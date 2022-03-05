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"На Чернигов был первый вылет", - сбитый российский пилот Красноярцев рассказал о полученных "боевых" задачах. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российский военный пилот майор Красноярцев, захваченный в плен после сбития вражеского штурмовика на Чернигове, уверяет, что это был его первый вылет в направлении города.

Видео допроса Красноярцева опубликовал пресс-центр Генштаба, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Российские оккупанты грабят магазин в Бобровице Черниговской области. ВИДЕО

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Топ комментарии
+93
пиздит ССУКА!!!!
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05.03.2022 13:28
+74
Выведать информацию и расстрелять. Это не пилот. Это палач
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05.03.2022 13:28
+49
Це аналог "учєній" для авіаторів(((
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05.03.2022 13:29
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СУ-34 - новітній літак, на такий будь-кого не саджають. Ця падлюка бреше, що не знала куди бомби кидала
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05.03.2022 14:21 Ответить
На Чернігів це був перший виліт... Ну, до нього 20 було на Харків, 20 на Київ, на Суми, на Маріуполь, штук 200 у Сирії..... На шибеницю потвору!
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05.03.2022 14:24 Ответить
Другий - майор Криволапов (штурман) - долітався остаточно. Цікаво, що цей персонаж також мав бойовий досвід у Сирії, про це свідчить база "Миротворця".
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05.03.2022 14:25 Ответить
Сирійський досвід важко назвати бойовим. На цьому ці "досвідчені" пілоти і спалились. Тут явно не Сирія
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05.03.2022 14:47 Ответить
кончно первый, он и не срелял, вообще не знает как очутился там, **** кацапская
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05.03.2022 14:26 Ответить
ЦЕ ЛАЙНО РОЗПОВІСТЬ ЩО ВОНО НАВІТЬ ЩЕ ДЄВСТВЄНІК...
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05.03.2022 14:27 Ответить
Этот пончик ранее был замечен в Сирии, так что жопа ему
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05.03.2022 14:44 Ответить
та жінка ним гордиться, що їй це відео висилати. там не тільки путін йо_нутий , та 80 % таких.
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05.03.2022 14:47 Ответить
а вы думаете кто то СОЗНАЕТСЯ в своих "подвигах" ????(((((( показательно СУДИТЬ на площади в городе -герое ХАРЬКОВЕ и тут же расстрелять !!!
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05.03.2022 14:51 Ответить
карлсончик, дарагой (с). Нужно говорить, что летел сдаваться. Искал аИродром. Ну тупые
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05.03.2022 14:52 Ответить
...смахивает на ПОНЧИКА из уральских ПЕЛЬМЕНЕЙ ???))))
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05.03.2022 14:53 Ответить
Можливо, він не бреше, - у списках нашого ГРУ щодо орківських пілотів, що вилітають на бомбування з Бєларусі, його нема. Імовірно, це вже нова хвиля цих дурольотів, - новозальотниє, так би мовити.

Мене прикололо одне прізвище зі списку кацапо-лєтунів, -

Старший лейтенант ******** М.С., штурман звена, летчик
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05.03.2022 14:55 Ответить
Другий здох !
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05.03.2022 14:55 Ответить
майор Криволапов К.В. здох за фашиста пуціна !

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05.03.2022 14:57 Ответить
Надо было на месте прикончить. Допросить и прикончить. СУ- 34 это штурмовик- бомбардировщик, работает по земле. Та же арта, только летающая. Это они утюжат города.
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05.03.2022 14:58 Ответить
Я б йому просто руки відрубав і відпустив до дому......... смерть для нього занадто легко!
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05.03.2022 15:02 Ответить
Тварюка. Воно ще й наспівувало, як бомбило...
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05.03.2022 14:59 Ответить
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