еще воевать не начали, а их просто поразрывали в некоторых местах. И пошло-поехало: это ФСБ слило украинцам маршруты. Я такой информацией не владею, на достоверность оставлю 1-2% (совсем исключать тоже нельзя).
Блиц-криг провалился. Выполнить задачу сейчас просто невозможно: если бы в первые 1-3 дня захватили Зеленского и представителей власти, захватили все ключевые здания в Киеве, дали бы им зачитать приказ о сдаче - да, сопротивление бы уляглось до минимальных значений. Теоретически. Но что дальше? Даже при этом идеальном варианте стояла нерешаемая проблема: с кем договариваться? Если сносим Зеленского - хорошо, с кем подписывать соглашения? Если с Зеленским, то после его сноса нами же эти бумаги ничего не стоят. ОПЗЖ отказалась сотрудничать: Медведчук - трус, сбежал. Есть там второй лидер - Бойко, но он отказывается с нами работать - его даже свои не поймут. Хотели Царева вернуть, так против него даже наши, пророссийские против нас настроились. Януковича возвращать? А как? Если говорим, что оккупировать нельзя, то любую нашу власть там перебьют через 10 минут, как мы выйдем. Оккупировать? А где мы возьмем столько людей? Комендатуры, военная полиция, контрразведка, охрана - даже при минимальном сопротивлении местных нам надо от 500 тыс. и более людей. Не считая системы снабжения. А есть правило, что перекрывая количеством плохое качество управления ты все только портишь. И это, я повторюсь, было бы при идеальном варианте, которого нет.
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05.03.2022 13:21 Ответить
От же ж рукожопы, даже это у них не получается...
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05.03.2022 13:25 Ответить
Хм, очень интересно. Если правда - он сейчас очень уязвим и его можно аккуратно допытать и узнать секреты!!
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05.03.2022 13:32 Ответить
РЕСПЕКТ!
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05.03.2022 12:55 Ответить
Нехай сосуть сосала, тварини кацапські!
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05.03.2022 14:33 Ответить
Наші ЗСУ цебоги війни.
Слава Україні!
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05.03.2022 12:55 Ответить
https://t.me/minval_az/23928 це реклама гри. І до чого тут СБУ, мож у цій грі програма шпигун, то нехай СБУ вичислить Gyro
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05.03.2022 13:01 Ответить
Просто красавцы! Слава ВСУ !!!
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05.03.2022 12:58 Ответить
це вже немає значення звідки стріляли, вїбали 4 шт і поїхали звіди, здається штатна скорострільність за 1хв
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05.03.2022 12:58 Ответить
Паздравлєніє ''братушкам'' з двацатьтрєтєфівраля від ЗСУ.
Страшно уявити які ЗСУ поздравлялки приготували руцкім бабам на 8ме березня.
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05.03.2022 12:59 Ответить
Хлопцы не забудьте взять мешки
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05.03.2022 12:59 Ответить
Аплодирую стоя, мочите этих мразей без всякой жалости. СЛАВА ВСУ
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05.03.2022 13:00 Ответить
русских окупантов в плєн - не брать. Хватить
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05.03.2022 13:00 Ответить
Смерть кацапским оккупантам ! Слава Великой Украине !
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05.03.2022 13:08 Ответить
Їбаште кацапню братушки. За кожно Українця їбаште без жалю..
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05.03.2022 13:20 Ответить
ще й змонтували так красиво! Супер!
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05.03.2022 13:42 Ответить
Придумал анекдот:
Сидят кацапы, окопались посматривают. Глядь - над ними украинский АН-2 пролетает и что то просыпал на них:
Один:
- Ваня, глянь я семечку поймал!!Вкусная))

Второй:
- Это укропы просыпали

Первый:
- А зачем Ваня?! Мы же убивать их будем?!

Второй:
- Так тупые они, нацики!

И тут издалека долетает крик;

- СЛАВА УКРАИНІ !! ВОГОНЬ !!!
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05.03.2022 13:46 Ответить
Ого точность.Многие говорят что украинцы лучшие артиллеристы в бывшем ссср были.
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05.03.2022 14:14 Ответить
 
 