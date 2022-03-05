"На Чернигов был первый вылет", - сбитый российский пилот Красноярцев рассказал о полученных "боевых" задачах. ВИДЕО

Российский военный пилот майор Красноярцев, захваченный в плен после сбития вражеского штурмовика на Чернигове, уверяет, что это был его первый вылет в направлении города.

Видео допроса Красноярцева опубликовал пресс-центр Генштаба, информирует Цензор.НЕТ.

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